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UNISWAP (UNI)

Uniswap fiyatı 24 saatte %18,54 yükseldi, analistler $3,22 direncine odaklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uniswap fiyatı son 24 saatte %18,54 yükselerek 3,19 dolara çıktı.
  • 📈 Analistler, UNI için 3,22310 dolar çevresindeki direncin kısa vadede belirleyici olacağını belirtiyor.
  • 🔍 Artan hacim ve teknik göstergeler, $UNI tarafında yukarı yönlü ivmenin güçlendiğine işaret ediyor.
  • 🧭 16 Haziran 2026 tarihli analizde, uzun vadeli trend çizgisi ile yatay direncin kesiştiği kritik alan öne çıktı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Uniswap piyasada yeniden ivme kazandı. UNI fiyatındaki güçlü yükseliş, artan işlem hacmi ve teknik görünümde öne çıkan kırılım ihtimaliyle birlikte tokena yönelik kısa vadeli ilgiyi artırdı.

İçindekiler
1 Fiyat ve hacimde dikkat çeken toparlanma
2 Analistler kritik direnç bölgesini izliyor
3 Teknik göstergelerde hareketlilik arttı

Fiyat ve hacimde dikkat çeken toparlanma

Haberin yazıldığı sırada UNI 3,19 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte işlem hacmi 726,93 milyon dolara, piyasa değeri ise yaklaşık 2,00 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde fiyat %18,54 yükseldi. Bu hareket, son dönemdeki satış baskısının ardından belirgin bir toparlanmaya işaret etti.

Uniswap, Ethereum üzerinde merkeziyetsiz işlem yapılmasını sağlayan en büyük protokollerden biri olarak biliniyor. Piyasadaki son hareketlilik, özellikle kısa vadeli yön arayan yatırımcıların UNI üzerindeki takibini artırmış görünüyor.

Analistler kritik direnç bölgesini izliyor

16 Haziran 2026 tarihinde kripto para analisti World Of Charts, Uniswap fiyatının önemli bir kesişim alanına yaklaştığını belirtti. Teknik analizde bu tür bölgeler, uzun vadeli düşen trend çizgisi ile yatay direnç seviyesinin buluştuğu noktalar olarak değerlendiriliyor.

World Of Charts tarafından paylaşılan değerlendirmede, Uniswap fiyatının önemli bir kesişim bölgesine yaklaştığı ve bu alanın bir sonraki yön açısından belirleyici olabileceği vurgulandı.

Bu tür kesişim alanları genellikle fiyatın ya direnci aşarak yeni bir yükseliş başlatdığı ya da bu seviyeden geri döndüğü dönüm noktaları olarak öne çıkıyor. Analize göre direncin yukarı kırılması halinde önümüzdeki aylarda daha güçlü bir yükseliş eğilimi görülebilir. Bazı değerlendirmelerde bu yapının fiyat üzerinde iki katına yakın bir etki oluşturabileceği öne sürüldü.

Teknik göstergelerde hareketlilik arttı

Güncel piyasa verilerine göre Uniswap fiyatı, 2,77249 dolar seviyesindeki orta Bollinger bandını aştıktan sonra 3,223 dolar civarına kadar yükseldi. Üst Bollinger bandı 3,22310 dolar, alt bant ise 2,22189 dolar seviyesinde bulunuyor. Bant aralığının genişlemesi, fiyat oynaklığındaki artışla ilişkilendiriliyor.

Mini sözlük: Bollinger bantları, fiyatın ortalama etrafındaki oynaklığını gösteren teknik analiz aracıdır. Bantların genişlemesi genellikle dalgalanmanın arttığına, daralması ise sıkışan fiyat hareketine işaret eder.

GöstergeSeviye
UNI fiyatı3,19 dolar
24 saatlik değişim%18,54
İşlem hacmi726,93 milyon dolar
Orta Bollinger bandı2,77249 dolar
Üst Bollinger bandı3,22310 dolar
Alt Bollinger bandı2,22189 dolar

Momentum göstergeleri de olumlu sinyaller verdi. MACD değeri eksi 0,12168 seviyesine yükselirken sinyal çizgisi eksi 0,19657 düzeyinde yer aldı. Histogramın 0,07489 ile pozitife dönmesi, aşağı yönlü baskının zayıfladığı ve fiyatın yukarı yönlü ivme biriktirdiği şeklinde yorumlandı.

Kısa vadede yönü belirleyecek ana unsurun direnç seviyesindeki kırılım olup olmayacağı belirtiliyor; kırılım gelirse yukarı hareketin devamı, gelmezse yatay seyrin ardından yeni bir deneme gündeme gelebilir.

Kısa vadeli görünümde asıl belirleyici unsurun direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağı olduğu aktarılıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükselişin sürmesi beklenebilir. Buna karşılık kırılımın gerçekleşmemesi durumunda fiyatın bir süre yatay seyir izledikten sonra aynı bölgeyi yeniden test etmesi olası görülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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