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Solana (SOL)

Ali Charts analizine göre Solana grafiğinde 10 Ekim’den bu yana ilk kez alış sinyali oluştu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ali Charts verilerine göre Solana grafiğinde 10 Ekim'den bu yana ilk kez alış sinyali oluştu.
  • 📈 Teknik göstergede ATR tabanlı seviye fiyatın altına inerken $SOL için yükseliş momentumu güç kazandı.
  • 💧 Solana, günlük aktif adresler, işlem hacmi ve stabilcoin likiditesiyle güçlü ekosistem görünümünü korudu.
  • 🧭 Buna karşılık yüksek değerleme ve süren token enflasyonu, piyasada temkinli izlenen riskler arasında kaldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana, yalnızca hızlı ve düşük maliyetli bir blokzincir ağı olmanın ötesine geçen bir ekosistem olarak öne çıkıyor. Ağ, günlük aktif cüzdan adresleri ve zincir üstü işlem hacminde sektörün üst sıralarında yer alırken, kullanıcı etkinliği ve sermaye akışının sürekliliğiyle dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Ekosistemde kullanıcı ve likidite öne çıkıyor
2 Değerleme ve token yapısında dikkat çeken başlıklar
3 Teknik görünümde yeni alış sinyali

Ekosistemde kullanıcı ve likidite öne çıkıyor

Solana üzerindeki yoğun kullanım, birçok alternatif kripto varlıktan ayrışan temel unsurlar arasında gösteriliyor. Günlük aktif adres sayısı ve işlem kapasitesi, ağdaki hareketliliğin yalnızca fiyat odaklı olmadığını, kullanım tarafında da güçlü bir taban bulunduğunu ortaya koyuyor.

Stabilcoin altyapısı da Solana ekosisteminin önemli dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor. Ağda biriken ve büyümeyi sürdüren stabilcoin likiditesi; merkeziyetsiz finans uygulamaları, ödemeler ve alım satım faaliyetleri için kritik rol oynuyor. Bu yapı, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar açısından platformda uzun vadeli kalma motivasyonunu güçlendiriyor.

Uygulama katmanında da olgunlaşma sinyalleri dikkat çekiyor. Merkeziyetsiz borsalar, cüzdan hizmetleri ve farklı protokoller kayda değer ücret gelirleri üretirken, bu durum Solana’nın yalnızca teknik altyapı sağlayan bir ağ değil, ekonomik faaliyet üreten daha geniş bir platform haline geldiğine işaret ediyor.

Solana ekosisteminde günlük kullanıcı etkinliği, zincir üstü işlem hacmi ve stabilcoin likiditesinin birlikte büyümesi, ağın kullanım temelli değer önerisini güçlendiriyor.

Değerleme ve token yapısında dikkat çeken başlıklar

Buna karşın, mevcut değerleme seviyesi temkinli değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor. Solana, dijital varlık piyasasında halihazırda yüksek piyasa değerine sahip ağlar arasında bulunuyor. Bu nedenle gelecekte beklenen büyümenin bir kısmının mevcut fiyatlamaya yansımış olabileceği değerlendiriliyor.

SOL tokeninin işlem ücretleri ve stake mekanizması üzerinden somut kullanım alanı bulunuyor. Ağ ücretlerinin bir bölümü yakım mekanizmasına tabi tutulsa da, sistem tamamen arz azaltıcı bir yapıda değil. Stake ödüllerinin bir kısmı yeni token üretimiyle desteklendiği için Solana enflasyonist bir model sürdürüyor. Bu nedenle ağın genişlemeyi sürdürmesi, mevcut token sahipleri üzerindeki seyrelme etkisini dengelemek açısından önem taşıyor.

Mini sözlük: SuperTrend, fiyat hareketi ile Ortalama Gerçek Aralık verisini birlikte kullanan bir trend göstergesidir. ATR ise oynaklığı ölçer; göstergenin fiyatın altına geçmesi, teknik analizde yükseliş eğiliminin güçlendiğine işaret edebilir.

Teknik görünümde yeni alış sinyali

Teknik tarafta ise analist Ali Charts, Solana’nın 3 günlük grafiğinde SuperTrend göstergesinin yeni bir alış sinyali ürettiğini aktarıyor. Bu sinyal, 10 Ekim’den bu yana ilk pozitif dönüş olarak öne çıkıyor. Önceki satış sinyalinin ardından fiyatın yüzde 74 gerilediği bilgisi de teknik görünümün önemini artırıyor.

Ali Charts, Solana’nın 3 günlük grafiğinde SuperTrend göstergesinin yeniden alış sinyali verdiğini ve Ortalama Gerçek Aralık tabanlı iz süren durdurma seviyesinin fiyatın altına geçtiğini paylaştı.

Ortalama Gerçek Aralık temelli iz süren durdurma seviyesinin mevcut fiyatın altına yerleşmesi, düşüş eğiliminden yükseliş momentuma geçişin teyidi olarak değerlendiriliyor. Analistler, bu teknik kırılımla birlikte 100 dolar seviyesini olası hedeflerden biri olarak izliyor.

Piyasa katılımcıları şimdi bu olumlu teknik yapının kalıcı olup olmayacağını takip ediyor. Solana’nın güçlü zincir üstü aktivitesi, derin stabilcoin likiditesi ve gelir üreten uygulama ekosistemi destekleyici unsurlar arasında yer alırken, token enflasyonu ve yüksek değerleme seviyesi temkinli izlenen başlıklar olmaya devam ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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