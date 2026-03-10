Bithumb’a Güney Kore’den Altı Ay Kısmi Askıya Alma ve Rekor Ceza Gündemde

Güney Kore’nin en büyük ikinci kripto para borsası Bithumb, Mali İstihbarat Birimi’nin raporuna göre ciddi uyum eksiklikleri nedeniyle altı ay sürecek kısmi askıya alma ve önemli bir para cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Bithumb, hem platformun yapısal düzeyde kara para aklamayla mücadele (AML) süreçlerinde eksikler olduğu hem de şüpheli işlemlerin bildiriminde gecikmeler tespit edildiği gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Uygunsuzluklar ve Regülatörün Bulguları

Mali İstihbarat Birimi’nin incelemesinde Bithumb’ın finansal işlem raporlaması konusunda üç temel alanda eksiklik tespit edildi. Özellikle kara para aklamayla mücadele politikalarının zayıflığı ve müşteri kimlik doğrulama adımlarındaki yetersizlikler rapora yansıdı. Ek olarak, borsanın kaydı bulunmayan yabancı kripto platformlarıyla işlemleri sürdürdüğü ve bunun doğrudan risk oluşturduğu belirtildi. Ayrıca şüpheli işlem bildirimlerinde gecikmeler ve eksiklikler olduğu kaydedildi. Tespiti yapılan bu eksikliklerin, münferit operasyonel hataların ötesinde, genel uyum yapısında çoklu aksaklıklara işaret ettiği raporlandı.

Kısmi Askıya Alma ve Yönetime Ceza Yaptırımı

Önerilen altı aylık kısmi askıya alma cezası, mevcut kullanıcıların kripto para alım-satım, Kore wonu yatırma ve çekme gibi hizmetlerine herhangi bir sınırlama getirmiyor. Yaptırım, yalnızca yeni kayıt olacak kullanıcıları hedefliyor ve bu kişilerin dış cüzdanlara varlık transferlerini kısıtlayacak şekilde sınırlandırıyor. Böylece Bithumb’ın platforma yeni yatırımcı çekme ve sermaye çıkışı riskini kontrol altında tutma kapasitesi azalacak.

Mali İstihbarat Birimi, ayrıca Bithumb’ın CEO’su için sektör regülasyonları çerçevesinde resmî bir uyarı mekanizması da önerdi. Bu tür bir uyarı, ileride finans sektörü liderliğine tekrar atanma konusunda yasal engel oluşturabiliyor. Bu yönüyle cezanın sadece kurumu değil, yönetimi de hedef aldığı görülüyor.

Şubat Ayındaki Büyük Dağıtım Hatası

Sürecin hızlanmasında Şubat 2026’da yaşanan büyük bir teknik hata etkili oldu. Bithumb, sistem kaynaklı bir arıza sonucu kullanıcılarına milyarlarca dolarlık Bitcoin’i yanlışlıkla dağıttı. Bu olay, hükümetin borsa üzerindeki denetimini artırmasına yol açtı. Mali İstihbarat Birimi’nin incelemesi, bu olaydan önce başlamış veya yaşanan sistem arızasından sonra hız kazanmış olabilir; mevcut bilgiler bu konuda netlik içermiyor. Ancak, Bithumb’ın kısa arayla büyük bir teknik hata ve ardından askıya alma tebligatı alması kurum açısından ciddi itibari tehdit etti.

Olası Para Cezası ve Sektörel Yansımalar

Belirlenecek para cezasının tutarı netleşmemekle birlikte, kripto sektöründe konuşulan rakamlar 25 milyon dolar ve üzerinde şekilleniyor. Bu rakam, kısa süre önce ülkenin en büyük borsası Upbit için belirlenen rekor cezayla yarışıyor. Böylece Güney Kore’de büyük platformların arka arkaya benzer ölçekte yaptırımlarla karşılaşması, düzenleyicinin sektöre yönelik denetim ve yaptırım uygulamalarında tutarlı bir çizgi izlediğini gösteriyor.

Sürecin Sonraki Adımları

Süreç kapsamında Mart ayı içerisinde, kesilecek cezanın detaylarının ve askıya alma uygulamasının kapsamının netleşeceği yaptırım komitesi toplantısı gerçekleştirilecek. Bithumb, mevcut durumun ön bildirim sürecinde olduğunu belirtti ve yapılacak incelemede iyileştirme çalışmalarını ortaya koymayı hedeflediğini açıkladı.

Güney Kore’de regülatörler tarafından iletilen ön bildirimler, her zaman tam karşılığıyla yürürlüğe girmeyebiliyor; ancak borsaların sorumluluk alanında sürekli bir baskı oluşturuyor.