Strategy Başkanı Michael Saylor, Bitcoin piyasasında dört yıllık döngünün etkisini yitirdiğini açıkladı

Strategy Başkanı Michael Saylor, Bitcoin’in yarılanma ve bireysel yatırımcı talebi etrafında şekillenen klasik dört yıllık döngüden uzaklaştığını söyledi. Saylor’a göre piyasa artık daha çok büyük kurumsal para girişleriyle yön buluyor ve Bitcoin giderek “dijital sermaye” niteliği kazanıyor.

Kurumsal talep öne çıkıyor

Saylor, madencilerin ürettiği yeni coin miktarındaki azalmanın önceki dönemlere kıyasla belirleyici gücünü kaybettiğini savundu. Ona göre Bitcoin’in fiyatlama dinamiklerinde artık asıl ağırlık, yeni ve büyük ölçekli talep kaynaklarına geçmiş durumda.

Bu talep kaynakları arasında spot Bitcoin ETF’leri, hisse piyasası bağlantılı türev ürünler, halka açık şirketlerin bilançoları, egemen varlık fonları, devlet rezervleri ile bankalar arası kredi ve teminat araçları yer alıyor. Saylor, piyasanın eski bireysel yatırımcı döngülerinin taşıyabileceğinden daha likit hale geldiğini düşünüyor.

Michael Saylor, Bitcoin benimsenmesinde yeni aşamanın yalnızca daha fazla alıcıdan ibaret olmadığını, daha fazla bilançonun sisteme dahil olmasıyla şekillendiğini vurguluyor.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve uzun süredir bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutan şirket olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Saylor’ın değerlendirmeleri, kurumsal yatırım perspektifi açısından piyasada yakından izleniyor.

Bitcoin’in ağ yapısında daha muhafazakar dönem beklentisi

Saylor, Bitcoin’in rolünü hızlı ürün geliştiren teknoloji şirketlerinden farklı bir yerde konumlandırıyor. Ona göre ağın temel görevi, ana katmanda istikrar sağlamak olacak. Önümüzdeki on yılda protokolün daha da muhafazakar hale gelmesi ve büyük ölçekli nihai mutabakat işlemleri için zemin oluşturması bekleniyor.

Bu çerçevede kod değişikliklerinin daha seyrek hale geleceğini belirten Saylor, bunun nedenini katılımcılar arasındaki sıkı uzlaşı gerekliliğine bağlıyor. Lightning Network ve sidechain gibi teknolojik çözümlerin ise zamanla sistemin çevresel katmanlarında konumlanacağını öngörüyor.

Mini sözlük: Sidechain, ana blokzincire bağlı çalışan ancak ondan ayrı kurallara sahip yardımcı ağ yapısını ifade eder. Proof of reserves ise bir saklama kuruluşunun elindeki varlıkları gerçekten tuttuğunu göstermek için paylaştığı doğrulanabilir rezerv kanıtıdır.

Yeni kredi yapısı ve temel risk uyarısı

Saylor, Bitcoin etrafında gelişen yapıyı altın ve gayrimenkul piyasalarıyla da karşılaştırıyor. Bu iki varlığın finansal potansiyelinin kredi piyasalarının gelişmesiyle genişlediğini hatırlatan Saylor, benzer bir dijital kredi ekosisteminin şimdi Bitcoin çevresinde oluştuğunu ve bunun geleneksel ekonomiyle bağı güçlendirdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte Saylor, önümüzdeki on yılın en büyük risklerinden birinin “kağıt Bitcoin” yapısı olabileceği uyarısında bulunuyor. Bu senaryoda aracılar, ellerindeki gerçek coin miktarını aşan borç alacağı üretebilir. Saylor’a göre böyle bir ortamda yatırımcı güvenliği açısından saklama kuruluşlarının şeffaflığı ve rezerv kanıtı uygulamaları belirleyici önem taşıyacak.

Michael Saylor, aracı kurumların gerçek coinlerle tam desteklenmeyen fazla sayıda alacak üretmesi halinde temel riskin ortaya çıkacağını, bu nedenle şeffaf saklama yapısının kritik olduğunu kaydediyor.