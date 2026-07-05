CryptoQuant verileri, Bitcoin’de 43 ayın en düşük zincir üstü oranının ardından dip bölgesine işaret ediyor

Bitcoin 4 Temmuz Cumartesi günü 63.000 doların üzerine çıkarak haziran ayının son günlerinde görülen kayıpları büyük ölçüde geri aldı. Son 24 saatte %1,4 yükselen Bitcoin, haftalık bazda %3,6 artış kaydetti. ABD piyasalarının Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalı olması işlem hacimlerini sınırlasa da fiyat hareketi son iki haftanın en güçlü seviyesine ulaştı.

Piyasada öne çıkan hareketler

Büyük dijital varlıklar arasında en güçlü performansı XRP sergiledi. XRP son 24 saatte %5,3 artarak 1,18 dolara çıktı, yedi günlük yükselişi ise yaklaşık %10 oldu. Bu hareketle XRP’nin piyasa değeri yaklaşık 73 milyar dolara ulaştı ve stabilcoin USDC’yi geride bırakarak toplam piyasa değeri sıralamasında beşinci sıraya yerleşti.

Ethereum gün içinde %3,2 değer kazanarak yaklaşık 1.793 dolara yükseldi. Haftalık artışı %11,5 oldu. Solana 82,50 dolar civarında işlem görürken haftalık bazda %13,2 yükseldi. Dogecoin de aynı dönemde %2,6 prim yaptı.

Varlık 24 saat 7 gün Öne çıkan seviye Bitcoin %1,4 %3,6 63.000 dolar üzeri XRP %5,3 Yaklaşık %10 1,18 dolar Ethereum %3,2 %11,5 1.793 dolar Solana Belirtilmedi %13,2 82,50 dolar civarı

Yükselişi destekleyen etkenler

Hafta boyunca görülen toparlanmada makroekonomik gelişmeler etkili oldu. ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh enflasyon baskılarının zayıfladığını söyledi. Zayıf gelen haziran istihdam verileri de bu tabloyu destekledi. Fiyatlar yükselirken düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıların pozisyon kapatmak zorunda kalması, hareketi hızlandıran unsurlar arasında yer aldı.

Analist Ted Pillows, Bitcoin’in kritik bir direnç bölgesine yaklaştığını, 62.800 doların üzerinde kalıcı bir kırılmanın fiyatı 65.000 dolara taşıyabileceğini değerlendiriyor.

Santiment, 30 Haziran’dan bu yana Bitcoin’in %6,1 yükseldiğini, aynı dönemde altının %4,8 arttığını ve S&P 500 endeksinin yatay kaldığını belirtti. Şirket, uzun süren piyasa tedirginliği, ETF çıkışları ve zayıf yatırımcı duyarlılığının ardından alıcıların önemli destek bölgelerinde yeniden devreye girdiğine dikkat çekti. Santiment, kripto piyasasına ilişkin zincir üstü ve duyarlılık verileri üreten bir analiz şirketi olarak biliniyor.

Zincir üstü veriler ne gösteriyor

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin’in gerçekleşen kar zarar oranı eksi 0,35 seviyesine geriledi. Bu, son 43 ayın en düşük değeri olarak kayda geçti. Söz konusu metrik en son Aralık 2022’de, FTX çöküşünün ardından Bitcoin 16.000 doların altına inerken benzer seviyeleri görmüştü.

Mini sözlük: Gerçekleşen kar zarar oranı, zincir üzerinde taşınan coinlerin karda mı yoksa zararda mı el değiştirdiğini ölçen bir göstergedir. Negatif seviyeler, piyasada zararına satışların ağır bastığını ve tarihsel olarak dip bölgelerine yakın dönemlerin oluşabildiğini gösterebilir.

CryptoQuant bu göstergenin geçmiş döngülerde Bitcoin için dip bölgelerini işaret ettiğini vurguladı. Benzer okumalar 2015 ve 2019 yıllarında da görülmüş, sonrasında güçlü yukarı yönlü hareketler gelmişti.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, Strategy kaynaklı son STRC imtiyazlı pay tasfiyesinin aşırı kaldıracı temizlediğini ve piyasanın taban seviyesine hiç olmadığı kadar yaklaştığını belirtti.

Swan analisti Adam Livingston ise Bitcoin’in gerçekleşen fiyatının yalnızca %16 üzerinde işlem gördüğünü söyledi. Livingston, geçmiş verilerde bu seviyenin altı aylık dönemde ortalama %41, on iki aylık dönemde ise %81 ileriye dönük performansla örtüştüğünü aktardı. Bitcoin, 25 Haziran’da 58.190 dolara kadar geriledikten sonra mevcut toparlanma sürecine girdi. Varlık, ekim ayındaki 126.080 dolarlık zirvesine göre üçüncü çeyreğe yaklaşık %50 aşağıda başlamıştı.