Glassnode verileri eşliğinde Ethereum, 1779 dolar direncinin aşılması halinde 1900 dolara yönelebilir

Ethereum son seansta %4,73 yükselerek 1690.61 dolara çıktı ve piyasanın odağı yeniden kısa vadeli direnç bölgesine kaydı. İşlemciler, fiyatın yeniden 1750 dolar eşiğinin üzerine yerleşip yerleşemeyeceğini izliyor. Piyasa analisti Ted, bu bölgenin korunması durumunda Ethereum’un 1850 ile 1900 dolar aralığına doğru hareket alanı bulabileceğini belirtiyor.

1779 dolar seviyesi kısa vadeli yön için öne çıkıyor

Kısa vadede en kritik eşik 1779 dolar seviyesi olarak görülüyor. Bu alan, Ichimoku Kijun çizgisiyle örtüşürken 1775 dolardaki 20 günlük hareketli ortalama ve 1756 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamaya da yakın duruyor. Fiyatın bu kümenin üzerine net biçimde çıkması halinde kısa vadeli teknik görünüm güç kazanabilir.

Mini sözlük: Ichimoku Kijun, teknik analizde orta vadeli denge seviyesini gösteren bir çizgidir. Fiyatın bu çizginin üzerine çıkması, kısa vadede alıcıların güç kazandığına işaret edebilir.

Piyasa 1753 dolar bölgesini de yakından takip ediyor. Bu seviye daha önce destek olarak çalışmıştı ve şimdi alıcılar için ilk önemli sınav niteliği taşıyor. Ethereum bu alanın üzerinde kalırsa, son geri çekilmenin kalıcı bir kırılma yerine başarısız bir sarkma olduğu görüşü güçlenebilir.

Analist Ted, Ethereum’un 1750 dolar seviyesini yeniden kazandığını, bu alan korunduğu sürece fiyatın 1850 ile 1900 dolar bandına yönelebileceğini değerlendiriyor.

Buna karşılık daha geniş tabloda görünüm tam olarak dengelenmiş değil. Ethereum daha önce destek görevi gören 1925, 2175 ve 2375 dolar seviyelerinin altında işlem gördü. Bu nedenle yükseliş sürse bile söz konusu bölgeler ilerleyen aşamada direnç olarak çalışabilir.

Göstergeler karışık sinyal veriyor

Teknik göstergeler aynı yönde birleşmiyor. MACD alım baskısının güçlendiğine işaret ederken, 55 civarındaki RSI henüz belirgin bir yükseliş bölgesine geçilmediğini gösteriyor. CCI ile Bull Bear Power göstergeleri ise satıcıların piyasadan tamamen çekilmediğine işaret ediyor.

Bu nedenle 1779 dolar seviyesi yalnızca teknik bir direnç değil, aynı zamanda piyasanın kısa vadeli yön tercihini belirleyebilecek bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması yeni alımları ve kısa pozisyon kapanışlarını tetikleyebilir. Aksi durumda Ethereum’un 1633 ile 1814 dolar aralığında sıkışması olası görünüyor.

Balina hareketleri ve ETF ilgisi izleniyor

Fiyat görünümünü yalnızca grafikler belirlemiyor. Zincir üstü veriler ve kurumsal akışlar da mevcut tablo üzerinde etkili oluyor. Büyük Ethereum yatırımcılarının haziran sonundaki düşük seviyelerde alım yaptığı aktarılıyor. Bu eğilim, piyasada temkinli bir iyimserliği destekliyor.

Mini sözlük: Spot ETF, dayanak varlığı doğrudan elinde tutan borsa yatırım fonudur. Kripto piyasasında spot ETF ilgisi, kurumsal yatırımcı talebinin nabzını ölçmek için yakından izlenir.

Aynı dönemde Binance çıkışlarının son üç yılın en yüksek düzeyine ulaştığı belirtiliyor. Borsalardan varlık çekilmesi, özellikle balina birikimiyle birleştiğinde piyasadaki satışa hazır arzı azaltabilir. Bu tablo, fiyat toparlanmaya başladığında yükseliş beklentilerini destekleyebiliyor.

Gösterge Seviye veya durum Olası etki İlk destek 1753 dolar Korunursa alıcılar güç kazanabilir Kritik direnç 1779 dolar Aşılırsa 1850 ile 1900 dolar bandı gündeme gelebilir Ana destek 1633 dolar Altına inerse düşüş baskısı artabilir

Ağ etkinliği zayıf kalırken görünüm temkinli

Bununla birlikte Ethereum ağındaki etkinlikteki zayıflık baskı unsuru olmaya devam ediyor. Aktif adres sayısı yılın ilk bölümündeki zirvelerden belirgin biçimde geriledi. Ağ kullanımındaki bu düşüş, Ethereum’un temel görünümüne ilişkin soru işaretlerini canlı tutuyor.

Kurumsal ilginin yeniden canlanmasına rağmen ağ etkinliğindeki zayıflık, piyasada güçlü ve tek yönlü bir yükseliş görüşünün oluşmasını şimdilik sınırlıyor.

Spot ETF tarafında da tablo net değil. Yenilenen ilgiye rağmen haziran ayındaki çıkışlar, kurumsal talebin istikrarlı bir zemine tam olarak oturmadığını gösteriyor. Bu ayrışma, piyasanın güçlü bir yön tayin etmesini zorlaştırıyor.

Şimdilik Ethereum’un 1633 ile 1814 dolar aralığında dalgalanması olası görülüyor. 1779 doların üzerinde gerçekleşecek bir kırılma 1850 ve 1900 dolar hedeflerini güçlendirebilir. Buna karşılık 1633 doların kaybedilmesi halinde dikkat yeniden 1500 dolara ve ardından 1200 dolar civarındaki daha derin destek bölgesine çevrilebilir.