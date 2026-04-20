Kayıt Banner
EkonomiKripto Para

Savaşın 51’inci günü, 1970 yılının grafiği 2026 kripto para piyasalarına ışık tutuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 50 milyar dolar değerinde petrol küresel piyasalardan çekilmiş durumda. 600 milyon varıl kayıp petrol arzıyla tarihi enerji krizi gün geçtikçe kendini hissettiriyor.
  • Savaşın 51'nci gününde Trump'ın hedefleri halen gerçekleşmedi. Bu hafta uzlaşı çıksa bile TÜFE'deki yıllıklandırılmış enerji enflasyonu %287 ve arzın eski haline dönmesi en az aylar alacak.
  • ABD, birleşik enflasyonla uğraşıyor; zaten yüksek enflasyonun 4 yıldan fazla sürmesinin üzerine %3+ enflasyon ekleniyor. Fed'in Trump'ın istediği hızda gevşeme ihtimali çok düşük. Kripto paralar için kötü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Trump savaşın ilk günlerinde “hedeflerimize neredeyse ulaştık, çok erken oldu” demişti. Bugün geldiğimiz noktada sekizinci haftayı tamamlamaya doğru gidiyoruz. Üstelik bu hafta kalıcı ateşkese dair kesin bir kanıt da yok. TKL analistleri içinde bulunduğumuz enerji krizinin tarihin en büyük krizi olduğunu söylüyor. Peki kripto paralar?

İçindekiler
1 Tarihin en büyük enerji krizi
2 Ekonomi ve kripto paralar

Tarihin en büyük enerji krizi

Tarihte 600 milyon varıl kayıp petrol arzıyla bugüne kadar yaşanmış böyle bir kriz yok. ABD benzin fiyatları Aralık ayından beri +%47 arttı ve enflasyon 1970’lar benzeri bir yolda %4’e yaklaşıyor. Üstelik daha enerji fiyatlarındaki artışın diğer ürünlerin enflasyonuna tam olarak yansımadığını biliyoruz. Sorun çözülmezse işler daha da kötüye gidecek.

50 milyar dolar değerinde petrol küresel piyasalardan çekilmiş durumda. Rakamın büyüklüğünü dünyanın uluslararası nakliye endüstrisinin tüketimiyle açıklayabiliriz. Tüm endüstri bu petroller 4 ay sorunsuz çalışabilirdi yani 120 günlük tüketime eşit.

Avrupa’da jet yakıtı fiyatları %100’ün üzerinde fırladı. Yeni veriler, Avrupa’da sadece 6 haftalık jet yakıtı kaldığını ve birçok uçuşun iptal edilmek üzere olduğunu gösteriyor. Şirketler çalışanlarını tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi evden çalışmaya teşvik ediyor.

“Asya, Hürmüz Boğazı’na büyük ölçüde bağımlı olduğu için en kötü durumda. Asya’ya ithal edilen tüm ham petrol ve kondensatın ~%45’i Hürmüz’den geçiyor; bu, tüm bölgeler arasında en yüksek oran. Asya, benzin ve nafta ithalatının ~%30’u, dizel için ~%9’u ve jet yakıtı için ~%5 Hürmüz’e bağımlı.” – TKL

Ekonomi ve kripto paralar

Peki kripto paralar ne olacak? Bunun cevabı ABD enflasyonu ve ekonomisinin ne olacağına bağlı çünkü 4 yıldır faizler yüksek, politika sıkı. Kripto paraları boğan Fed’in ellerini gevşetmesi için enflasyonun düşmesi gerekiyor ve yıllardır beklenen düşüş başlamışken şimdi işler tersine dönüyor.

Enerji enflasyonu ABD TÜFE’sinin ~%7’sini oluştururken, aynı zamanda dolaylı olarak birçok diğer kategoriye de yansıyor. Yeni verilere göre, ABD’de enerji enflasyonu geçen ay yıllık bazda %287’ye ulaştı.

ABD TÜFE %3,3’e yükseldi; bu, Şubat 2024’ten bu yana en yüksek seviye.

“Modellerimiz, ABD TÜFE enflasyonunun önümüzdeki ay kadar erken bir tarihte %3,5’i aşacağını öngörüyor. Sonuç olarak, UMich Tüketici Güven Endeksi rekor düşük seviyesi olan 47,6’ya geriledi. Küresel ekonomi değişti.” – TKL

Temmuz ayına kadar Fed faiz indirimi olasılığı sadece %22, İran Savaşı başlamadan önceki %90+ seviyesinden düşüşte. Sadece aylar önce, piyasalar bu yıl 3+ indirim öngörüyordu. Şimdi temel senaryo indirim olmayacağı yönünde.

ABD, birleşik enflasyonla uğraşıyor; zaten yüksek enflasyonun 4 yıldan fazla sürmesinin üzerine %3+ enflasyon ekleniyor.

Peki kripto paralara ne olacak? Tüm bu detaylar ışığında enflasyonun %2’ye düşme ihtimali çok az. Trump’ın istediği hızda faiz indirimi için enflasyon %2’ye gerilemek zorunda ve önümüzdeki 12 ay için 25bp indirim öngörülüyor. Bu da kripto paraların parasal genişleme desteğiyle yaşaması muhtemel boğa sezonunun ötelenmesi anlamına geliyor. Savaş uzarsa ve enflasyon daha hızlı artarsa (savaşın hemen bitip daha yavaş hızda enflasyonun düşmesi şöyle dursun) yatırımcılar için hayat daha da zorlayıcı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?