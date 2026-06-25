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Cardano (ADA)

Cardano’da $0.148 ile $0.150 destek bölgesi kırıldı, $0.1369 ve $0.1278 seviyeleri gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano’da 0.148 ile 0.150 dolar destek bölgesi kırıldı.
  • 📉 Analistler, $ADA için 0.1369 ve 0.1278 dolar seviyelerini izliyor.
  • 🛡️ Kısa vadede 0.138 ile 0.140 dolar bandı en kritik destek olarak öne çıkıyor.
  • 📰 SecondFi kaynaklı güvenlik ihlali başlıkları piyasadaki baskıyı artırdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano fiyatı son 24 saatte yüzde 4’ten fazla gerileyerek 0.14 dolar çevresine indi. Brave New Coin verilerine göre ADA, gün içi dip seviyelerine yakın işlem görürken piyasa değeri 5.34 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 558 milyon doların üzerine çıktı.

İçindekiler
1 Kısa vadede baskı arttı
2 Fibonacci seviyeleri yeni hedeflere işaret etti
3 Uzun vadeli görünümde zayıflık sürüyor
4 İzlenen destek bölgeleri netleşti

Kısa vadede baskı arttı

Gün içi işlemlerde 0.14 dolar ile 0.15 dolar bandında hareket eden ADA, aralığın alt kısmında kalmaya devam etti. Bu görünüm, kısa vadede alıcıların zayıf kaldığına işaret ediyor.

ADA için 0.148 ile 0.150 dolar aralığındaki ana destek bölgesinin kaybedildiği, fiyatın bu alanın altına inmesiyle eski desteğin kısa vadeli dirence dönüştüğü aktarılıyor.

Piyasayı takip eden BullifyX tarafından paylaşılan grafik de 0.148 ile 0.150 dolar bölgesinin artık ilk direnç alanı olarak izlendiğini gösterdi. ADA bu bandın üzerine yeniden çıkarsa 0.155 ve ardından 0.161 dolar seviyelerine doğru bir toparlanma denemesi görülebilir. Buna karşılık fiyat 0.150 doların altında kaldığı sürece 0.136 ve 0.127 dolar yönlü risklerin masada olduğu belirtiliyor.

SeviyeÖnemi
0.148 ile 0.150 dolarİlk direnç bölgesi
0.155 dolarOlası ilk toparlanma hedefi
0.161 dolarÜst toparlanma seviyesi
0.136 ve 0.127 dolarAşağı yönlü izlenen seviyeler

Fibonacci seviyeleri yeni hedeflere işaret etti

Crypto CCK’nin 4 saatlik grafiğinde ADA’nın 0.1516 dolar Fibonacci uzatma seviyesinin altına sarktığı görüldü. Sonraki aşağı yönlü seviyeler ise 0.1369 ve 0.1278 dolar olarak öne çıktı.

Mini sözlük: Fibonacci uzatma seviyeleri, teknik analizde olası destek ve direnç bölgelerini belirlemek için kullanılan oranlardır. Fiyat mevcut hareketin ötesine geçtiğinde, sonraki hedef alanların tahmin edilmesinde sık kullanılır.

Aynı analizde 0.1619 dolar seviyesi de önemli bir geri kazanım eşiği olarak gösterildi. ADA bu seviyenin üzerine çıkmadıkça kısa vadeli yapının belirgin biçimde güçlenmediği değerlendiriliyor.

Uzun vadeli görünümde zayıflık sürüyor

Overkill Trading’in aylık grafiği, ADA’nın daha geniş zaman diliminde de düşüş eğilimini koruduğunu ortaya koydu. Fiyatın 0.140 dolar yakınında işlem gördüğü ve yapıda daha düşük zirveler ile daha düşük diplerin sürdüğü aktarıldı.

Aylık görünümde göstergelerin zayıf kaldığı, yalnızca sınırlı bir tepkinin yapıyı değiştirmeye yetmeyebileceği, daha güçlü bir toparlanma için önemli seviyelerin yeniden aşılması gerektiği vurgulanıyor.

Haberde ayrıca SecondFi kaynaklı güvenlik ihlaline ilişkin başlıkların piyasa duyarlılığını daha da bozduğu belirtildi. Bu gelişmenin, zaten kırılgan olan teknik görünüm üzerinde ek baskı yarattığı ifade ediliyor.

İzlenen destek bölgeleri netleşti

Analistlere göre kısa vadede en kritik destek kümesi 0.138 ile 0.140 dolar aralığında bulunuyor. Bu bölge korunursa ADA’nın yeniden 0.148 ile 0.150 dolar direnç alanına yönelmesi mümkün olabilir. Ancak 0.1369 doların altına inilmesi halinde 0.1278 dolar seviyesi daha kritik hale gelecek. Bu desteğin de kaybedilmesi durumunda 0.120 dolar bölgesi daha geniş çaplı risk alanı olarak öne çıkıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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