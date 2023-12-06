SEC Yetkililerinin Do Kwon Davasına Yönelik İsteği Dikkat Çekti: Süreç Nasıl Devam Ediyor?

Kripto para piyasalarını ilgilendiren davalarda dikkat çeken süreçler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu (SEC) temsil eden avukatlar, Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon’a karşı açılan hukuk davasında hakimin jüri yerine belirli kripto varlıklarının menkul kıymet olup olmadığını belirlemesini talep ederek bu konuda dikkat çeken bir istekte bulundu.

SEC’ten Mahkeme Sürecine Yönelik Talep Geldi

SEC, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde 4 Aralık’ta yaptığı bir başvuruda avukatları aracılığı ile komisyonun yönergeleri uyarınca menkul kıymet olarak tanımlanan kripto para birimleri konusunun jüri için olgusal bir soru değil, mahkeme tarafından belirlenmesi gereken yasal bir soru olduğunu savundu.

SEC yetkililerine göre Terraform Labs davasında belirli kripto para birimlerinin Howey testi kapsamında menkul kıymet olarak nitelendirilip nitelendirilmediği sorusuna yönelik konuyu tartışmaya açtı. SEC yetkilileri konu ile alakalı şu savunmayı yaptı:

“Davalıların kripto varlık tekliflerinin, davalıların çabalarından elde edilecek kar beklentisiyle ortak bir girişimde para yatırımı içerdiğine dair gerçek bir maddi gerçek ihtilafı yoktur. Mahkeme temel unsurlara ilişkin olgusal anlaşmazlıkları çözmek için jüriye sorular yöneltebilirken burada böyle bir anlaşmazlık yoktur. Davalıların kripto varlıklarının nasıl satıldığına, bu tekliflerin ve satışların koşullarına veya davalıların pazarlama materyallerinde veya bunları çevreleyen promosyonlarda ne söylediklerine ilişkin hiçbir olgusal soru yoktur.”

SEC ve Kripto Piyasası Arasındaki Savaş

SEC; Binance ve Coinbase‘e karşı yaptırım eylemleri de dahil olmak üzere çeşitli davalarda farklı kripto para birimlerini menkul kıymet olarak nitelendirmeyi kendi üzerine aldı. Komisyonun Ripple‘a karşı açtığı davada federal bir yargıç Temmuz ayında XRP’nin bir menkul kıymet olarak nitelendirilmesi gerekmediğine hükmederek SEC’in Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse ve yönetim kurulu başkanı Chris Larsen’e karşı suçlamaları düşürmesinin önünü açtı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde hangi kripto para birimlerinin menkul kıymet veya emtia olarak nitelendirileceği sorusu, SEC’in kripto varlıkların yasal düzenlenmesinde oynaması gereken rol gibi kanun yapıcılar ve yasal düzenleyiciler arasında devam eden bir tartışmaya sebep olmuştur. Birçok uzman SEC’in yakında ilk kez spot kripto borsasında işlem gören bir ürünü onaylayıp onaylamayacağına karar verebileceğini de tahmin ediyor.