UNI %22,5 sıçradı! Altcoinlerde öne çıkan hareket ne gösteriyor?

Kripto para piyasasında haftanın ortasında dikkat altcoinlere kaydı. Bitcoin 65.800 dolar civarında yatay seyrederken, yatırımcıların ilgisinin daha yüksek getiri arayışıyla alternatif tokenlara yöneldiği görüldü. Haftalık tabloda Bitcoin yaklaşık %7,4 yükselse de gün içindeki fiyat hareketi sınırlı kaldı.

UNI ve diğer altcoinlerde güçlü yükseliş

Günün öne çıkan varlığı Uniswap’ın tokenı UNI oldu. Token, Standard Chartered’ın yayımladığı olumlu raporun ardından %22,5 artışla 3,53 dolara çıktı. Banka, UNI için 2030 yılına yönelik 100 dolarlık uzun vadeli hedef paylaştı.

Uniswap, merkeziyetsiz borsa işlemlerine odaklanan bir protokol olarak kripto ekosisteminde öne çıkıyor. Platform, kullanıcıların aracıya ihtiyaç duymadan zincir üstünde token takası yapmasına imkan tanıyor.

Standard Chartered dijital varlık araştırma birimi yöneticisi Geoffrey Kendrick, Uniswap’ı zincir üstü ekonominin temel katmanlarından biri olarak değerlendirdi.

Altcoinlerdeki hareket yalnızca UNI ile sınırlı kalmadı. Hyperliquid’in HYPE tokenı son 24 saatte %7,8, haftalık bazda ise %34,3 yükseldi. Solana son yedi günde %14,7 değer kazanırken, ether %1,4 artışla 1.793 dolara çıktı ve haftalık kazancı %10,4’e ulaştı. XRP ise aynı dönemde daha zayıf bir görünüm sergileyerek %0,9 düşüşle 1,22 dolara geriledi.

Bitcoin Fed kararını bekliyor

Piyasanın daha geniş çerçevesinde ise gözler ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Verilere göre bu toplantı, Kevin Warsh başkanlığındaki ilk Fed kararı niteliği taşıyor. Bitcoin’in 66.000 dolar eşiğine yakın seyretmesi, yatırımcıların yeni yönetimin faiz politikasına ilişkin tonunu görmek istediğine işaret ediyor.

Haberde yer alan makro görünüm, riskli varlıklar açısından bir miktar destekleyici bir zemine işaret etti. Brent petrolün varil fiyatı 79 doların altına inerek üç ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, enflasyon baskısını hafifletebileceği ve bu nedenle Fed’in vereceği mesajların daha da önemli hale geldiği değerlendiriliyor.

Makro gelişmeler risk iştahını etkiliyor

Petroldeki geri çekilmenin, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına dönük olası anlaşmaya ilişkin beklentilerle bağlantılı olduğu aktarıldı. Söz konusu beklenti, piyasada ek arz olasılığını gündeme getirdi. Tahvil piyasalarında da alımlar öne çıktı; Avustralya ve Japonya’nın 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 5 baz puan geriledi.

ABD hisse senetleri cephesinde daha zayıf bir tablo izlendi. Nasdaq 100 endeksi salı günü yaklaşık %2 gerilerken, çip şirketlerindeki satış baskısı öne çıktı. Buna karşılık S&P 500 vadeli işlemleri %0,2 yükseldi. Bu görünüm, piyasalarda risk iştahının tamamen kaybolmadığını ancak seçici hale geldiğini gösterdi.

Veriler, son dönemde Bitcoin’in jeopolitik gelişmeler ve genel risk algısıyla yakın hareket ettiğine işaret ediyor. Bu nedenle Fed’in faizlere ilişkin kullanacağı dilin, Bitcoin’in bir sonraki yönü üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor. Ancak şu aşamada piyasadaki para akışının ağırlıklı olarak büyük kripto paralardan altcoinlere yöneldiği görülüyor.