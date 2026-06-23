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BITCOIN (BTC)

Binance kurucusu CZ, Trump’ın 2025 affının ardından Bitcoin’de 60 bin doları düşük bulduğunu açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CZ, Trump’ın 23 Ekim 2025 tarihli tam affının ardından Bitcoin’de 60 bin doları düşük bulduğunu açıkladı.
  • 📌 Kasım 2023’te suçunu kabul eden CZ, dört aylık hapis cezasının ardından Eylül 2024’te serbest kaldı.
  • 🤖 CZ’ye göre yapay zeka yatırımları, $BTC ile bağlantılı kripto ekosistemine yeni kullanım alanları açabilir.
  • 🧭 CZ, artık girişimcilere destek, hükümetlere danışmanlık ve Gig Academy’nin 500 bin kullanıcıya ulaşan büyümesine odaklanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Binance kurucularından Changpeng Zhao, bilinen adıyla CZ, cezaevi süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği af kararı ve yapay zeka ile kripto varlıklar arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerde bulundu. Bir dönem Binance’in üst yöneticiliğini yapan Zhao, Bitcoin’in 60 bin dolar seviyesini düşük gördüğünü ve yeni kullanım alanlarının piyasayı destekleyebileceğini belirtti.

İçindekiler
1 Hukuki süreç ve af kararı
2 Cezaevi sonrası öncelikler
3 Bitcoin ve yapay zeka değerlendirmesi

Hukuki süreç ve af kararı

Forbes verilerine göre yaklaşık 110 milyar dolarlık serveti bulunan Zhao, dünyanın en büyük kripto para işlem platformlarından biri olan Binance’in kurucu ortakları arasında yer alıyor. Hakkındaki hukuki süreç, ABD Adalet Bakanlığının yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmanın ardından gündeme geldi. Yetkililer, Binance’te kara para aklamayı önlemeye yönelik kontrollerin yetersiz kaldığını öne sürdü.

Zhao, Kasım 2023’te suçunu kabul etti ve Binance’teki üst yöneticilik görevinden ayrıldı. Dört aylık federal hapis cezasının ardından Eylül 2024’te serbest kaldı. Donald Trump ise 23 Ekim 2025’te Zhao için tam af kararı verdi. Yönetim, davayı önceki Biden yönetiminin kripto paralara yaklaşımının bir parçası olarak değerlendirdi.

Zhao, Trump’a henüz kişisel olarak teşekkür etme fırsatı bulamadığını, ancak bunu yapmayı planladığını aktardı.

Cezaevi sonrası öncelikler

Power Players podcast programında konuşan Zhao, cezaevi döneminde en zorlayıcı unsurun fiziksel koşullardan çok psikolojik baskı olduğunu söyledi. Serbest kaldıktan sonra yeniden günlük hayata uyum sağlamasının ve çalışmalarına hız vermesinin birkaç hafta aldığını ifade etti.

Zhao, çok sayıda büyük medya kuruluşunun kendisini ABD federal cezaevine giren en varlıklı kişi olarak tanımladığını, hukuk ekibinin de bu nedenle kendisini para sızdırma girişimlerine karşı uyardığını anlattı.

Zhao’nun bundan sonraki dönemde üç alana odaklandığı aktarıldı. Bunlar, yenilikçi teknoloji girişimcilerine destek verilmesi, hükümetlere dijital varlık düzenlemeleri konusunda danışmanlık sunulması ve ücretsiz eğitim girişimi Gig Academy’nin büyütülmesi olarak sıralandı. Gig Academy’de kayıtlı kullanıcı sayısı 6 ay önceki 100 bin düzeyinden 500 bine çıktı.

Bitcoin ve yapay zeka değerlendirmesi

Kripto para piyasasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Zhao, Bitcoin’in 60 bin dolar seviyesinde işlem görmesini tarihsel zirveler ve kendi uzun vadeli beklentileriyle karşılaştırdığında düşük bulduğunu söyledi. Geçen düşüş döneminde fiyatın 16 bin dolara kadar indiğini hatırlatan Zhao, piyasanın daha fazla uygulama ve somut kullanım alanına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zhao’ya göre yapay zekaya yönelik yatırım dalgası, kripto varlıklar için tehdit değil fırsat niteliği taşıyor. Sermaye yöneten bazı yatırımcıların yapay zeka odaklı girişimlere erişmek için dijital varlıkları kullandığını, bunun da işlem hacmini ve piyasa derinliğini artırabildiğini savundu.

Ayrıca yapay zeka ajanlarının birkaç ay içinde kripto altyapısı üzerinden ödemeleri ve işlemleri bağımsız biçimde yürütebileceğini öngördü. Zhao, internetin blokzincir tarafından ortadan kaldırılmadığını hatırlatarak, benzer şekilde yapay zekanın da blokzincirin yerini almayacağını, iki alanın önümüzdeki yıllarda daha fazla iç içe geçebileceğini dile getirdi.

Mini sözlük: Yapay zeka ajanı, belirli görevleri insan müdahalesi sınırlı biçimde yerine getirebilen yazılım sistemidir. Kripto ödemelerinde bu yapı, cüzdan kullanımı, ödeme gönderimi veya belirli kurallara göre işlem yürütülmesi gibi adımları otomatikleştirmek için anılır.

Zhao, hem yapay zeka hem de blokzincir tarafında düzenleyici başlıkların ve teknik zorlukların süreceğini kabul ederken, uzun vadeli geliştirme alanlarına odaklanmayı sürdüreceğini belirtti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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