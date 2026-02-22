Winvest — Bitcoin investment
Spot Bitcoin ETF’lerde Beş Haftadır Süren Net Çıkışlar Kurumsal Talebin Zayıfladığını Gösteriyor

Özet

  • ABD spot Bitcoin yatırım fonlarında beş haftadır süren net çıkış serisi devam etti.
  • Kripto ürünlerinde yatırımcıların varlıklar arası geçiş yaptığı gözlemleniyor.
  • Trump Media, Bitcoin ve Cronos ETF başvuruları ile sektörde yeni adımlar attı.
ABD’de işlem gören spot Bitcoin yatırım fonları, arka arkaya beşinci haftada da net çıkış vererek, dijital varlık piyasalarındaki genel geri çekilmeyle birlikte kurumsal talepteki durgunluğu yansıtmaya devam etti. Açıklanan rakamlara göre, söz konusu dönemde toplam çıkış miktarı 316 milyon doları buldu ve böylece piyasadaki en uzun satış dalgası yaşandı.

İçindekiler
1 Kurumsal Yatırımcıların Taleplerinde Zayıflama
2 Piyasalarda Yön Değişikliği ve Fonlar Arası Sermaye Hareketleri
3 Trump Media’dan Kripto ETF Başvuruları ve Yeni Token Planı

Kurumsal Yatırımcıların Taleplerinde Zayıflama

ABD merkezli 12 spot Bitcoin fonunda, 20 Şubat haftasında toplamda 316 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu dönemde işlem günlerinin dörde inmesi ve üç gün üst üste negatif kapanışlar dikkat çekti. En çok çıkış ise haftanın ortasında görülürken; salı günü 105 milyon dolar, çarşamba günü 133 milyon dolar ve perşembe ise 166 milyon dolar fonlardan ayrıldı.

Cuma günü gelen 88 milyon dolarlık sınırlı giriş haftalık tabloyu değiştirmedi. Özellikle BlackRock’ın IBIT fonunda 64,5 milyon dolar ve Fidelity’nin FBTC fonunda 23,6 milyon dolarlık giriş gerçekleştiği açıklandı. Ancak bu girişler, hafta genelindeki çıkışlara karşı denge oluşturmadı.

Piyasalarda Yön Değişikliği ve Fonlar Arası Sermaye Hareketleri

Spot Bitcoin ETF’lerinden çekilen toplam tutar, 20 Ocak haftasından bu yana yaklaşık 3,8 milyar dolara ulaştı. Bir önceki yıl, benzer bir eğilim piyasalardaki genel satış dalgası sırasında kaydedilmişti; o dönemde iki hafta üst üste sırasıyla 1,33 ve 1,49 milyar dolarlık yüksek çıkış rakamları yaşanmıştı. Son haftalarda ise çıkışlar 316 ila 360 milyon dolar aralığında gerçekleşti.

Bu net çıkış eğilimine rağmen, ETF pazarının toplam büyüklüğü dikkat çekiyor. Ocak 2024’teki faaliyete başlamasından bu yana fonlara net olarak 54 milyar dolar girdiği, toplamda ise 85,3 milyar dolar seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

Bitcoin fiyatı ise 68.600 dolar civarında işlem görüyor ve yıl başından bu yana yüzde 20’yi aşan değer kaybı yaşadı. Analistler, fiyatın önemli bir zincir üstü seviyenin altında olduğunu ve piyasada genişleme ile konsolidasyon dönemlerinin ayrımında olunduğunu aktardı.

Benzer biçimde Ether tabanlı fonlarda da haftalık 123 milyon dolarlık çıkış kaydedildi ve bu varlıkta da beş haftadır düşük talep dikkat çekiyor. Buna karşılık, Solana odaklı yatırım ürünlerinde 14,3 milyon dolar giriş yaşanırken, XRP tabanlı fonlarda ise 1,8 milyon dolarlık hafif bir artış olduğu gözlendi.

Bu karşıt hareketler, kripto yatırım fonları içinde sermaye rotasyonunun gözlendiğine işaret ediyor. Yatırımcıların sektörden tamamen çıkmak yerine, farklı dijital varlıklara yöneldiği ve temkinli bir yaklaşım sergiledikleri belirtiliyor.

Trump Media’dan Kripto ETF Başvuruları ve Yeni Token Planı

Donald Trump’ın girişimi olan Trump Media and Technology Group, geçen hafta Bitcoin, Ether ve Cronos (CRO) tabanlı iki ETF başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirket, “Truth Social Bitcoin and Ether ETF” adıyla, iki büyük kripto paranın performansını izleyen bir fon ve “Truth Social Cronos Yield Maximizer ETF” adıyla ise CRO’ya odaklanan, ayrıca staking ödülü sunan bir ürün hayata geçirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Cronos odaklı fonun saklama, likidite ve staking hizmetleri ise Crypto.com tarafından sağlanacak. Trump Media ayrıca sadece ETF ile sınırlı kalmadan, önümüzdeki dönemde blockchain teknolojisinin daha geniş şekilde entegre edileceğini, Cronos ağı üzerinde şirket hissedarlarına yönelik yeni bir dijital token dağıtımı planladığını vurguladı. Ayrıca şirket, CRO tabanlı bir kurumsal kripto hazinesi oluşturma çalışmalarını da daha önce kamuoyuna açıklamıştı.

