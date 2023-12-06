Tam 1.1 Milyar Dolar! Sınıfının En Büyük Altcoin’inin Arkasındaki Şirketin Kârı Bu Stratejiyle Uçtu!

Bitcoin‘in (BTC) kısa süreli de olsa 44 bin dolar gibi etkileyici bir rakama yükseldiği bir haftada, dünyanın en büyük stablecoin’i USDT‘nin arkasındaki şirket olan Tether, BTC varlıklarının değerinde önemli bir artış gördü. Şirket en büyük kripto paranın fiyatındaki artışla 1 milyar doların üzerinde şaşırtıcı bir gerçekleşmemiş kâra ulaştı. Bilindiği gibi bu yılın Mayıs ayından bu yana Tether 4 bin 83 adet BTC biriktirmişti.

Tether’in Bitcoin Varlıklarının Değeri Hızla Artıyor

Kripto para analisti EmberCN‘nin derlediği verilere göre, Tether şu anda yaklaşık 2.4 milyar dolara karşılık gelen 57 bin 576 adet BTC‘ye sahip. Bitcoin başına ortalama satın alma fiyatı 22 bin 480 dolarda ve bu güncel fiyatlarla yüzde 85’lik kâr oranına karşılık geliyor. Şirket, BTC satın alımlarından bu yana 1.1 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâra ulaştı.

Tether‘in gerçekleşmemiş devasa kârının ardındaki temel etken Bitcoin’in fiyatında son dönemde yaşanan artış. En büyük kripto para 5 Kasım’da kısa süreliğine 44 bin dolar eşiğini aştı ve şu anda 43 bin doların üzerinde fiyatlanıyor. Veriler kripto kralının fiyatının son 7 günde yüzde 14,5 arttığını gösteriyor.

Öte yandan USDT‘nin arkasındaki şirketin Bitcoin varlıkları iki kategoriye ayrılabilir: İlk kategoride bu yılın Mart ayından önce satın alınan 53 bin 492 adet BTC yer alırken, ikinci kategoride bu yılın Mayıs ayında 4 bin 83 adet BTC yer alıyor. Dahası Tether, net gerçekleşen kârının yüzde 15’ine kadarını sürekli olarak Bitcoin’e tahsis etmeyi taahhüt ediyor.

Bitcoin’in yüksek volatilitesinin neden olduğu endişelere rağmen, Tether onu esnek ve uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Bu karar, USDT’nin arkasındaki şirketin portföyünü nakit ve nakit benzerleri gibi geleneksel varlıkların ötesine genişletme stratejisinin bir parçası.

Bitcoin Madencilik Sektörüne Giriş

Bitcoin varlıklarını artırmanın yanı sıra Tether, genişleme planlarının bir parçası olarak Bitcoin madenciliğine daha fazla fon tahsis etmeyi planlıyor. Şirket geçtiğimiz ay yayımlanan tasdik raporunda 3 milyar doları aşan bir nakit fazlası olduğunu ve önümüzdeki altı ay içinde Bitcoin madenciliği faaliyetlerine 500 milyon dolar tahsis etmeyi planladığını açıkladı.

Tether bu bağlamda yeni Bitcoin madencilik tesisleri kurmayı ve önceden var olan madencilik işletmelerine yatırım yapmayı planlıyor. Buna, Tether’in stratejik girişimlerinin bir parçası olarak Avrupalı Bitcoin madencisi Northern Data Group‘a yakın zamanda 609 milyon dolarlık bir borç finansmanı sağlanması da dahil.