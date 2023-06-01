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Haziran Ayına Merhaba! Bitcoin ve Ethereum Haziran Yorumları, Fiyat Hedefleri!

Özet

  • Bitcoin fiyatı Mayıs ayını yüzde 7 kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.
  • BTC için 27.273 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var.
  • Glassnode analisti James Check: Düşük volatilite döneminin sona ermesi ve 32.000 doların hedeflenmesi muhtemel.
01:30
1 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mayıs ayı yatırımcılar için bezdirici derecede düşük volatiliteye sahipti. Altcoinler bu süreçte fazlasıyla yıprandı. Hatta bazıları Ocak ayındaki dip seviyelerinin de altına düştü. Bitcoin nispeten güçlü kalırken altcoinlerin yaşadığı kayıplar daha fazla yükseliş bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Mayıs ayının ilk haftasındaki satışların etkisi zayıflamışken Haziran ayı için beklentiler ne yönde?

Bitcoin Haziran Tahminleri

1 Haziran güzel bir gün ve Hong Kong, Borç Tavanı gibi konuların yatırımcıları yükselişe geçirmesi gerekiyor. Şimdilik beklentiyi satın alan yok ve bu iyi bir şey gibi görünmüyor. Art arda dört ay boyunca yükseldikten sonra Bitcoin Mayıs ayını yaklaşık %7 kayıpla kapatma yolunda ilerliyor. Mayıs ayınd27a dikkat çeken bir diğer husus da Bitcoin’in 30 günlük volatilitesinin %1,52’ye düşmüş olmasıdır ki bu oran yıllık ortalama %4 ve üzeri değerlerin çok altındadır.

Glassnode analisti James Check, Bitcoin’in “gerçek maliyet temeli” olan 32.000 dolara kadar yükselmesini bekliyor. Bu dar volatilite döneminin ardından gerçek bir yükseliş hareketi görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Kısa vadede Bitcoin fiyatının 27.273 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var. Yukarı yönde, boğaların yeni bir yükseliş hareketinin başlangıcını işaret etmek için düşüş trendi çizgisini aşması gerekecek. Parite önce 30.000 ve ardından 31.000 dolara ulaşabilir. Ancak şu an olduğu gibi 20 günlük EMA’nın altında kapanışlar görülmesi bu beklentiyi zayıflatıyor.

Ethereum Haziran Yorum ve Tahminler

Boğalar, Ethereum (ETH)’u 50 günlük SMA’nın (1.883 dolar) üzerinde tutmakta zorlanıyor. Bu, daha yüksek seviyelerde talep eksikliği olduğunu gösteriyor. Ayılar fiyatı düşen kama formasyonuna geri sokmaya ve agresif boğaları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bu gerçekleşirse, ETH/USDT çifti 1.762 dolara ve daha derin diplere doğru ilerleyebilir.

Ancak fiyat kama direnç çizgisi üstüne çıkarsa 2.000 dolarlık psikolojik direnç aşılabilir sonrasında hedef 2.142 dolar olur.

İlerleyen saatlerde yaşanacak gelişmeler belki de bahsi geçen yükseliş senaryolarının fitilini ateşleyebilir? Şimdilik 03:30 borç tavanı yasasının oylaması ve Hong Kong cephesinden gelecek haberler yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

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