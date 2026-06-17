Illinois’te kripto işlemlerine %0,2 vergi geldi! Sektör neden alarma geçti?

ABD’nin Illinois eyaletinde Vali JB Pritzker, 55,9 milyar dolarlık eyalet bütçesini imzalayarak yasalaştırdı. Düzenleme, kripto varlık işlemlerine %0,2 oranında “ayrıcalık vergisi” getiren maddeyi de içeriyor. Söz konusu adım, kripto sektöründeki kuruluşların veto çağrılarına rağmen yürürlüğe girdi.

Sektör temsilcilerinden veto çağrısı

İmza öncesinde Crypto Council for Innovation, Senato Yasa Tasarısı 3019’un 3. maddesinin kalem bazında veto edilmesini istedi. Kuruluş, bu maddenin, kayıtlı platformlarda yürütülen ve geniş şekilde tanımlanan dijital varlık faaliyetleri kapsamındaki tüm işlemlere vergi uyguladığını belirtti. Crypto Council for Innovation, kripto politikaları ve düzenlemeleri üzerine çalışan bir sektör birliği olarak biliniyor.

Crypto Council for Innovation, bu düzenlemenin yalnızca dijital varlık kullandıkları için Illinois sakinleri üzerinde orantısız bir yük oluşturacağını, ayrıca yenilikçi girişimleri ve geliştiricileri eyalet dışına itebileceğini savundu.

Kuruluşa göre vergi, dijital varlıkları yalnızca işlem teknolojisi nedeniyle ayrı bir kategoriye koyuyor. Ayrıca sektörün, federal düzeyde ele alınan Digital Assets and Consumer Protection Act düzenlemesine uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemde böyle bir adımın zamanlama açısından da sorunlu olduğu ifade edildi.

Eyalet sınırlarını aşabilecek etki

ABD merkezli vergi şirketi BDO USA, düzenlemenin kapsamının Illinois dışındaki şirketleri de etkileyebileceğine dikkat çekti. Buna göre, eyalette yeterli düzeyde müşteri faaliyeti bulunan şirketler de yeni vergi rejimiyle karşı karşıya kalabilir.

Yeni sistem, mali yıl 2027 bütçesinin parçası olarak kabul edildi. Bu yönüyle Illinois, gelir, kazanç ya da kar durumuna bakmaksızın dijital varlık kullanıcılarını bu şekilde vergilendiren ilk eyalet oldu. Eyalette faaliyet gösteren dijital varlık aracılarının kayıt yaptırması ve yeni raporlama yükümlülüklerini yerine getirmesi de gerekecek.

Karşı çıkan kurumların ortak itirazı

Digital Chamber da 3 Haziran’da benzer bir mektup göndererek Digital Asset Privilege Tax Act’e itiraz etmişti. Kuruluş, finansal hizmetlerin giderek daha fazla blokzincir altyapısına yöneldiği bir dönemde bu verginin dijital varlık kullanımını caydıracağını ve Illinois sakinlerini teknolojik ilerlemeden uzaklaştırabileceğini belirtti.

a16z Crypto politika birimi başkanı ve baş hukuk müşaviri Miles Jennings, ABD genelinde hisse senetleri, tahviller veya türev ürünler için benzer bir eyalet düzeyi finansal işlem vergisi bulunmadığını, bu nedenle kripto varlıkların ayrı tutulduğunu ve bunun çeşitli federal yasalarla çelişebileceğini söyledi.

Bütçe açığını kapatma hedefi

Kripto işlemlerine getirilen vergi, kayıt ve uyum yükümlülükleriyle birlikte daha geniş bir bütçe paketinin parçası olarak hazırlandı. Paketin, bütçe açığını kapatmak amacıyla kurgulandığı ve 2027 mali yılı bütçesini desteklemek için 800 milyon doların üzerinde yeni vergi geliri yaratmasının beklendiği aktarıldı.

Düzenleme, kripto sektöründe yalnızca eyalet içi kullanıcılar açısından değil, platformlar ve hizmet sağlayıcılar bakımından da yeni bir tartışma başlattı. Özellikle verginin kapsamı, diğer finansal araçlarla kıyaslandığında nasıl uygulanacağı ve hukuki itirazların ne yöne evrileceği önümüzdeki dönemde yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.