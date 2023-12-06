Kripto Para Dünyasına Onlar Yön Veriyor! Washington’da Her Şeyi Deniyorlar! 2023’te 18 Milyon Doları Kim Harcadı?

wKripto para dünyası, geçtiğimiz Mayıs ayında Terra (LUNA) ekosisteminin inanılmaz çöküşünün ardından ikinci bir vaka olarak Kasım ayında da FTX’in şaşırtıcı ve ani çöküşüne de tanıklık etmiş, bunun sonucunda da kamuda geniş çaplı imaj kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, sektör bugüne kadar canlı kalmaya devam etti ve 2023 yılının başından bu yana bir toparlanma sürecinden geçti.

Kripto Lobiciliğinin Geçmişi

Kripto para dünyasında düzenleyici baskısı giderek artmaya devam ediyor ve çeşitli devlet kurumları, Binance’in son 4 milyar dolarlık anlaşmasının ve Changpeng Zhao’nun kripto borsasının CEO’su olarak görevden alınmasının da yansımasıyla çeşitli kripto para şirketlerini yakından takip ediyor.

Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, sektörün bir bütün olarak Washington’daki lobi faaliyetlerini artırmış olması şaşırtıcı sayılamayacak kadar normal. Reuters tarafından 5 Aralık’ta yayımlanan rapora göre, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde kripto endüstrisindeki çeşitli kişiler ABD’li politikacıları kendi saflarına çekmek adına 19 milyon dolarlık dev bir yatırım yaptı.

2023’te gerçekleşen lobicilik faaliyetleri adına harcanan para miktarı ilk bakışta bir önceki yılın olaylarına doğrudan bir tepki olarak kabul edilse de, gerçek şu ki bu çabalar yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artmış görünüyor. Tüm kripto para endüstrisinin büyümesi de bunun bir yansıması olarak görülebilir.

2017 ve 2018 yılları arasında lobicilik için harcanan miktar 200.000 dolardan sert bir biçimde 920.000 dolara yükselmişti. Takip eden yıllarda ise rakamlar artmaya devam etti ve örneğin 2020 ile 2021 yılları arasında iki kattan fazla artışla yaklaşık 3 milyon dolar seviyesine geldi.

Geçen yıl, yaşanan tüm olayların ardından geniş çevrelerce “kripto kışı” olarak kabul edilmiş olsa da, kripto endüstrisi içerisinde lobicilik faaliyetleri adına harcanan toplam miktar 21,6 milyon dolar olmuştu.

2023 Yılında Kripto Lobiciliği

Bu yılın ilk üç çeyreği göz önünde bulundurulduğunda Washington’da harcanan 18,96 milyon dolarlık tutar yeni bir rekorun ön hazırlığı anlamına geliyor olabilir. Bir önceki yıl aynı dönemde 16,1 milyon dolarlık harcama yapılmıştı.

Şirketlerin bireysel olarak Washington’da yaşanan faaliyetlere katkılarına daha yakından bakıldığında, birkaç büyük şirket dikkat çekmektedir. ABD sınırları içerisinde halka açık en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Coinbase (NASDAQ: COIN), bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar harcadığı 2,16 milyon dolarla listenin en başında yer alıyor.

Yapılan bu harcamanın miktarı, Coinbase’in sahip olduğu vizyon doğrultusunda daha geniş kripto para birimi endüstrisine düzenleyici netlik getirme hedefiyle paralellik gösteriyor olabilir. Diğer önemli şirket ise Crypto.com’un arkasındaki şirket olan ForisDAX oldu. Blockchain Association ve Binance ise bu kurumları takip etti.