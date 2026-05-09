Senato Bankacılık Komitesi 14 Mayıs’ta Dijital Varlık Piyasası Düzenlemesini Görüşecek

ABD Kongresi’nde kripto paraların yasal altyapısını netleştirmeye yönelik önemli bir adım atıldı. Senato Bankacılık Komitesi, 14 Mayıs Perşembe günü Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası’nı (Digital Asset Market Clarity Act of 2025) ele alacak. Daha önce ocak ayında ertelenen bu yasa teklifi, kripto piyasasında net kurallar oluşturulması hedeflenerek yeniden takvime alındı.

Regülasyon Tartışmaları ve Sektör İçin Anlamı

Son aylarda, düzenleyici yetkinin sınırlarından tüketici ve geliştirici haklarına, stabilcoin getirilerine kadar birçok başlıkta görüşmeler yapıldı. Özellikle CoinDesk’in geçen hafta bildirdiğine göre, bazı kripto para şirketleri, yasanın önünü açacak bir stablecoin getiri uzlaşmasını destekleyerek süreçte etkili oldu.

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün çıkarlarını savunan The Digital Chamber’ın CEO’su Cody Carbone, komitenin duyurusunu kripto kullanıcıları için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Amerika’da 70 milyondan fazla kişinin kripto para kullandığı tahmin ediliyor.

Blockchain Association CEO’su Summer Mersinger, yeni işaretlenen tarihin dijital varlık piyasalarında net kurallar tesis etmek için atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Mersinger, “Bu çalışma yalnızca SEC ile CFTC arasında yetki paylaşımından tüketici hakları ve geliştirici korumalarına kadar zorlu pek çok konunun samimi şekilde ele alındığını gösteriyor. Amerikan tüketicileri, işletmeleri ve yenilikçileri açık-statülü yasalara sahip olmayı hak ediyor,” dedi.

Finans Sektörü Liderlerinden Farklı Yorumlar

Solana Policy Institute başkanı Kristin Smith ise, yasadaki ilerlemenin ABD’nin finansal piyasalardaki liderliği açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Aynı kuruluşun CEO’su Miller Whitehouse-Levine de belirlenen tarihi, ABD’de blok zincir tabanlı altyapı ve finansal inovasyonun önünü açacak ilk büyük adım olarak tanımladı.

Bu oturum, Senato Bankacılık Komitesi’nin yasa teklifini Beyaz Saray’ın 4 Temmuz’a kadar yasalaşmasını hedeflediği tarihten önce tekrar gündemine almasını sağladı. Sürece dair beklentiler yeniden yükselirken, sektör temsilcileri de çıkacak düzenlemenin piyasaya istikrar getireceğini düşünüyor.

Bankacılık Sektöründen Eleştiriler

Kripto topluluğu oturum kararını olumlu karşılarken, geleneksel bankacılık sektörü henüz tam anlamıyla ikna olmuş değil. Bankacılık alanındaki bazı ticaret birlikleri, Komite başkanları Tim Scott ve Elizabeth Warren’a gönderdikleri ortak bir mektupta yasa metniyle ilgili halen endişeleri olduğunu belirtti. Yasal düzenlemenin bazı bölümlerine edit önerileri sunuldu.

Mevzuatta özellikle stabilcoinler, yatırımcı ve geliştirici hakları gibi başlıklarda tartışmalar sürerken, kesin uzlaşmaya varılıp varılamayacağı merak konusu. Komite, tüm paydaşların görüşünü alarak mümkün olduğunca kapsayıcı bir yasa ortaya koymayı amaçlıyor.

Düzenleyici netlik arayan sektör oyuncuları için bu süreç, ABD kripto ekosisteminin geleceği açısından kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.