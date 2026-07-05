ETH/BTC paritesinde kritik eşik yaklaştı! Teknik sinyaller yatırımcıya ne anlatıyor?

Aylar süren zayıf performansın ardından Ethereum ile Bitcoin arasındaki ETH/BTC paritesi yeniden yakından izlenmeye başladı. Uzun süredir Ethereum tarafında beklediğini bulamayan yatırımcılar, grafikte beliren yeni teknik işaretlere odaklandı.

Grafikte dikkat çeken sıkışma

Piyasa analisti CarpeNoctom, günlük ETH/BTC grafiğinde önemli alım sinyallerinin aynı bölgede toplanmaya yaklaştığını belirtti. Buna karşın yatırımcılar temkinli davranıyor. Son bir yılda görülen yanıltıcı kırılımlar ve kalıcı olmayan yükseliş denemeleri, piyasada erken pozisyon alma iştahını sınırladı.

Parite, 2025 sonlarından 2026’nın ilk yarısına kadar alçalan pitchfork kanalı içinde hareket etti. ETH/BTC kuru şu anda 0.028 seviyesinde bulunuyor. Fiyat, kalın kırmızı Ichimoku Kumo bulutu ile “mega diagonal resistance” olarak işaretlenen aşağı yönlü ana trend çizgisine temas ediyor.

Mini sözlük: Ichimoku Kumo, fiyatın destek ve direnç bölgelerini birlikte göstermeyi amaçlayan teknik analiz aracının bulut bölümüdür. Pitchfork kanalı ise fiyatın belirli bir eğim içinde hareket edip etmediğini izlemek için kullanılan kanal yapısını ifade eder.

Grafikte yer alan projeksiyona göre Ethereum yeterli ivme kazanır, kanalın üst bandını aşar ve tam bir Kumo kırılımı oluşturursa, teknik görünüm yaz sonuna doğru 0.036 bölgesine alan açabilir.

Ethereum yükseliş ivmesini güçlendirip pitchfork kanalının üst sınırını kırarsa ve tam bir Kumo çıkışı üretirse, teknik yapı yaz sonuna kadar 0.036 bölgesine doğru net bir hareket alanı oluşturabilir.

Ağ tarafında çok yıllı dönüşüm hazırlığı

Fiyat cephesindeki bu arayış sürerken Ethereum geliştiricileri ağın temel mimarisinde kapsamlı bir yeniden yapılanma üzerinde çalışıyor. Bu sürecin, kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız olarak daha uzun vadeli yapısal bir dönüşüm hedeflediği görülüyor.

Berlin’de iki hafta önce düzenlenen araştırma zirvesinin ardından Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin güncellenmiş geliştirme planını paylaştı. Buterin, Ethereum ekosisteminin en görünür isimlerinden biri olarak ağın teknik yön haritasında belirleyici rol üstleniyor.

Lean Ethereum yol haritası öne çıktı

“Lean Ethereum” adı verilen yeni yol haritası, protokolün üçüncü büyük evresini tanımlıyor. Plan, tarihsel öneme sahip The Merge kadar kapsamlı kabul edilen çok yıllı bir yeniden inşa dönemine işaret ediyor.

Resmi proje taslağına göre dört yıllık güncelleme döngüsü, protokolün neredeyse tüm temel mekanizmalarına dokunacak. Bu kapsamın, ağın uzun vadede daha dayanıklı ve gelecekteki ihtiyaçlara daha uyumlu hale getirilmesini amaçladığı belirtildi.