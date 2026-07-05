Travala, küresel otel ağında XRP ile 2,2 milyondan fazla rezervasyon yapılabildiğini açıkladı

Seyahat platformu Travala, kullanıcıların artık XRP ile dünya genelinde 2,2 milyondan fazla otelde rezervasyon yapabildiğini duyurdu. Şirket, bu adımı kripto paraların günlük ödemelerde kullanımının genişlemesi açısından önemli bir gelişme olarak konumlandırdı.

Otel rezervasyonlarında XRP dönemi

Travala, XRP’nin hızlı değer transferi amacıyla geliştirildiğini vurgulayarak, otel rezervasyonlarında bu varlığın kullanılmasının söz konusu tasarımla uyumlu olduğunu belirtti. Platforma göre kullanıcılar, banka aracılığı olmadan ve anlık onayla konaklama rezervasyonu oluşturabilecek.

Travala, XRP’nin hızlı değer transferi için geliştirildiğini vurgulayarak, otel rezervasyonlarında kullanımın bu amaca uygun düştüğünü kaydetti.

Bu entegrasyonla birlikte XRP sahipleri, küresel otel ağı içinde konaklama ödemelerini doğrudan gerçekleştirebilecek. Böylece XRP’nin kullanım alanı, işlem platformlarının ötesine taşınarak seyahat ve konaklama gibi büyük bir tüketici pazarına uzanmış oldu. Travala, platformunda XRP ile erişilebilen toplam seyahat ürününün 3 milyonu aştığını da açıkladı.

Mini sözlük: Travala, kripto para ile seyahat rezervasyonu yapılmasına odaklanan bir platformdur. XRPL ise XRP Ledger kısaltmasıdır ve XRP işlemlerinin kaydedildiği blokzincir altyapısını ifade eder.

XRPL tarafında ödeme trafiği büyüyor

Yılın ilk aylarında ulaşılan bir başka dönüm noktası da x402 kolaylaştırıcısının şubatta XRP Ledger üzerinde devreye alınması oldu. Bu sistem, yapay zeka aracılarına API anahtarı veya hesap gerekmeksizin XRP ve RLUSD ile hizmet ödemesi yapma imkanı tanıyor.

x402 üzerinden aracıların talep başına ödeme yapabildiği, işlemlerin de XRP Ledger üzerinde sonuçlandığı aktarıldı. Son durumda XRPL x402 kolaylaştırıcısı üzerinden gerçekleşen aracı işlem sayısı 1 milyona yaklaştı. Bu tablo, ağa daha fazla aracı, satıcı ve işlem hacmi geldiğine işaret ediyor.

XRPL x402 altyapısı üzerinden sonuçlanan aracı işlemlerinin sayısı 1 milyona yaklaşırken, ağdaki kullanımın yalnızca alım satımla sınırlı kalmadığı görülüyor.

Ripple, yapay zeka ödemeleri için araç setini genişletiyor

Ripple, XRP ve RLUSD’nin yapay zeka aracıları tarafından yapılan ödemelerdeki kullanımını da genişletiyor. Şirket haziranda XRPL AI Starter Kit adını verdiği geliştirici araçlarını tanıttı. Bu paket, XRP Ledger üzerinde ödeme gönderebilen yapay zeka aracıları oluşturmak için hazır bileşenler sunuyor.

İşletmeler adına işlem yapabilen yapay zeka aracıları yaygınlaşırken Ripple, Mastercard’ın Agent Pay for Machines girişimini destekleyen ekosisteme de katıldı. Bu iş birliğiyle yeni kullanım alanlarının doğrulanması, ortak kuralların oluşturulması ve benimsenmenin hızlandırılması amaçlanıyor. Ripple aynı zamanda güven temelli aracı ödemeleri için gerekli altyapıyı kurmayı sürdürürken, XRP Ledger ile RLUSD’nin gelecekteki ticaret yapısı için temel oluşturduğu görüşünü paylaştı.