Bitcoin İçin 10 Ay Sonrası İçin Yüksek Olasılık Raporu

Kripto varlık analisti Timothy Peterson, Bitcoin’in önümüzdeki on ayda yükseliş gösterme olasılığına dikkat çekti. Peterson, finansal makro analiz ve kripto para alanında geliştirdiği istatistiksel modellerle tanınıyor. Analistin incelediği uzun vadeli fiyat hareketleri, Bitcoin’in geçmiş verileri temel alınarak yapılan projeksiyonların olumlu seyrettiğini ortaya koyuyor.

İstatistiksel Modelin Temelleri

Peterson, 2011 yılından bu yana Bitcoin fiyatlarını içeren ve hareketli 24 aylık dönemlere odaklanan bir analiz sunuyor. Son iki yılın aylarının yüzde 50’sinde fiyatların pozitif kapanış yaptığı, böyle koşullarda geçmişte Bitcoin’in on ay sonra daha yüksek seviyeye taşındığı görülüyor. Bu analiz, özellikle çok yıllık döngülerin ileriye dönük performansı üzerinde duruyor.

Rakamlarla Olasılıklar ve Beklentiler

İstatistiki verilere göre, geçmişte benzer koşullar oluştuğunda Bitcoin’in on ay sonra daha yüksek fiyatlara ulaşma olasılığı yüzde 88 olarak hesaplandı. Ortalama getirinin yaklaşık yüzde 82 olduğu da ifade ediliyor. Mevcut fiyat seviyelerine uygulandığında, bu oranın Bitcoin için potansiyel olarak 122.000 dolar civarında bir hedefe işaret ettiğine dikkat çekiliyor.

Analizlerde, bulanık kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vade eğilimleri temel alınarak istatistiksel bir yaklaşım benimseniyor. Fiyat hareketleriyle ilgili yıl bazında pozitif dönemlerin çoğunlukta olduğu tespit edildiğinde, sonraki dönemde alım yönlü hareketlerin daha olası olduğu vurgulanıyor.

Peterson, değerlendirmesinde doğrudan modelin ortaya koyduğu olasılığı öne çıkarırken, bu tip analizlerin kesinlik içermediğine de işaret ediyor. Geçmiş verilerin bugünkü makroekonomik koşullar ve piyasa dalgalanmaları karşısında her zaman geçerli olmayabileceği hatırlatılıyor.

Timothy Peterson, “Son 24 ayın yarısı pozitif geçtiğinde, gelecek 10 ayda daha yüksek fiyat ihtimali yüzde 88 olarak hesaplanıyor. Ortalama yüzde 82’lik bir getiri ile mevcut seviyeden yaklaşık 122.000 dolar gibi bir seviye öngörülebilir. Araştırmalar 2011 yılından bu yana olan veriye dayanıyor” değerlendirmesine yer veriyor.

Modelin Yorumlanması ve Sınırlamaları

Bu model, tahminden çok olasılığa dayalı bir çerçeve sunuyor. Kısa vadede fiyatlardaki dalgalanmalardan bağımsız olarak, uzun vadeli pozitif eğilimlerin Bitcoin açısından ileriye dönük daha güçlü bir performansla sonuçlanabileceği ileri sürülüyor. Ancak bunun bir garanti taşımadığı, yalnızca tarihsel veriler üzerinden olasılık temelli bir bakış açısı sunduğu özellikle vurgulanıyor.

Bitcoin’in istikrarsız yapısı ve küresel ekonomik koşullara olan duyarlılığı nedeniyle, geçmiş işlemlerin tekrar edeceği sonucuna kesinlik kazandırılamıyor. Yine de model, yatırımcılar açısından uzun vadeli görünüm değerlendirmeleri için bir gösterge olarak sunuluyor.