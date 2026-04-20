Savaşın 51’inci günü, 1970 yılının grafiği 2026 kripto para piyasalarına ışık tutuyor

Trump savaşın ilk günlerinde “hedeflerimize neredeyse ulaştık, çok erken oldu” demişti. Bugün geldiğimiz noktada sekizinci haftayı tamamlamaya doğru gidiyoruz. Üstelik bu hafta kalıcı ateşkese dair kesin bir kanıt da yok. TKL analistleri içinde bulunduğumuz enerji krizinin tarihin en büyük krizi olduğunu söylüyor. Peki kripto paralar?

Tarihin en büyük enerji krizi

Tarihte 600 milyon varıl kayıp petrol arzıyla bugüne kadar yaşanmış böyle bir kriz yok. ABD benzin fiyatları Aralık ayından beri +%47 arttı ve enflasyon 1970’lar benzeri bir yolda %4’e yaklaşıyor. Üstelik daha enerji fiyatlarındaki artışın diğer ürünlerin enflasyonuna tam olarak yansımadığını biliyoruz. Sorun çözülmezse işler daha da kötüye gidecek.

50 milyar dolar değerinde petrol küresel piyasalardan çekilmiş durumda. Rakamın büyüklüğünü dünyanın uluslararası nakliye endüstrisinin tüketimiyle açıklayabiliriz. Tüm endüstri bu petroller 4 ay sorunsuz çalışabilirdi yani 120 günlük tüketime eşit.

Avrupa’da jet yakıtı fiyatları %100’ün üzerinde fırladı. Yeni veriler, Avrupa’da sadece 6 haftalık jet yakıtı kaldığını ve birçok uçuşun iptal edilmek üzere olduğunu gösteriyor. Şirketler çalışanlarını tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi evden çalışmaya teşvik ediyor.

“Asya, Hürmüz Boğazı’na büyük ölçüde bağımlı olduğu için en kötü durumda. Asya’ya ithal edilen tüm ham petrol ve kondensatın ~%45’i Hürmüz’den geçiyor; bu, tüm bölgeler arasında en yüksek oran. Asya, benzin ve nafta ithalatının ~%30’u, dizel için ~%9’u ve jet yakıtı için ~%5 Hürmüz’e bağımlı.” – TKL

Ekonomi ve kripto paralar

Peki kripto paralar ne olacak? Bunun cevabı ABD enflasyonu ve ekonomisinin ne olacağına bağlı çünkü 4 yıldır faizler yüksek, politika sıkı. Kripto paraları boğan Fed’in ellerini gevşetmesi için enflasyonun düşmesi gerekiyor ve yıllardır beklenen düşüş başlamışken şimdi işler tersine dönüyor.

Enerji enflasyonu ABD TÜFE’sinin ~%7’sini oluştururken, aynı zamanda dolaylı olarak birçok diğer kategoriye de yansıyor. Yeni verilere göre, ABD’de enerji enflasyonu geçen ay yıllık bazda %287’ye ulaştı.

ABD TÜFE %3,3’e yükseldi; bu, Şubat 2024’ten bu yana en yüksek seviye.

“Modellerimiz, ABD TÜFE enflasyonunun önümüzdeki ay kadar erken bir tarihte %3,5’i aşacağını öngörüyor. Sonuç olarak, UMich Tüketici Güven Endeksi rekor düşük seviyesi olan 47,6’ya geriledi. Küresel ekonomi değişti.” – TKL

Temmuz ayına kadar Fed faiz indirimi olasılığı sadece %22, İran Savaşı başlamadan önceki %90+ seviyesinden düşüşte. Sadece aylar önce, piyasalar bu yıl 3+ indirim öngörüyordu. Şimdi temel senaryo indirim olmayacağı yönünde.

ABD, birleşik enflasyonla uğraşıyor; zaten yüksek enflasyonun 4 yıldan fazla sürmesinin üzerine %3+ enflasyon ekleniyor.

Peki kripto paralara ne olacak? Tüm bu detaylar ışığında enflasyonun %2’ye düşme ihtimali çok az. Trump’ın istediği hızda faiz indirimi için enflasyon %2’ye gerilemek zorunda ve önümüzdeki 12 ay için 25bp indirim öngörülüyor. Bu da kripto paraların parasal genişleme desteğiyle yaşaması muhtemel boğa sezonunun ötelenmesi anlamına geliyor. Savaş uzarsa ve enflasyon daha hızlı artarsa (savaşın hemen bitip daha yavaş hızda enflasyonun düşmesi şöyle dursun) yatırımcılar için hayat daha da zorlayıcı olacak.