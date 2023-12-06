Kıdemli Kripto Yorumcusu: 2024 Başında Fiyat Buralarda Olacak

Ayı piyasalarının kasvetli, yorucu ve yıpratan havasından kurtulup yeniden sonu gelmeyen yükselişe merhaba demek çok güzel. Yatırımcıların önemli bölümü ayı piyasasının zorlu ortamına dayanamadığı için gemiyi terk etti ve 2024-2025 yılı için beklenen boğa sezonunun işaret fişeği yakıldı. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 43.900 doların üzerindeydi.

Bitcoin ve Kripto Yükseliyor

Kral kripto para birimi yaklaşık 3 aydır istikrarlı biçimde yükseliyor ve 30.000 doların üzerindekine benzer bir hareketi 40.000 dolar üzerinde görüyoruz. İstikrarlı yükseliş 2024 yılından umutlu yatırımcıların risk iştahını yansıtıyor. Üstelik haftalardır CoinShares verilerine göre baskın net girişler kurumsal talebin de canlı olduğunu gösteriyor.

Ayı piyasasının en zorlu günlerinde Twitter Space yayınlarında, buradaki analiz yazılarında hep düşüşlerin de sonu gelen şeyler olduğundan bahsettik. Bitcoin fiyatının 15.500 dolarda dip yapmasının ardından yatırımcılar 12.000 dolar korkusuyla alıma yanaşmadı. Fiyat 28.000 doları aştığında bunun büyük bir boğa tuzağı olduğunu söyleyen Capo ilgi gördü ve alıcılar yine zayıftı. BTC 30.000 doları aştığında da aynı şeyleri gördük.

Sonrasında 31.800 dolar direncini hızla aşan BTC yine yatırımcıların hepsini ikna edemedi. Şimdiyse 44.000 dolara ulaşmak üzereyken erken açığa satış pozisyonu için giriş yeri arayan yatırımcıların varlığı halen hissediliyor. Önümüzdeki yıl BTC 60.000 doları aşsa da yine yatırımcıların bir bölümünün yükselişe inanmadığını göreceğiz. Tıpkı 2022 yılındaki düşüş trendine bir türlü ikna olmayıp 60.000 dolardan bu yana her düşüşü alım fırsatı olarak gören yatırımcılar gibi. Tek farksa fiyatın gittiği yön.

Kripto Uzman Yorumu

Popüler kripto para yorumcusu Michael Poppe birkaç dakika önce BTC artık 44.000 doları aşmak üzereyken güncel tahminin paylaştı. Daha önce birçok kez yükseliş görünümünü açık biçimde ifade eden analist kısa vadeli yanılmalarla gündem olsa da orta vadede hedeflerinden şaşmadığı için haklı çıkmanın gururunun yaşıyor.

Poppe aşağıdaki grafiği paylaşıp şunları yazdı;

“Bitcoin, halving öncesi 48.500 ile 50.500 dolara ulaşma yolunda ilerliyor. Bunu her zaman önceki döngülerde yaptı, muhtemelen bunu burada tekrar göreceğiz. Fiyat 39.000 doların üzerinde kaldığı sürece oldukça olumluyum. Bitcoin her geçen gün 30.000 dolara düşüş riskinden uzaklaşıyor.”

Analistin görüşüne göre önümüzdeki yılın ilk çeyreği yani Mart sonuna kadar fiyat bahsettiği seviyelere ulaşabilir. Eğer bu hızla devam ederse hedefleri aşması da şaşırtıcı olmayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.