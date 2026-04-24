XRP fiyatı 1,50 dolar direncine gözünü dikti, kritik hamle için geri sayım başladı

Kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan XRP, son günlerde oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, önümüzdeki dönemde fiyatın hangi yöne gideceğini belirleyecek keskin bir hareketin işaretlerini arıyor.

Dar bantta sıkışan fiyatlar

XRP şu sıralar, 1,50 dolar ile 1,39 dolar seviyeleri arasında kalan teknik bir bölgede ilerliyor. Analist ChartNerd, hareketin şimdilik “gürültü” olduğu görüşünde. Ona göre, belirgin bir trendden bahsedebilmek için öncelikle bu kritik seviyelerden birinin net şekilde aşılması gerekiyor.

Piyasa aktörleri, fiyat bu bant içinde kaldıkça belirgin bir yön oluşmadığı görüşünde birleşiyor. Yatırımcılarda kararsızlık gözlenirken, kısa vadede hem yükseliş hem de düşüş ihtimalinin dengede olduğu bir ortam göze çarpıyor.

Şu an itibarıyla XRP, orta noktadaki 1,44 dolar seviyesinden işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre, fiyat tam da sıkışık teknik görünümün merkezinde yer alarak tarafların hâkimiyet kurmada zorlandığı bir tabloyu ortaya koyuyor.

Teknik görünüm ne söylüyor?

Uzmanlara göre XRP’de son hareketlilik, fiyatın gittikçe daralan bir alanda sıkıştığını açıkça gösteriyor. Teknik analizde sık rastlanan “daralan üçgen” benzeri bir yapı mevcut. Bu gibi dönemlerde genelde hem volatilite azalıyor hem de işlem hacminde belirgin düşüşler yaşanıyor.

Bu durum, piyasada bekleyişin giderek arttığı ve büyük bir hareketin yaklaşmakta olduğu sinyallerini güçlendiriyor. Geçmiş örneklere bakıldığında, benzer yapılar bir süre sonra sert bir kırılma ile sonuçlanabiliyor.

“XRP fiyatı, 1,50 dolar ve 1,39 dolar arasında sıkışmış durumda. Bir yönde güçlü bir kırılma gerçekleşmediği sürece net bir trendden söz edilemez” değerlendirmesi dikkat çekiyor.

Bazı analistler, özellikle 1,53 dolar seviyesini yeni direnç noktası olarak yakından izliyor. Bu seviyenin üzerine atılacak hamlenin, alım iştahını artırarak fiyatı yukarı taşıyabileceği belirtiliyor. Öte yandan, 1,39 dolar desteğinin kırılması halinde ise piyasada ciddi bir geri çekilme olabileceği tahmin ediliyor.

Yükseliş senaryosu için beklentiler artıyor

Gözlemciler, son fiyat hareketlerinde yükseliş trendini andıran bir formasyonun oluştuğuna dikkat çekiyor. Teknik jargonla “boğa flaması” olarak bilinen bu görüntü, genellikle kısa bir duraksama sonrası yukarı yönlü yeni bir atağın habercisi olabiliyor. Ancak bunun için fiyatın kuvvetli bir hacimle direnç bandının üzerinde kalıcılaşması gerekiyor.

Şu aşamada, piyasadaki sıkışıklık ve kararsızlık hakimiyetini koruyor. Yatırımcıların gözü artık 1,50 dolar ve 1,39 dolar seviyelerinde; fiyatın bu aralığın dışına çıkacak belirgin bir hareketle birlikte yeni bir yön bulması bekleniyor.