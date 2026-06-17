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Stellar (XLM)

XLM’de kritik bölge korundu! Sıradaki hareket neyi işaret ediyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XLM, 0,18 ile 0,19 dolar bölgesini koruyarak teknik görünümde kritik eşiği savundu.
  • 📈 12 saatlik grafikte 0,22 doların aşılması halinde $XLM’de 0,26 ile 0,30 dolar aralığı yeniden izlenebilir.
  • 🧭 RSI 60,13 seviyesinde kalırken MACD tarafında yukarı yönlü dönüş ihtimali öne çıktı.
  • 🏢 Zebec’in Stellar üzerinde maaş ödeme çözümü başlatması, ağın kurumsal kullanım alanını genişletebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Stellar ağının yerel varlığı XLM, uzun süren düşüş eğiliminin ardından daha dengeli bir fiyat yapısına geçti. 12 saatlik grafikte, aylar boyunca baskı altında kalan fiyatın belirli destek ve direnç seviyeleri arasında taban oluşturduğu görülüyor. Teknik göstergeler ilk toparlanma sinyallerine işaret ederken, Stellar ekosistemindeki son gelişmeler de daha uzun vadeli görünümü destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

İçindekiler
1 Fiyat yapısında dikkat çeken değişim
2 Göstergeler aşırı ısınmaya işaret etmiyor
3 Stellar ekosisteminde ödeme odaklı genişleme

Fiyat yapısında dikkat çeken değişim

Verilere göre XLM, uzun süre aşağı yönlü hareket ettikten sonra çok aylı bir birikim bandına girdi. Bu süreçte fiyat, düşen hareketli ortalamanın altında kaldı; yaklaşık 0,14 dolar çevresinde destek, 0,18 dolar civarında ise direnç oluştu.

Bu yatay sıkışma, satış baskısının zayıfladığına ve daha büyük piyasa katılımcılarının alım yapmış olabileceğine dair bir işaret olarak değerlendirildi. Ardından 0,18 dolar bölgesinin ve uzun vadeli hareketli ortalamanın aşılmasıyla birlikte fiyat 0,30 dolara doğru güçlü bir yükseliş kaydetti.

Son yükselişin ardından gelen geri çekilmede, daha önce direnç olarak çalışan 0,18 ile 0,19 dolar aralığı birkaç kez destek olarak test edildi. Direncin desteğe dönüşmesi, alıcıların güç kazandığını ve piyasa yapısının önceki döneme kıyasla iyileştiğini ortaya koyuyor.

Kripto analisti Sjuul | AltCryptoGems’e göre mevcut fiyat hareketi, XLM’nin önemli destek seviyeleri ve hareketli ortalamanın üzerinde kalması halinde yükseliş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.

Analizde, 0,18 ile 0,19 dolar bandının korunmasının kırılımın geçerliliği açısından kritik olduğu belirtiliyor. Fiyatın 0,22 doların üzerine çıkması halinde 0,26 ile 0,30 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi, olumlu görünümü zayıflatabilir ve fiyatı yeniden önceki bant içine çekebilir.

Göstergeler aşırı ısınmaya işaret etmiyor

TradingView verilerine göre göreceli güç endeksi olan RSI 60,13 seviyesinde bulunuyor. RSI’nin hareketli ortalaması ise 53,16 düzeyinde. Göstergenin 50 eşiğinin üzerinde kalması, alıcıların sınırlı da olsa üstünlük sağladığını gösteriyor.

Bununla birlikte RSI henüz 70 seviyesinin üzerine çıkmadı. Bu durum, piyasada pozitif ivmenin bulunduğunu ancak fiyat hareketinin aşırı hızlanmış bir görünüme ulaşmadığını düşündürüyor. MACD verilerinde ise 0,00646 değeri, 0,00726 seviyesindeki sinyal çizgisinin altında kalıyor. Histogramın eksi bölgede olmasına rağmen barların daralması ve MACD çizgisinin yukarı yönlü dönmesi, olası bir olumlu kesişme ihtimalini gündeme taşıyor.

Stellar ekosisteminde ödeme odaklı genişleme

Temel gelişmeler tarafında ise Zebec’in maaş ödeme çözümünü Stellar üzerinde devreye aldığı aktarıldı. Stellar, sınır ötesi ödemeler ve varlık transferleri için geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Zebec’in bu adımının, kurumsal ödemelerde daha hızlı mutabakat, operasyonel verimlilik ve otomasyon gibi alanlarda kullanım alanı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Zebec Payroll, şirketlerin çalışan ödemelerini blokzincir altyapısı üzerinden daha hızlı ve programlanabilir şekilde yapmasına odaklanan bir maaş ödeme çözümüdür. Haberde öne çıkan nokta, bu sistemin Stellar ağına entegre edilerek kurumsal ödeme kullanımını genişletme potansiyeli taşımasıdır.

Haberde, bazı şirketlerin hız, uyumluluk ve güvenilirlik unsurlarını dikkate alarak bu ödeme altyapısını test etmeye başladığı da belirtiliyor. Erken aşamadaki bu kullanımın, blokzincir tabanlı bordro sistemlerine yönelik güvenin arttığına işaret edebileceği ve bunun zamanla Stellar ekosisteminin benimsenmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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