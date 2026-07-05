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RIPPLE (XRP)

SoSoValue verileriyle XRP’de %13’ü aşan sıçrama geldi! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Temmuzun ilk üç gününde $XRP yüzde 13’ü aşan yükselişle 1,18 dolara yaklaştı.
  • 📈 ABD Senatosu’ndaki CLARITY Act süreci, XRP çevresindeki düzenleyici beklentileri destekledi.
  • 💰 2 Temmuz’da XRP yatırım ürünlerine 6,55 milyon dolar giriş olurken toplam giriş 1,49 milyar dolara ulaştı.
  • 📊 Teknik görünümde 1,20 dolar direnç, 1,15 dolar ise kısa vadeli destek olarak öne çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP, temmuz ayının ilk üç işlem gününde güçlü bir yükseliş kaydetti. Fiyat yaklaşık 1,03 dolardan 1,18 dolara kadar çıkarak yüzde 13’ü aşan bir artış gösterdi. Bu hareket, kripto para piyasasındaki genel toparlanmayla aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Piyasadaki toparlanma XRP’yi de destekledi
2 Düzenleyici gündem öne çıktı
3 Fon girişleri ve teknik seviyeler yakından izleniyor

Piyasadaki toparlanma XRP’yi de destekledi

Toplam kripto para piyasası değeri yüzde 0,86 artışla 2,18 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin 62 bin doların üzerine çıkarken Ethereum 1.700 dolar eşiğini aştı. ABD’de haziran ayı istihdam verisinin 57 bin seviyesinde kalması ve 110 binlik beklentinin altında gelmesi, para politikasında daha destekleyici bir çizgi ihtimalini güçlendirdi.

Bu tablo, riskli varlıklara yönelik iştahı artırırken XRP de bundan payını aldı. Piyasadaki yükseliş yalnızca kısa vadeli fiyat hareketiyle sınırlı kalmadı; düzenleyici taraftaki gelişmeler de yatırımcı ilgisini besleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Düzenleyici gündem öne çıktı

ABD Senatosu’nda CLARITY Act ile ilgili ilerleme sağlanması, XRP çevresindeki olumlu havayı güçlendiren başlıca etkenlerden biri oldu. Söz konusu tasarı, dijital varlıkların ABD hukukundaki düzenleyici sınıflandırmasına yönelik çerçeve bakımından önem taşıyor.

Piyasa katılımcıları, XRP’nin SEC ve CFTC eksenindeki dijital emtia sınıflandırması tartışmalarında öne çıkmasını pozitif karşıladı. Ripple’ın kurucu ortaklarından Chris Larsen’in, Senatör Kirsten Gillibrand’ın oğluyla bağlantılı American Perpetuals Exchange Corporation’daki finansal payı da aynı dönemde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Mini sözlük: CLARITY Act, dijital varlıkların hangi düzenleyici kurumun alanına girdiğini daha net tanımlamayı amaçlayan bir yasa tasarısı olarak öne çıkıyor. SEC menkul kıymetleri, CFTC ise emtia türev piyasalarını denetleyen ABD kurumları arasında bulunuyor.

Analist ChartNerd, XRP grafiğinde 8,5 yıllık bir fincan kulp formasyonu oluştuğunu savundu. Analiste göre fiyatın yaklaşık 1 dolar bölgesinde gözden kaçırılması maliyetli olabilir; kulp yapısı içindeki Fibonacci desteğinin korunması halinde üst direnç alanlarına doğru yeni bir hareket alanı açılabilir.

Fon girişleri ve teknik seviyeler yakından izleniyor

XRP odaklı yatırım ürünleri 2 Temmuz itibarıyla tek günde 6,55 milyon dolar giriş aldı. Toplam kümülatif giriş 1,49 milyar dolara ulaşırken, yönetilen net varlıklar 987,91 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı seansta spot Bitcoin ETF’leri 221,72 milyon dolar net giriş görerek 10 günlük çıkış serisini sonlandırdı. Spot Ethereum ETF’lerine ise 29,08 milyon dolar giriş oldu.

CryptoRank verileri, temmuz ayının XRP açısından tarihsel olarak güçlü bir dönem olduğuna işaret ediyor. 2013’ten bu yana temmuz ayı ortalama getirisi yüzde 10,4 seviyesinde bulunuyor. Temmuz 2020’de ise XRP yüzde 48’in üzerinde yükselmişti.

Dört saatlik grafikte XRP yaklaşık 1,1714 dolarda işlem gördü. Göreceli Güç Endeksi 79,91 seviyesine çıkarak aşırı alım bölgesine işaret etti. Chaikin Money Flow göstergesinin 0,21 olması ise birikim eğiliminin sürdüğüne işaret etti. Kısa vadede 1,20 dolar önemli direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 1,25 dolar gündeme gelebilir. Olası geri çekilmede 1,15 dolar ilk destek, 1,10 dolar ise sonraki destek bölgesi olarak izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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