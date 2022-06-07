Terra (LUNA) krizinin yankıları sürerken, ortaya yeni ve şok eden iddialar atılıyor. Ekosistemin tokenleri ise büyük oranda değer kaybetmeye devam ediyor.

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Terra (LUNA) krizinin yankıları sürerken, ortaya yeni ve şok eden iddialar atılıyor. Ekosistemin tokenleri ise büyük oranda değer kaybetmeye devam ediyor.

Spekülasyonlar, Endişe Yarattı

Terra’nın ( LUNA ) çöküşünden sonra LUNA 2.0 olarak yeniden piyasaya sürülen tokeni merakla beklenen airdrop’tan sadece iki hafta sonra alarm vermeye başladı. Token, son 24 saat içinde %20 oranında değer kaybetti ve şu anda 4,15 dolar ile rekor düşük seviyede işlem görüyor. Kayıplarının büyük bir kısmı da kripto para piyasasındaki sert düzeltmeden kaynaklanıyor. Ancak, Terra’nın yeniden başlatılmasıyla ilgili birkaç yeni ve şok eden ifşa, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu. Kurucu Do Kwon’un Terra 2.0 projesinde hala bir rolü olup olmadığına dair spekülasyonlar, LUNA‘nın son çöküşünün arkasında yer alıyor.

Ek olarak, Güney Kore polisinin de bir Terraform Labs (TFL) çalışanın şirkete ait Bitcoin’leri zimmetine geçirmesini araştırdığı bildiriliyor. Son zamanlarda yaptığı çarpıcı açıklamalar ile bilinen muhbir FatMan, yakın tarihli bir Twitter dizisinde, Kwon ve Terra Vakfı’nın Terra 2.0’ı tamamen topluluğa ait yapma konusunda yalan söylediklerini belirtti. Daha önceki paylaşımlarında Terra ve Kwon hakkında birkaç iddiada bulunan FatMan, Kwon ve Terra Vakfı’nın yaklaşık 200 milyon dolar değerinde toplam 42 milyon LUNA‘yı elinde tuttuğunu iddia etti.

Terra Tokenleri, Alarm Veriyor

Kwon’un ayrıca, topluluktan mevcut tokenleri yakma çağrılarına rağmen, Terra 2.0 hard fork ve airdrop lehine oy vermek için kendi LUNA varlıklarını kullandığı iddia ediliyor. FatMan’in iddiaları henüz doğrulanamazken, piyasadan gelen tepki, yatırımcıların ne olursa olsun LUNA’yı terk ettiğini gösteriyor. Token, listelendikten hemen sonra %79 çakılmıştı. Terra çöküşü sırasında değerinin %99’undan fazlasını kaybeden, Luna Classic (LUNC) de alarm veriyor. Token, son 24 saat içinde %16 değer kaybederek yine endişe yarattı. Terra 2.0’ın kayıpları, kripto para pazarındaki düzeltme nedeniyle daha da kötüleşti.

Geçtiğimiz günlerde, FatMan, oldukça ayrıntılı bir Twitter dizisinde, Terra’nın piyasaları manipüle ettiğini ve borsalara ve diğer üçüncü taraflara rüşvet niteliğinde ödeme yaparken insanların milyarlar kaybetmesine neden olduğunu iddia etti. FatMan ayrıca paralarını kaybeden küçük yatırımcılara geri ödeme yapılma planının olmadığını iddia etti. Binance CEO’su CZ, Fortune ile yaptığı röportajda, borsanın Terra hakkındaki iddiaları takip ettiğini ve bunları tespit etmek için bir araştırma ekibi oluşturduğunu açıkladı.