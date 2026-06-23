Shiba Inu piyasasında 30 günde 3.8 trilyon SHIB satışı, fiyatı son bir ayda %14.5 düşürdü

Zincir üstü veri kaynakları, Shiba Inu piyasasında uzun süredir bilinen büyük bir cüzdanın yeniden gündeme geldiğini aktardı. Piyasada “en büyük SHIB bağışçısı” olarak da anılan bu cüzdanın, yaklaşık 600 milyar SHIB’yi ForwarderV4 adresine göndermesi sonrası satış baskısının arttığı belirtildi. Söz konusu transferin parasal karşılığı 2.83 milyon dolar olarak hesaplandı.

Büyük cüzdanın satışları yeniden öne çıktı

EmberCN tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre anonim cüzdan, projenin ilk dönemlerinde topladığı varlıkları sistemli biçimde azaltmaya başladı. Verilere göre bu adres, Ağustos 2020’de 37.8 ETH karşılığında 103 trilyon SHIB satın aldı. O tarihte bu alımın değeri yaklaşık 13,752 dolardı ve toplam arzın %17.4’üne denk geliyordu.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve özellikle bireysel yatırımcı ilgisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Haberde öne çıkan büyük cüzdan ise, yıllardır elindeki yüksek miktarlı SHIB bakiyesi nedeniyle piyasa tarafından yakından izleniyor.

EmberCN verilerine göre bu cüzdan, son 30 günde ForwarderV4 üzerinden 3.8 trilyon SHIB’yi piyasaya yönlendirdi ve bir ay içinde 20.73 milyon doların üzerinde çıkış gerçekleştirdi.

2021 yılındaki yükseliş döneminde bu pozisyonun değeri 9.1 milyar dolara kadar çıkmıştı. Buna karşın cüzdanın uzun yıllar boyunca hareketsiz kaldığı, son dönemde ise düzenli transferlerle yeniden aktif hale geldiği görüldü.

Piyasa üzerindeki asıl baskının henüz sona ermediği ifade ediliyor. Çünkü aynı cüzdanda hala 96.27 trilyon SHIB bulunuyor. Mevcut fiyatlarla bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 457 milyon dolar seviyesinde yer alıyor.

Gösterge Veri İlk alım miktarı 103 trilyon SHIB İlk alım maliyeti 37.8 ETH, yaklaşık 13,752 dolar Son transfer Yaklaşık 600 milyar SHIB 30 günlük toplam akış 3.8 trilyon SHIB Cüzdanda kalan bakiye 96.27 trilyon SHIB

Grafikte baskı derinleşti

Fiyat hareketi de zincir üstü verilerle uyumlu bir görünüm sergiledi. SHIB/USDT haftalık grafiğinde fiyatın uzun süredir izlenen yatay bant bölgesinin altına indiği ve çok yıllı dip seviyelerin yenilendiği aktarıldı. Son bir ayda kaydedilen %14.5’lik düşüş de bu zayıf görünümü destekledi.

Teknik görünümde fiyatın ana likidite bölgesinin altına sarkması, üst seviyelerde yoğunlaşan işlem hacmine rağmen alıcıların mevcut seviyelerde güçlü savunma göstermediğine işaret etti.

Analistler, göreceli güç endeksinin de 50 seviyesinin altında kaldığını ve aşağı yönlü seyrini sürdürdüğünü belirtiyor. Bu tablo, alım iştahının sınırlı kaldığına işaret ederken, ForwarderV4 adresine gelebilecek yeni SHIB transferlerinin toparlanma beklentisini daha da zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.