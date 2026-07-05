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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de kritik eşik yine aşılamadı! 0.000005 dolar neden bu kadar önemli?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, 0.000005 dolar eşiğini yine kalıcı biçimde aşamadı.
  • 📉 Son tepki, 0.0000040 dolar civarındaki yerel dipten gelse de satış baskısı hızla geri döndü.
  • 📊 Günlük grafikte $SHIB, 50 günlük EMA dahil tüm ana ortalamaların altında kalmayı sürdürdü.
  • 🧭 Mart ile mayıs arasındaki formasyon kırıldıktan sonra zayıf görünüm korunurken hacim de toparlanmayı desteklemedi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu, yatırımcıların yakından izlediği 0.000005 dolar seviyesini yeniden kalıcı biçimde aşamadı. Haziran sonundaki dengelenme işaretlerinin ardından sınırlı bir toparlanma denemesi görülse de, fiyat bu bölgeye yaklaşınca satış baskısı belirgin şekilde arttı. Böylece aylardır etkisini sürdüren zayıf görünüm bir kez daha öne çıktı.

İçindekiler
1 Teknik görünüm zayıf kalmayı sürdürüyor
2 Yıl içindeki tablo değişmedi
3 Hacim desteği gelmedi

Teknik görünüm zayıf kalmayı sürdürüyor

Günlük grafikte SHIB, başlıca hareketli ortalamaların tamamının altında işlem görmeyi sürdürüyor. 100 günlük ve 200 günlük ortalamaların mevcut fiyatın belirgin biçimde üzerinde kalması, uzun vadeli eğilimin halen güç kazanamadığını gösteriyor. 50 günlük üstel hareketli ortalama ise kısa vadede önemli bir direnç alanı olmaya devam ediyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve geniş topluluğuyla öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Buna karşın fiyatlamada topluluk ilgisinin tek başına yeterli olmadığı, teknik seviyelerin ve genel risk iştahının daha baskın hale geldiği görülüyor.

0.000005 dolar seviyesinin yeniden kazanılması, 50 günlük üstel hareketli ortalamaya doğru yeni bir deneme başlatabilirdi; ancak satıcılar bu bölgeye gelinir gelinmez devreye girdi ve fiyatı yeniden aşağı çekti.

Yıl içindeki tablo değişmedi

Yıl boyunca görülen toparlanma denemelerinin büyük bölümü satışla karşılaştı. Son reddedilme de bu eğilimin devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Teknik tarafta mart ile mayıs arasında oluşan yükselen kama formasyonunun aşağı yönlü kırılması, zayıf görünümü destekleyen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Bu kırılmanın ardından SHIB, anlamlı bir alım ivmesi üretmekte zorlandı. Son yükseliş denemesi, fiyatın 0.0000040 dolar civarındaki yerel dip seviyelere yaklaşmasının ardından geldi. Alıcılar bu bölgeden kısa süreli tepki üretse de, 0.000005 dolar eşiğine yaklaşıldığında hareketin gücü hızla azaldı.

Hacim desteği gelmedi

İşlem hacmi de olası bir yön değişimini destekleyen bir tablo ortaya koymadı. Önceki sert yükseliş ve düşüş dönemlerinde görülen hacim artışlarına kıyasla, son işlemler daha sönük kaldı. Bu durum, piyasanın daha riskli varlıklara karşı temkinli duruşunu koruduğuna işaret ediyor.

Alıcılar açısından kısa vadede en önemli hedef, 0.000005 doların üzerine çıkılması ve bu bölgenin destek olarak korunması olacak. Bu gerçekleşmediği sürece, kısa süreli yükselişlerin daha geniş düşüş trendi içinde yeni bir düşük tepe oluşturma riski bulunuyor.

Satış baskısının sürmesi halinde SHIB’in son dönemde gördüğü dip seviyelere yeniden yaklaşması olasılık dahilinde kalıyor. Buna karşılık yerel direncin aşılması, en azından kısa vadeli momentumun yeniden alıcıların lehine dönmesi için gerekli görülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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