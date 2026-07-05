Ripple, 4 Temmuz bağış kampanyasında gazilere istihdam desteği için XRP ile 10 bin dolara kadar eş finansman sağlayacağını açıkladı

Ripple, ABD Bağımsızlık Günü kapsamında yürütülen Giving 4th kampanyasına katılarak gazilere yönelik istihdam programına destek vereceğini duyurdu. Şirket, uygun bağışları XRP cinsinden 10 bin dolara kadar eşleştirecek.

Bağışlar gazilerin sivil işe geçişine yönlendirilecek

Kampanya, Call of Duty Endowment bünyesindeki CODE4Vets girişimine kaynak sağlamayı amaçlıyor. Program, askerlik sonrası sivil iş yaşamına geçmek isteyen gazilere destek veren kuruluşları fonluyor ve işverenler nezdinde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Call of Duty Endowment, bugüne kadar 165 binden fazla gazinin işe yerleştirilmesine katkı sunduğunu açıkladı. Kurum, 2030 yılına kadar bu sayıyı 200 bine çıkarmayı hedefliyor.

Ripple, America250 tarafından başlatılan Giving 4th hareketine katıldığını ve CODE4Vets için yapılan uygun bağışları 10 bin dolara kadar XRP ile eşleştireceğini bildirdi.

America250, Giving 4th girişimini haziran ayında başlattı. Organizasyon, 4 Temmuz’un daha geniş çaplı bir yardım günü olarak değerlendirilmesini istiyor.

Kripto varlıklarla da bağış yapılabiliyor

Bağışçılar kampanyaya nakit, hisse senedi veya kripto varlıkla katılabiliyor. Uygun dijital varlıklar arasında XRP ve RLUSD de yer alıyor. Bu yapı, kripto varlık sahiplerinin fonlarını başka bir kanala çevirmeden kampanyaya katkı sunmasına imkan tanıyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple ekosistemiyle bağlantılı dolar referanslı bir stabilcoindir. Stabilcoinler, fiyatı genellikle bir itibari para birimine sabit kalacak şekilde tasarlanan dijital varlıklardır.

Ripple, ödeme ve dijital finans alanlarında blokzincir tabanlı çözümler geliştiren bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirketin bu adımı, kripto varlıkların bağış ve sosyal fayda odaklı kullanım alanlarını öne çıkarıyor.

Call of Duty Endowment, CODE4Vets programının gazileri işe hazırlayan etkili kuruluşları desteklediğini ve işverenlere bu adayların sahip olduğu yetkinlikleri daha görünür hale getirmeyi amaçladığını aktarıyor.

Kampanyada üst sınır 10 bin dolar olarak belirlendi

Ripple’ın sağlayacağı eş finansman toplamda 10 bin dolarla sınırlı kalacak. Nihai şirket katkısı, kampanya sayfası üzerinden yapılan uygun bağışların düzeyine göre şekillenecek.

Kampanyanın bağış hedefi de 10 bin dolar olarak açıklandı. Toplanan tutarın seyri, bağışlar geldikçe kampanya sayfasında güncellenecek.