XRP’de satış baskısı derinleşti! Gözler şimdi hangi seviyelere çevrildi?

XRP, 16 Haziran’daki yaklaşık 1,29 dolarlık zirvesinin ardından aşağı yönlü seyrini sürdürdü. 24 Haziran itibarıyla fiyat 1,057 dolar civarında işlem gördü. Böylece varlık, yaklaşık sekiz gün içinde yüzde 15’i aşan bir geri çekilme yaşadı.

MiCA onayına rağmen fiyat geriledi

Fiyat düşüşü, Ripple’ın Avrupa’daki Kripto Varlık Piyasaları düzenleme çerçevesi MiCA kapsamında Lüksemburg üzerinden ön onay almasının hemen sonrasında geldi. Bu izin, Avrupa Ekonomik Alanı genelinde faaliyet kolaylığı sağlayabilecek bir adım olarak görülse de, piyasada yukarı yönlü tepki yerine kar satışlarının öne çıktığı aktarıldı. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapısına odaklanan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Ön onaya karşın piyasada alım iştahının güçlenmediği, buna karşılık yatırımcıların son yükselişin ardından kazançlarını korumayı tercih ettiği görüldü.

Bitcoin’de aynı dönemde görülen zayıflık da satış baskısını artırdı. Piyasanın en büyük kripto parası kısa süreliğine 62 bin doların altına inerken, bu hareket daha geniş dijital varlık piyasasındaki risk iştahını sınırladı. Yüksek faiz ortamı ve yatırımcı ilgisinin yapay zeka ile yarı iletken hisselerine kayması da ikinci çeyrek boyunca kripto paralara giren spekülatif sermayeyi baskılayan unsurlar arasında gösterildi.

Teknik görünümde sınırlı toparlanma ihtimali izlendi

Piyasada takip edilen analistlerden Altcoin Sherpa, XRP’nin kısa vadeli grafik yapısının zayıf göründüğünü ve fiyatın 0,75 dolara doğru sarkmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Bu değerlendirme, piyasadaki temkinli havanın sürdüğüne işaret etti.

Altcoin Sherpa, XRP’nin düşük zaman dilimlerinde güçlü görünmediğini, bu nedenle aşağı yönlü eğilimin bir süre daha devam edebileceğini dile getirdi.

Buna karşılık 4 saatlik grafikte aşağı yönlü kama formasyonu dikkat çekti. Bu yapı, satıcılı seyrin zayıflaması halinde yön değişimine zemin hazırlayabilen teknik bir formasyon olarak izleniyor.

Mini sözlük: Aşağı yönlü kama, fiyatın daha düşük tepeler ve daha düşük dipler oluştururken iki daralan trend çizgisi arasında sıkıştığı teknik formasyondur. Bu yapı, satış baskısının zayıfladığı durumlarda yukarı yönlü kırılımla sonuçlanabilir.

XRP’nin bu formasyonun alt bandına ve 1,08 dolar çevresindeki destek alanına yaklaştığı görüldü. Yukarı yönlü bir kırılma halinde 1,13 dolar, 1,16 dolar ve 1,19 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıktı. Öte yandan 4 saatlik MACD göstergesinin sıfır çizgisinin altında kalması kısa vadede satıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret etti. Günlük grafikte RSI değeri ise 36 civarında bulunarak aşırı satım bölgesine yaklaştı.

Borsadaki XRP arzı arttı

22 Haziran tarihli CryptoQuant verilerine göre Binance üzerindeki XRP Kıtlık Endeksi 0,34 seviyesine geriledi ve son üç ayın en düşük değerini gördü. Nisan ve mayıs aylarında bu göstergenin 0,80 civarında seyrettiği düşünüldüğünde, borsada işlem için hazır bekleyen XRP miktarının belirgin biçimde arttığı anlaşıldı. Bu durum, talep aynı hızda güçlenmezse fiyat üzerindeki baskının sürebileceğine işaret ediyor.

CoinGlass verileri ise 1,13 dolar ile 1,15 dolar arasında yoğun bir likidasyon bölgesi bulunduğunu gösterdi. Alıcıların mevcut desteği koruması halinde bu aralık yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir. Son 24 saatte XRP türev piyasasında toplam 13,53 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 13,01 milyon dolarlık kısmını uzun pozisyonlar oluşturdu. En yüksek tasfiye hacmi 7,59 milyon dolar ile Binance’te, ardından 2,57 milyon dolar ile Bybit’te kaydedildi.

Fiyatın 1,08 doların altına kesin biçimde inmesi halinde piyasada 1,05 dolar ve 1,00 dolar seviyeleri bir sonraki destek noktaları olarak izlenecek.