Solana Fiyatında Hızlı Toparlanma ve ETF Girişleriyle Kurumsal İlgi Artıyor

Kripto para piyasasında öne çıkan Solana, vadeli işlemler piyasasında yaşanan sert bir dönüş ardından yeniden gündeme geldi. Solana, son düşüşlerin ardından 86 dolar seviyesine toparlandı ve bu hareket yatırımcıların ana gündem maddesi haline geldi. Fiyat hareketleriyle birlikte kurumsal girişler ve teknik göstergelerdeki değişimler, önümüzdeki dönem için Solana’da kritik seviyelerin test edileceğine işaret ediyor.

Vadeli Piyasalarda “V” Tipi Toparlanma

Piyasa gözlemcisi CRG’nin dikkat çektiği vadeli işlemler piyasasındaki ani yön değişimiyle, Solana fiyatı önce ciddi bir düşüş yaşadı, ardından hızlı şekilde toparlanarak kısa sürede “V” tipi bir görünüm oluşturdu. Bu tür hareketler, genellikle piyasada likidite temizliğinin ardından alıcıların hızla devreye girdiğini gösteriyor. Özellikle 82-84 dolar seviyelerinde talebin güçlenmesiyle birlikte, satış baskısı kısa süreliğine dengelenmiş oldu ve yukarı yönlü bir toparlanma ortamı oluştu.

Teknik Göstergelerde Yeniden Yükseliş Sinyali

Solana fiyatı, teknik analizlerdeki düşen kanal formasyonunu kırarak 81-82 dolar bandında destek buldu. Tarihsel olarak “likidite bölgesi” sayılan bu seviyede alıcılar önceki benzer fiyat hareketlerinde hep aktif olmuştu. Kanalın yukarı yönde kırılmasıyla birlikte 84.90-85.25 dolar arası ilk direnç olarak öne çıkarken, 85.90 ve 87 dolar seviyeleri de izlemede kalan diğer direnç alanları olarak görülüyor. Göreli Güç Endeksi’nde (RSI) gözlenen yukarı yönlü hareket ise, satış baskısının azaldığına işaret etti. Ancak fiyatın daha üst dirençleri aşması, yönü belirleyici olacak.

Kapsamlı ETF Girişleri Kurumsal İlgiyi Güçlendiriyor

Solana, son dönemde kurumsal yatırım tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşadı. Piyasa analisti Brian Rudick’e göre, Ekim ayı sonundan bu yana spot Solana ETF’lerine net girişler 1 milyar dolara yaklaştı. Bu rakam, Solana’nın toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 2’sine tekabül ediyor. Karşılaştırmalı olarak, benzer büyüklükte bir oran Bitcoin spot ETF tarafında 55 haftada görülürken, Solana’da bu süre yalnızca 18 hafta sürdü. Söz konusu hızlı artış, kurumsal yatırımcıların Solana ekosistemine olan güvenini kısa sürede pekiştirirken, uzun vadede likiditenin güçlenmesine de zemin hazırlıyor.

Makro Ölçekte Direnç ve Destek Seviyeleri

Solana’da uzun vadeli grafikler, fiyatın 2022 yılındaki ayı piyasasına benzer bir yapı sergilediğine işaret ediyor. TradingShot’ın paylaştığı analizde, 250–260 dolar bandı daha önce güçlü bir direnç olarak çalışırken, buradan başlayan geri çekilmede fiyat 83 dolar çevresindeki 0.5 Fibonacci seviyesine kadar indi. Bu nokta geçici bir destek işlevi görürken, ilerleyen süreçte daha aşağıda 66-70 dolar arası 0.618 Fibonacci ve 50-55 dolar civarındaki 0.786 Fibonacci seviyeleri potansiyel alt destekler olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyeleri test etmesi halinde, uzun süreli bir düzeltme riski masada kalmayı sürdürüyor.

Teknik göstergelerde haftalık RSI’ın aşırı satım bölgesinde olması, bu düzeltme dalgasının kısa vadede yataya evrilebileceğine işaret etse de, fiyat dinamiklerinde asıl belirleyici unsur olarak 83 dolar çevresi öne çıkıyor.

Solana fiyatı şu an itibarıyla 82-85 dolar bandında denge bulmaya çalışıyor ve bu bölge 0.5 Fibonacci seviyesiyle de örtüşüyor. Piyasa dinamiklerinde bu alanı alıcıların koruması, fiyatın kısa vadede üst dirençlere doğru yönelme ihtimalini artırıyor.

Ancak bu desteğin kırılması halinde, fiyatın bir sonraki destek aralığı olan 66-70 dolar bandına inmesi gündeme gelebilir. Satış baskısının derinleşmesi durumunda ise, 50-55 dolar ve nihai olarak 36 dolar bölgesi uzun vadeli risk seviyeleri arasında gösteriliyor.