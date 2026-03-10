Aon, 5 Trilyon Dolarlık Danışmanlık Portföyüyle İlk Stablecoin Sigorta Prim Ödemesini Tamamladı

Dünyanın en büyük sigorta danışmanlık şirketlerinden Aon, yönettiği 5 trilyon dolarlık varlık portföyüyle sektörde bir ilke imza attı. Şirket, iki farklı blokzincir ağı üzerinden iki farklı stablecoin kullanarak büyük ölçekli sigorta primi ödemesi pilotunu başarıyla gerçekleştirdi.

Stablecoin ile Yapılan İlk Büyük Sigorta Primi Ödemesi

Aon, pilot uygulama kapsamında, CoinBase ve Paxos’un sigorta primi ödemelerini stablecoin ile gerçekleştirdi. İşlemde Ethereum ağı üzerinde USDC ve Solana üzerinde PayPal USD (PYUSD) kullanıldı. Geleneksel bankacılık sisteminde günler sürebilen sınır ötesi sigorta prim tahsilatı, bu yöntemle dakikalar içinde tamamlandı. Ayrıca işlemler blokzincir üzerinde şeffaf şekilde takip edilebildi ve aracı kurumlara olan ihtiyaç ortadan kalktı.

İki farklı stablecoin ve iki ayrı ağın seçilme nedeni ise uygulamanın sadece tek bir blokzincir üzerinde mi yoksa farklı teknolojik altyapılarda da etkin çalışıp çalışmadığını test etmekti. Böylece çözümün teknik açıdan bütüncül olarak değerlendirilebilmesi amaçlandı.

Pilot Uygulamada Yer Alan Kurumlar

Coinbase ve Paxos, kripto para dünyasının köklü finansal altyapı şirketleri arasında yer alıyor. Coinbase, USDC’nin dağıtımcıları arasında bulunuyor. Paxos ise finansal hizmetlerde uzun süredir regülasyonlara uyumlu şekilde stablecoin çıkarıyor. Bu firmalarla çalışılması, pilotun bilinmeyen değişkenlerini azaltarak doğrudan kurumsal hazinede stablecoin ile ödeme sürecinin işleyişine odaklandı.

Aon’un bu deneyi, stablecoin tabanlı sigorta primi ödeme sürecinin, kripto altyapısıyla tanışık olmayan kurumsal müşterilere taşınıp taşınamayacağını yakında farklı pilotlarda test etmeyi planlıyor.

Regülasyonların Pilot Üzerindeki Etkisi

Aon, 2025’te yürürlüğe giren GENIUS Act’in bu pilotun önünü açan temel unsur olduğunu ifade etti. Bu kanun, ABD’de stablecoin ihraççıları için federal düzeyde açık ve belirgin bir çerçeve oluşturdu. Şirketin uyum ekipleri ise, yeni nesil ödeme yöntemlerini onaylamadan önce net regülatif zemin arayışında olduğu için bu gelişme kritik öneme sahipti.

Henüz dijital varlık piyasasının genel yapısına dair belirsizlikler sürerken, Aon’un pilotu, sadece belirli bir yasal netlik sağlandığında inovasyonun nasıl hızlanabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan, daha kapsamlı düzenlemeler tamamlanana kadar uygulamanın genelleşmesi zaman alacak.

Küresel Finans Sektörü Açısından Anlamı

Aon, 120 ülkede faaliyet gösteren ve Fortune 500 şirketlerinin çoğuyla çalışan küresel çapta bir sigorta brokerı konumunda. Şirketin stablecoin ile gerçekleştirdiği bu pilot uygulamanın, kurumsal finansın tokenize enstrümanlara geçişi anlamında yapısal bir değişimin başlangıcı olabileceği değerlendiriliyor.

Henüz bu tür işlemlerin gündelik iş süreçlerine ve tüm müşteri portföyüne sistematik olarak entegre edilmesi için zamana ihtiyaç olduğu aktarılıyor. Farklı ülkelerde regülasyonların çeşitliliği ve kurumsal hazinelerin teknik donanımı şu an için çeşitli kısıtlar yaratmaya devam ediyor.

Mevcut engellere rağmen Aon’un yürüttüğü bu çalışma, sigorta sektörü açısından blokzincir ve stablecoin tabanlı transferlerin gerçek dünya finansal uygulamalara geçişinde önemli bir örnek olarak öne çıkıyor. Pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından, sonraki adımların nasıl gelişeceği ise sektörün genel yönelimleri ve regülasyonların evrimi ile şekillenecek.