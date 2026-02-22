Servetini Korumak İsteyenler Buraya: Bitcoin İçin Tamam mı Devam mı?

En büyük kripto para Bitcoin, Şubat ayının son günlerinde kritik bir eşikte konumlanırken, 69.000 dolar seviyelerine yaklaşan fiyat hareketi yatırımcılar arasında büyük bir merak uyandırıyor. Piyasadaki mevcut teknik tablo, boğaların direnç noktalarını aşma çabası ile satıcıların baskısı arasında sıkışan bir kararsızlık evresini işaret ediyor. Yatırımcılar, 19 Şubat civarında oluşan dip seviyesinin ardından piyasanın yön tayin edeceği o belirleyici kırılma anını bekliyor.

Direnç Bölgesinde Karar Anı ve Olası Geri Çekilmeler

Grafikler üzerinde yapılan incelemeler, Bitcoin’in 68.300 ile 69.800 dolar arasındaki zorlu direnç bölgesinde ciddi bir reddedilme yaşadığını gösteriyor. Daha önce de aşılması güç olan bu alan, satıcıların yoğunlaştığı bir kale gibi çalışarak yukarı yönlü momentumu sekteye uğratıyor. Mevcut fiyat hareketleri kısa zaman dilimlerinde dağınık bir görüntü sergilerken, yükselişin devamlılığı için bu direnç hattının üzerinde kalıcı bir günlük kapanışın hayati önemi bulunuyor.

Boğa senaryosunun canlı kalması, piyasanın Elliott Dalga teorisine benzer bir yapıda üçüncü dalga yükselişini başlatma potansiyeline dayanıyor. Ancak bu güçlü hamle gelmeden önce fiyatın bir miktar soluklanması teknik açıdan sağlıklı kabul ediliyor. Olası bir düzeltme durumunda 66.194 ile 66.956 dolar aralığı, piyasanın tutunması gereken en önemli ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece, yükseliş trendinin yapısal olarak bozulmadığı söylenebilir.

Piyasa yapıcıların ve kurumsal yatırımcıların izlediği bu kritik destek bölgesi, alıcıların yeniden iştahlanabileceği bir nokta olma özelliği taşıyor. Eğer talep bu bölgede yoğunlaşırsa, Bitcoin’in tekrar yerel zirvelerine yönelmesi beklenen bir gelişme olacaktır. Aksine, direncin kırılamaması durumunda piyasadaki yorgunluk belirtileri artış gösterebilir ve bu da yatırımcı stratejilerinde daha temkinli bir yaklaşıma geçilmesine neden olabilir.

Destek Kırılımı ve Derinleşen Düzeltme Senaryosu

Eğer fiyat 66.000 dolar seviyelerindeki ilk destek bölgesini korumayı başaramazsa, kripto para piyasasında daha temkinli bir hava hakim olabilir. Böyle bir senaryoda Bitcoin’in 64.535 dolardan başlayıp 62.592 dolara kadar uzanan daha derin bir destek alanına gerilemesi muhtemel görünüyor. Bu geniş bölgeye yaşanacak bir sarkma, piyasanın büyük ralliden önce daha kapsamlı bir güç toplama sürecine girdiğinin göstergesi sayılacaktır.

Yatırımcılar için asıl belirleyici olan, fiyatın hangi yöne doğru hacimli bir kırılma yapacağıdır. 69.867 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşecek net bir günlük kapanış, yükseliş ivmesinin tamamen kontrolü ele aldığını tescilleyecektir. Bu seviye aşılmadığı sürece, piyasadaki “testereye” benzer yatay ve belirsiz hareketlerin bir süre daha devam etmesi, pozisyon alanların sabrını zorlaması beklenebilir.

Bitcoin şu an tam bir karar aşamasında bulunurken, makro görünüm hala hafif yükseliş eğilimini koruyor. Ancak teknik analizde desteklerin kırılması her zaman daha alt seviyelerin test edilmesine kapı aralar. Dolayısıyla yatırımcılar, hem 69.800 dolar direncini hem de 66.194 dolar desteğini birer pusula gibi takip ederek, piyasanın yeni rotasını hangi yöne kıracağını gözlemlemelidir.