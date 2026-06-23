Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP için dikkat çeken tartışma büyüyor! Küresel finansın yeni omurgasında neler konuşuluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP için yeni tartışma, SWIFT karşılaştırmasının ötesine taşındı.
  • 📌 BlackSwan Capitalist kurucusu, $XRP etrafında küresel uzlaştırma altyapısının konuşulduğunu aktardı.
  • 🏦 JPMorgan, HSBC ve BlackRock gibi kurumların blokzincir alanını incelemesi bu ilgiyi güçlendirdi.
  • 🌍 Gündemdeki ana soru, blokzincir tabanlı katmanların yeni nesil finansın temel parçası olup olmayacağı oldu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

BlackSwan Capitalist kurucusu Versan Aljarrah’a göre XRP etrafındaki tartışma yeni bir aşamaya girdi. XRP artık yalnızca SWIFT’e alternatif bir ödeme aracı olarak değil, küresel ölçekte değerin nasıl taşındığını değiştirebilecek daha geniş bir dönüşümün parçası olarak ele alınıyor.

İçindekiler
1 XRPL için öne çıkan yeni çerçeve
2 Kurumsal ilgi ve sınırları
3 Küresel uzlaştırmada beklenti ne yönde

XRPL için öne çıkan yeni çerçeve

Bu yaklaşımın merkezinde XRP Ledger yer alıyor. Destekçileri, XRPL’nin basit bir ödeme ağının ötesine geçerek tarafsız, yüksek performanslı ve herkese açık bir mutabakat katmanı haline geldiğini savunuyor. Bu çerçevede ağın, kurumlar arasında değer transferi, işlem uzlaştırması ve farklı finansal ekosistemlerin birbirine bağlanması için gerekli altyapıyı sağlayabileceği ileri sürülüyor.

Mini sözlük: Mutabakat katmanı, işlemlerin ağ üzerinde doğrulanıp kesinleştirildiği temel altyapıyı ifade eder. XRPL ise Ripple ile ilişkili açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödeme ve varlık transferi kullanım alanlarıyla biliniyor.

Versan Aljarrah’ın değerlendirmesine göre asıl tartışma, XRP’nin yalnızca SWIFT ile rekabet edip etmediğinden ziyade, blokzincir tabanlı uzlaştırma katmanlarının yeni nesil küresel finans altyapısının temel unsurlarından biri olup olamayacağı noktasında yoğunlaşıyor.

Mevcut küresel ödeme sistemi uzun süredir muhabir bankacılık modeline dayanıyor. Bu yapı çoğu zaman çok sayıda aracı kurumu, karmaşık likidite süreçlerini, daha yüksek maliyetleri ve daha uzun işlem sürelerini beraberinde getiriyor. Blokzincir tabanlı ağlar ise sınır ötesi varlık hareketini daha doğrudan ve verimli hale getirerek bu yapıyı güncellemeyi hedefliyor.

Kurumsal ilgi ve sınırları

Haberde öne çıkan bir diğer başlık kurumsal ilgi oldu. JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC, BlackRock ve Bank of America gibi büyük finans kuruluşlarının blokzincir teknolojisi, dijital varlıklar, tokenizasyon ve benzeri finansal yenilikleri farklı düzeylerde incelediği belirtildi. Bu tablo, XRP’nin tam ölçekli biçimde benimsendiğini göstermese de, büyük oyuncuların blokzincir destekli altyapılara daha yakından baktığına işaret ediyor.

Bu nedenle XRP için uzun vadeli potansiyel, geleneksel finansın yerini kısa sürede almakla ilişkilendirilmiyor. Daha çok finans kuruluşları, ödeme ağları ve tokenleştirilmiş varlıklar arasında köprü görevi görebilecek bir yapıdan söz ediliyor. Böyle bir rolün, daha bağlantılı bir dijital finans ekosisteminin oluşmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Küresel uzlaştırmada beklenti ne yönde

Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları, dijital piyasalar ve otomatik finansal sistemler geliştikçe ölçeklenebilir uzlaştırma çözümlerine duyulan ihtiyacın artması bekleniyor. Bu çerçevede XRP’nin öne çıkan yönünün, sınır ötesi para ve varlık hareketinde likidite ve uzlaştırma kapasitesi sunma ihtimali olduğu aktarılıyor.

Metinde çizilen genel tabloya göre gelecek, bir sistemin diğerini tamamen devre dışı bırakmasından çok, geleneksel kurumlarla blokzincir ağlarının birlikte çalıştığı daha hızlı ve verimli küresel piyasaların oluşumuna işaret ediyor. XRP hakkındaki tartışma da tam bu dönüşüm ihtimali etrafında şekilleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple Avrupa’da kritik onaya yaklaştı! Kurumsal kripto adımında neler değişecek?

XRPL ağına son 60 günde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık net RWA girişi oldu

Ripple, AB genelinde kripto varlık ve stabilcoin hizmeti sunmak için Lüksemburg’da ön onay aldı

XRP fonlarında 200 milyon dolar eşiği aşıldı! Kurumsal ilgi nereye gidiyor?

XRP topluluğunda yeni dolandırıcılık alarmı! 14.646 XRP nasıl kayboldu?

XRP Ledger Foundation, ağ güvenliğini güçlendirmek için Common Prefix ile ortaklık kurdu

XRP 2026’daki sert düşüşün ardından 1,10 dolar yakınında taban oluşturmaya çalışıyor

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Binance kurucusu CZ, Trump’ın 2025 affının ardından Bitcoin’de 60 bin doları düşük bulduğunu açıkladı
Bir Sonraki Yazı Shiba Inu piyasasında 30 günde 3.8 trilyon SHIB satışı, fiyatı son bir ayda %14.5 düşürdü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Avrupa’da kritik onaya yaklaştı! Kurumsal kripto adımında neler değişecek?
RIPPLE (XRP)
ABD Senatosu, Fed’in 2030 sonuna kadar dijital dolar çıkarmasını yasaklayan tasarıyı 85’e karşı 5 oyla kabul etti
Ekonomi
Shiba Inu piyasasında 30 günde 3.8 trilyon SHIB satışı, fiyatı son bir ayda %14.5 düşürdü
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?