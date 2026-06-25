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Solana (SOL)

Solana 3 yılın dip seviyesi olan $60’ın ardından $69,58 düzeyine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 3 yılın dip seviyesi olan 60 dolardan toparlanarak yaklaşık 69,58 dolara çıktı.
  • 📉 Türev piyasasında 0,94 long to short oranı ve eksi %0,0080 funding rate ile $SOL için temkinli görünüm sürüyor.
  • 📊 Aylık grafikte sekiz ardışık düşüş mumu, Solana tarihindeki en uzun kayıp serisini oluşturdu.
  • 🏦 Spot Solana ETF’lerine salı günü 137.290 dolar net giriş olması, kurumsal ilginin sürdüğünü gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, son düşüş dalgasında test ettiği 60 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Fiyat daha sonra tepki alımlarıyla toparlandı ve çarşamba günü yaklaşık 69,58 dolar düzeyinde işlem gördü. Buna karşın yükselişin sınırlı kaldığı, varlığın önemli hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.

İçindekiler
1 Türev verilerinde temkinli görünüm öne çıktı
2 Direnç bölgeleri ve teknik göstergeler baskı yaratıyor
3 Aylık grafikte tarihi zayıflık dikkat çekti
4 Kurumsal ilgi tamamen kaybolmuş görünmüyor

Türev verilerinde temkinli görünüm öne çıktı

Piyasadaki kısa vadeli görünüm, türev verilerinde zayıf sinyallerle destekleniyor. CoinGlass verilerine göre Solana’da long to short oranı çarşamba günü 0,94’e geriledi. Oranın 1’in altına inmesi, kısa pozisyonların uzun pozisyonları aştığını ve yatırımcı eğiliminde temkinli bir tablonun öne çıktığını gösteriyor.

Mini sözlük: Funding rate, vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasında yapılan periyodik ödemeyi ifade eder. Oranın negatife dönmesi, kısa pozisyon taşıyanların uzun pozisyon sahiplerine ödeme yaptığı ve piyasada aşağı yön beklentisinin güçlendiği anlamına gelir.

Funding rate de haftanın ilk bölümünde negatife döndü. Çarşamba günü eksi %0,0080 olarak ölçülen bu oran, kısa pozisyon taşıyanların uzun pozisyon sahiplerine ödeme yaptığını gösterdi. Bu yapı genellikle piyasada ek fiyat kaybı beklentisinin arttığı dönemlerde görülüyor.

Analist BATMAN, Solana fiyatının geniş bir simetrik kama formasyonu içinde sıkıştığını, oynaklığın daraldığını ve 74 dolar civarındaki 200 günlük üssel hareketli ortalamanın altında baskının sürdüğünü vurguladı.

Direnç bölgeleri ve teknik göstergeler baskı yaratıyor

Teknik görünümde 74,75 dolar ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Bunun hemen üzerinde 76,18 dolardaki 50 günlük üssel hareketli ortalama yer alıyor. Daha güçlü bir yükseliş denemesinde 79,27 dolardaki yüzde 50 Fibonacci geri çekilme seviyesi ile 83,03 dolardaki 100 günlük üssel hareketli ortalama izleniyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Destek$60Psikolojik taban olarak öne çıktı
İlk direnç$74,75Kısa vadede aşılması gereken bölge
50 günlük EMA$76,18Yukarı yönü sınırlayan teknik eşik
100 günlük EMA$83,03Daha güçlü toparlanmada izlenen seviye

Dört saatlik grafikte MACD göstergesi sıkışma işaretleri verirken, RSI yaklaşık 46 seviyesinde bulunuyor ve nötr eşik olan 50’nin altında kalıyor. Mevcut tablo, teknik göstergelerin kısa vadede belirgin bir yükseliş momentumu üretmediğine işaret ediyor.

Aylık grafikte tarihi zayıflık dikkat çekti

Aylık zaman diliminde daha dikkat çekici bir zayıflık görülüyor. Ash Crypto, Solana’nın üst üste sekiz aylık kırmızı mum oluşturduğunu ve bunun varlığın işlem geçmişindeki en uzun kayıp serisi olduğunu belirtti. Ayrıca aylık RSI göstergesinin, 2022’de FTX çöküşü sırasında görülen seviyelerden de daha zayıf bir bölgeye indiği ifade edildi.

Verilere göre Solana, tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla yaklaşık %80 aşağıda kalırken, sekiz ay üst üste düşüş kaydetti ve aylık RSI tarihi olarak en aşırı satım bölgelerinden birine geriledi.

Kurumsal ilgi tamamen kaybolmuş görünmüyor

Olumsuz sinyallere rağmen tüm göstergeler aynı yönde değil. SoSoValue verilerine göre spot Solana ETF’leri salı günü 137.290 dolarlık net giriş kaydetti. SoSoValue, dijital varlık ürünlerine ilişkin akış verilerini takip eden bir veri platformu olarak biliniyor. Tutar sınırlı kalsa da kurumsal tarafta ilginin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Bazı piyasa katılımcıları 50 ile 40 dolar aralığını olası bir birikim bölgesi olarak izliyor. Diğer yandan kısa vadede 62 ile 63 dolar bandının korunması destek açısından önemli görülüyor. Yukarı yönde ise 68, 70 ve 76 dolar seviyeleri yakın hedefler arasında sayılıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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