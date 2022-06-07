X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Terra’da Sorunlar Çığ Gibi Büyüyor: Yeni İddialar Sonrası Altcoin’ler Çakıldı!

Terra’da Sorunlar Çığ Gibi Büyüyor: Yeni İddialar Sonrası Altcoin’ler Çakıldı!

Terra (LUNA) krizinin yankıları sürerken, ortaya yeni ve şok eden iddialar atılıyor. Ekosistemin tokenleri ise büyük oranda değer kaybetmeye devam ediyor.
19:30
7 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Terra (LUNA) krizinin yankıları sürerken, ortaya yeni ve şok eden iddialar atılıyor. Ekosistemin tokenleri ise büyük oranda değer kaybetmeye devam ediyor.

Spekülasyonlar, Endişe Yarattı

Terra’nın ( LUNA ) çöküşünden sonra LUNA 2.0 olarak yeniden piyasaya sürülen tokeni merakla beklenen airdrop’tan sadece iki hafta sonra alarm vermeye başladı. Token, son 24 saat içinde %20 oranında değer kaybetti ve şu anda 4,15 dolar ile rekor düşük seviyede işlem görüyor. Kayıplarının büyük bir kısmı da kripto para piyasasındaki sert düzeltmeden kaynaklanıyor. Ancak, Terra’nın yeniden başlatılmasıyla ilgili birkaç yeni ve şok eden ifşa, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu. Kurucu Do Kwon’un Terra 2.0 projesinde hala bir rolü olup olmadığına dair spekülasyonlar, LUNA‘nın son çöküşünün arkasında yer alıyor.
Ek olarak, Güney Kore polisinin de bir Terraform Labs (TFL) çalışanın şirkete ait Bitcoin’leri zimmetine geçirmesini araştırdığı bildiriliyor. Son zamanlarda yaptığı çarpıcı açıklamalar ile bilinen muhbir FatMan, yakın tarihli bir Twitter dizisinde, Kwon ve Terra Vakfı’nın Terra 2.0’ı tamamen topluluğa ait yapma konusunda yalan söylediklerini belirtti. Daha önceki paylaşımlarında Terra ve Kwon hakkında birkaç iddiada bulunan FatMan, Kwon ve Terra Vakfı’nın yaklaşık 200 milyon dolar değerinde toplam 42 milyon LUNA‘yı elinde tuttuğunu iddia etti.

Terra Tokenleri, Alarm Veriyor

Kwon’un ayrıca, topluluktan mevcut tokenleri yakma çağrılarına rağmen, Terra 2.0 hard fork ve airdrop lehine oy vermek için kendi LUNA varlıklarını kullandığı iddia ediliyor. FatMan’in iddiaları henüz doğrulanamazken, piyasadan gelen tepki, yatırımcıların ne olursa olsun LUNA’yı terk ettiğini gösteriyor. Token, listelendikten hemen sonra %79 çakılmıştı. Terra çöküşü sırasında değerinin %99’undan fazlasını kaybeden, Luna Classic (LUNC) de alarm veriyor. Token, son 24 saat içinde %16 değer kaybederek yine endişe yarattı. Terra 2.0’ın kayıpları, kripto para pazarındaki düzeltme nedeniyle daha da kötüleşti.
Geçtiğimiz günlerde, FatMan, oldukça ayrıntılı bir Twitter dizisinde, Terra’nın piyasaları manipüle ettiğini ve borsalara ve diğer üçüncü taraflara rüşvet niteliğinde ödeme yaparken insanların milyarlar kaybetmesine neden olduğunu iddia etti.  FatMan ayrıca paralarını kaybeden küçük yatırımcılara geri ödeme yapılma planının olmadığını iddia etti. Binance CEO’su CZ, Fortune ile yaptığı röportajda, borsanın Terra hakkındaki iddiaları takip ettiğini ve bunları tespit etmek için bir araştırma ekibi oluşturduğunu açıkladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bu Altcoin 6 Milyon Dolar Ödül Verdi! Kripto Paranın Fiyatı Düşüyor!
Bu Altcoin 6 Milyon Dolar Ödül Verdi! Kripto Paranın Fiyatı Düşüyor!
Bu Altcoin Yatırımcı Sayısını 5’e Katladı! İşte Şaşırtan Veriler!
Bu Altcoin Yatırımcı Sayısını 5’e Katladı! İşte Şaşırtan Veriler!
Kurucusu Duyurdu Altcoin’in Fiyatı Yükseldi: Stablecoin Rezervine 100 Milyon Dolarlık Ek
Kurucusu Duyurdu Altcoin’in Fiyatı Yükseldi: Stablecoin Rezervine 100 Milyon Dolarlık Ek
Binance’a Bir Darbe de Reuters’tan! Borsa Tabanlı Bu Altcoin’ler Sert Çakıldı!
Binance’a Bir Darbe de Reuters’tan! Borsa Tabanlı Bu Altcoin’ler Sert Çakıldı!
USDT Karşısında Popülaritesini Hızla Artıran Stablecoin’den Dev Ortaklık!
USDT Karşısında Popülaritesini Hızla Artıran Stablecoin’den Dev Ortaklık!
Analist: Ayı Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Mutlaka Biriktirilmeli
Analist: Ayı Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Mutlaka Biriktirilmeli
Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Ethereum Raporu: Haziran, Temmuz!
Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Ethereum Raporu: Haziran, Temmuz!
Sektör İçin Kritik Gün! Tehlike Çanları Çalıyor: Hedefte Altcoin Projeleri Var
Sektör İçin Kritik Gün! Tehlike Çanları Çalıyor: Hedefte Altcoin Projeleri Var
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Fırsattan İstifade Mi? NFT ve Metaverse!
Bu Altcoinin Oyunu 194 Milyon Kullanıcıya Sunuluyor!
Hong Konglu Düzenleyiciden Dikkat Çeken NFT Uyarısı
NFT Pazarını Alt Üst Eden Koleksiyon!
Son Teknik Analizler
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Bitcoin, Ethereum ve Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022