Son Dakika: 24 Nisan ABD verileri açıklandı

Verilerin açıklanmasıyla BTC 78 bin doların altına indi (ancak sebebi İran) ve uzayan savaş beklentileri olumsuz etkiliyor. İran Dışişleri Bakanı hafta sonu boyunca ziyaretler yapacak ancak ABD ile görüşme olmayacağından Trump’ın dün bahsetti birkaç günlük sürenin sınırları zorlanacak gibi görünüyor.

ABD verileri son dakika

İran hafta sonu Pakistan yetkilileriyle görüşecek ve muhtemelen ABD’ye bir cevap verilecek. Trump’ın ne kadar süre verdiği belirsiz olduğundan ağır ilerleyen süreç kripto paraların aleyhine. Verilerin geldiği dakikada yaşanan düşüş hafta sonu direkt görüşmelerin olmayacağının teyidinden besleniyordu.

Michigan verileri aşağıdaki gibi geldi;

Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Nihai Açıklanan: 49,8 (Tahmin 48,5, Önceki 47,6)

Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Nihai Açıklanan: %4,7 (Tahmin %4,8, Önceki %4,8)

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu duyarlılığın özellikle istihdam yönüyle gümrük vergisi kaosunun yaşandığı günlere döndüğünü hatırlattı.

“Tüketici güveni bu ay 3,5 puan geriledi ve şu anda Haziran 2022’de görülen en düşük seviyeye ulaştı. Güven düşüşü siyasi parti, gelir, yaş ve eğitim düzeyleri genelinde görüldü. Hem kısa hem de uzun vadeli iş koşullarına ilişkin beklentiler geriledi ve karşılıklı gümrük vergisi rejiminin uygulandığı bir yıl önceki rakamlara neredeyse ulaştı. İki haftalık ateşkesin ilan edilmesinin ardından benzin fiyatları bir miktar düşerken, güven endeksi ayın başındaki kayıplarının küçük bir kısmını telafi etti. İran çatışması, tüketicilerin görüşlerini öncelikle benzin ve muhtemelen diğer fiyatlardaki şoklar yoluyla etkiliyor gibi görünüyor. Buna karşılık, arz kısıtlamalarını ortadan kaldırmayan veya enerji fiyatlarını düşürmeyen askeri ve diplomatik gelişmelerin tüketicileri cesaretlendirmesi olası görünmüyor.”

Bir yıllık enflasyon beklentileri Mart ayındaki %3,8’den bu ay %4,7’ye yükseldi; bu, Nisan 2025’ten bu yana en büyük aylık artış. Mevcut rakam 2024’te görülen seviyeleri aşıyor ve pandemi öncesi iki yılda görülen %2,3-3,0 aralığının oldukça üzerinde kalıyor. Son dört ay boyunca %3,2 ile %3,3 arasında seyreden uzun vadeli enflasyon beklentileri, Nisan ayında %3,5’e yükseldi; bu, Ekim 2025’ten bu yana görülen en yüksek rakam. 2024’te değerler %2,8 ile %3,2 arasında değişirken, 2019 ve 2020’de sürekli olarak %2,8’in altında kalmıştı.