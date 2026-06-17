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Kripto Para

Bitcoin’de dikkat çeken sinyal geldi! Geçmiş döngülerde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de Sharpe oranı 11 Haziran’da eksi 20’ye indi ve bu seviye geçmiş döngü diplerinde de görülmüştü.
  • 📊 Haziranın ilk yarısında birikim cüzdanları 125 bin BTC toplarken, borsa rezervleri şubattan beri 2,71 milyon BTC’ye geriledi.
  • 🐋 Son bir günde borsalardan 11 bin BTC’den fazla çekilmesi, $BTC’de birikim eğilimini yeniden gündeme taşıdı.
  • 🏦 Şimdi gözler FOMC kararında; faizlerin sabit kalması beklenirken asıl etkiyi nokta grafiği ve Kevin Warsh’ın mesajları yaratabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin’in risk ayarlı getirisini ölçen Sharpe oranı, geçmişte piyasa döngülerinin dip bölgeleriyle örtüşen bir seviyeye geriledi. CryptoQuant verilerine göre gösterge 11 Haziran’da eksi 20’ye düştü. Aynı seviye daha önce 2015, 2018 ile 2019 dönemi ve 2022 ile 2023 döngü diplerinde de görülmüştü.

İçindekiler
1 Dip sinyali geldi, toparlanma hemen başlamayabilir
2 Birikim işaretleri zincir üstü verilerde güçlendi
3 Piyasada gözler FOMC kararına çevrildi

Dip sinyali geldi, toparlanma hemen başlamayabilir

Sharpe oranı, bir varlığın oynaklığa karşı ne kadar getiri sunduğunu izleyen göstergeler arasında yer alıyor. Bu nedenle kripto piyasasında risk ve getiri dengesine dair önemli sinyaller üretebiliyor.

Ancak geçmiş veriler, bu seviyenin görüldüğü anda hızlı bir yükseliş başlamadığını ortaya koyuyor. Önceki üç örnekte de eksi 20 seviyesi, ani bir sıçramadan çok uzun süren taban oluşumunun başlangıcına işaret etti. Gösterge 2015’te yaklaşık beş ay, 2018 ile 2019 ve 2022 ile 2023 dönemlerinde ise yaklaşık üçer ay bu çizginin altında kaldı. Kalıcı toparlanma daha sonra geldi.

Veriler, bu sinyalin doğrudan yükselişin başladığını değil, taban oluşumunun şekillenebileceğini düşündürüyor.

Birikim işaretleri zincir üstü verilerde güçlendi

Zincir üstü tarafta birikime işaret eden başka veriler de öne çıktı. Satıştan çok elde tutma eğilimiyle bilinen birikim cüzdanları, haziranın ilk yarısında yaklaşık 125 bin BTC topladı.

Borsalardaki Bitcoin rezervi de şubattan bu yana yaklaşık 80 bin BTC azalarak 2,71 milyon BTC seviyesine indi. Buna ek olarak büyük yatırımcıların son bir gün içinde borsalardan 11 bin BTC’den fazla çektiği aktarıldı. Bu tablo, kısa vadeli satış baskısının bir kısmının spot taraftan uzaklaştığını düşündürüyor.

Piyasada gözler FOMC kararına çevrildi

Son iki haftada değerleme ve piyasa duyarlılığı göstergeleri de benzer şekilde dip oluşumuna işaret eden sinyaller üretmişti. Bununla birlikte bu veriler daha çok birikim ve satış yorgunluğunu ölçüyor. Fiyat hareketini doğrudan belirleyen unsur ise her zaman bu göstergeler olmuyor.

Nitekim CoinDesk verilerine göre Bitcoin’in 59.130 dolarlık dip seviyeden yaklaşık 65.800 dolara yükselmesinde asıl etken, ABD ile İran arasındaki anlaşma oldu. Bu nedenle mevcut zincir üstü sinyaller, fiyatın yönünü tek başına tayin eden veriler olarak değil, piyasa zemininin güçlenip güçlenmediğini gösteren işaretler olarak değerlendiriliyor.

Piyasadaki bir sonraki kritik başlık ise bugünkü FOMC kararı olacak. Faizlerin sabit tutulması beklentisi büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Bundan sonraki yön üzerinde, Fed’in faiz patikasına dair beklentileri gösteren nokta grafiği ile Başkan Kevin Warsh’ın enflasyona ilişkin tonu belirleyici olabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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