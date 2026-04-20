Bitcoin 76.000 doların üzerinde tutundu, KelpDAO hacki DeFi piyasasını vurdu

Kripto para piyasaları haftaya hareketli başladı. Bitcoin, sert gecelik düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti ve pazartesi günü 76.000 doların üzerinde yerini aldı. Küresel risk iştahı azalsa da, piyasa güçlü duruşunu korudu.

Jeopolitik gerilimlere rağmen piyasa dirençli

Hafta sonu yaşanan jeopolitik krizler ve ABD’nin İran’a yönelik açıklamaları, özellikle makroekonomik belirsizliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan güçlerinin İran bayraklı bir kargo gemisine el koyduğunu ve anlaşma sağlanmazsa daha büyük adımlar atabileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından piyasalarda dalgalanma gözlendi. Petrol fiyatları yüzde 6 artışla 90 dolara yaklaşırken, ABD hisse piyasaları hafif kayıplar yaşadı.

Bununla birlikte Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,4 değer kazandı. Seans başında 74.000 doların altına düşse de kısa sürede toparlanabildi. Diğer büyük kripto varlıklar olan ether, XRP ve Solana da Bitcoin’in hareketini takip etti. CoinDesk 20 endeksi ise yüzde 1,7 yükseliş kaydetti.

Büyük şirket hisselerinde karışık tablo

Kripto şirketlerinin borsa performansında ise net bir yön oluşmadı. ABD merkezli kripto borsası Coinbase ve Bitcoin rezervi bulunduran MicroStrategy gibi şirketler yaklaşık yüzde 2 değer kazanırken, Circle ve Ethereum rezerviyle bilinen Bitmine hisselerinde yüzde 1-2’lik düşüş görüldü.

Wintermute traderlarından Jasper De Maere, “Fiyatlar jeopolitik baskılara rağmen ciddi bir geri çekilme yaşamıyorsa, bu durumun piyasanın gerçek bir talebi olduğunu gösterdiğini” belirtti. De Maere, son zamanlarda borsada ETF alımlarındaki artışın da bu tabloya destek verdiğini aktardı. Ayrıca, bu yılın başındaki yükselişlere kıyasla güncel hareketin borçlanma yerine spot talepten kaynaklandığını ekledi.

Öte yandan piyasanın yönünün önümüzdeki süreçte yine siyasi gelişmelere bağlı olacağı sıkça dile getiriliyor. Özellikle olası bir yeni ateşkes, Bitcoin’i 80.000 dolara yaklaştırabilir; gerilimin ise piyasada baskıyı sürdüreceği öngörülüyor.

KelpDAO hacki DeFi piyasasında panik yarattı

Bitcoin ve büyük kripto paralar genellikle güçlü bir performans sergilese de, merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörü yılın en büyük siber saldırısıyla sarsıldı. Piyasa değeri hızla artan DeFi uygulamaları arasında yer alan KelpDAO, son yılların en ciddi saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Saldırganlar, mevcut bir güvenlik açığından faydalanarak 292 milyon dolarlık varlığı platformdan çekti. Elde edilen bu varlıklar, DeFi ekosistemindeki birçok kredi protokolünde teminat olarak kullanıldı.

Bu durum, DeFi’de zincirleme panik yarattı. Kullanıcılar, kötü borç ve bulaşıcılık korkularıyla toplu şekilde varlıklarını protokollerden çekmeye başladı. DefiLlama verilerine göre, son iki günde merkeziyetsiz finans platformlarında kilitli toplam değer (TVL) 14 milyar dolar azaldı.

DeFi’nin toplam kilitli değeri yaklaşık 85 milyar dolara çekilerek son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekim ayı zirvesine göre ise yaklaşık yüzde 50’lik bir kayıp yaşandı. Kredi protokolleri arasında öne çıkan Aave’den ise 10 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti.

Anchorage Digital’in protokol ekibinden David Shuttleworth, yaşananların DeFi ekosisteminde ciddi bir risk-getiri dengesizliğine yol açtığını kaydetti. Shuttleworth, kullanıcıların sunulan getiriler riskleri karşılamadığı sürece platformlara mevduat yatırmaya eskisi kadar istekli olmayacaklarını söyledi.

DeFi protokollerinde son dönemde artan istismar dalgası nedeniyle kullanıcıların, önceki dönemlere göre çok daha düşük getirilere razı olmayacağı ifade edildi.