Bitcoin’da Arzın Yüzde 95’i Madenciler Tarafından Çıkarıldı, Sona Yaklaşan Blok Ödülleri Gündemde

Bitcoin’in ilk blokunun oluşmasının üzerinden on yedi yıl geçerken, ağ üzerinde toplam coin arzının yüzde 95,24’ü dolaşıma girdi. Buna göre şu anda 21 milyonluk toplam arzın bir milyon adetten azı madencilik yoluyla henüz çıkarılmayı bekliyor. Kalan arzın ise 2140 yılına kadar kademeli şekilde çıkarılması planlanıyor.

Halving Mekanizmasında Dönüm Noktası

Bitcoin ağı, programlandığı biçimde her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarıyla yeni coin üretimini sistematik biçimde azaltıyor. Sistemin ilk yıllarında blok başına ödül miktarı 15.000 BTC seviyesini aşarken, sonrasında gerçekleşen dört halving ile bu rakam her seferinde yarıya indi. 2024’te son gerçekleşen yarılanmayla blok başı ödül 3,125 BTC seviyesine indi ve bu miktarın 2028’de yeniden yarıya düşmesi bekleniyor.

Blok ödüllerindeki sistematik azalma, protokol tasarımı gereği yeni coin üretimini belirli bir zaman çizelgesine yayıyor. İlk 20 milyon coin yaklaşık 17 yıl içinde çıkarılırken, son bir milyonluk kısmın madenciliği ise önümüzdeki 114 yıla yayılacak. Böylece ağdaki “kıtlık” unsuru matematiksel olarak uzun vadeye yayılmış durumda.

Madencilik Gelirlerinde Değişen Dinamikler

Ödüllerin giderek azalması Bitcoin madenciliğinin ekonomik doğasını da dönüştürüyor. İlk yıllarda madencilerin temel gelir kaynağı blok ödülleriyken, zaman içinde ödüller düşerken işlem ücretlerinin önemi artacak. Uzun vadede blok ödülleri ihmal edilebilir düzeylere inerken, madencilerin gelirinin neredeyse tamamen işlem ücretlerine dayanması bekleniyor.

Burada öne çıkan bir soru ise işlem ücretlerinin ağ güvenliğini sürdürebilmek için yeterli olup olmayacağı. Her yeni blokta bu belirsizlik sistemin temel tartışma konularından biri olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Bitcoin’in geliştirilme süreci ve deflasyonist modelinin dayanak noktası olan arz sınırlaması, kripto paranın piyasalardaki konumunun en çok dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Toplam arzın büyük bölümünün çıkarılmış olması, kripto para dünyasında kıtlık argümanını yeniden gündeme taşıyor.

Bitcoin Magazine, toplam Bitcoin arzının yüzde 95,24’ünün halihazırda dolaşımda olduğunu vurgulayarak bu durumun “dijital kıtlığın işleyişinin bir göstergesi” olduğunu öne çıkardı.

Son milyonluk arz diliminin çıkarılması süreci, ilk 20 milyon coin’e kıyasla yaklaşık altı kat daha uzun bir dönem boyunca devam edecek. Bu da Bitcoin’in uzun vadeli yapısının sürdürülebilirliğini ve düzenli şekilde arz edileceğini gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Bitcoin ağında matematiksel olarak sınırlanan arz, madencilik gelir modelinin evrimi ve ağ güvenliğinin geleceği tartışmanın ana başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Bitcoin protokol tasarımı gereği süreçler öngörüldüğü gibi işlerken, piyasadaki deneyim ve tartışmalar da sürüyor.