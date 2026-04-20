BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin 76.000 doların üzerinde tutundu, KelpDAO hacki DeFi piyasasını vurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 KelpDAO’da yaşanan 292 milyon dolarlık hack, DeFi piyasasında büyük çıkışlara yol açtı.
  • Bitcoin yeniden güç kazanarak 76.000 doların üzerinde tutunmayı başardı ve büyük altcoinler de onu takip etti.
  • 📉 DeFi’de toplam kilitli değer iki günde 14 milyar dolar erirken, $BTC haftaya dirençli başladı.
Kripto para piyasaları haftaya hareketli başladı. Bitcoin, sert gecelik düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti ve pazartesi günü 76.000 doların üzerinde yerini aldı. Küresel risk iştahı azalsa da, piyasa güçlü duruşunu korudu.

İçindekiler
1 Jeopolitik gerilimlere rağmen piyasa dirençli
2 Büyük şirket hisselerinde karışık tablo
3 KelpDAO hacki DeFi piyasasında panik yarattı

Jeopolitik gerilimlere rağmen piyasa dirençli

Hafta sonu yaşanan jeopolitik krizler ve ABD’nin İran’a yönelik açıklamaları, özellikle makroekonomik belirsizliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan güçlerinin İran bayraklı bir kargo gemisine el koyduğunu ve anlaşma sağlanmazsa daha büyük adımlar atabileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından piyasalarda dalgalanma gözlendi. Petrol fiyatları yüzde 6 artışla 90 dolara yaklaşırken, ABD hisse piyasaları hafif kayıplar yaşadı.

Bununla birlikte Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,4 değer kazandı. Seans başında 74.000 doların altına düşse de kısa sürede toparlanabildi. Diğer büyük kripto varlıklar olan ether, XRP ve Solana da Bitcoin’in hareketini takip etti. CoinDesk 20 endeksi ise yüzde 1,7 yükseliş kaydetti.

Büyük şirket hisselerinde karışık tablo

Kripto şirketlerinin borsa performansında ise net bir yön oluşmadı. ABD merkezli kripto borsası Coinbase ve Bitcoin rezervi bulunduran MicroStrategy gibi şirketler yaklaşık yüzde 2 değer kazanırken, Circle ve Ethereum rezerviyle bilinen Bitmine hisselerinde yüzde 1-2’lik düşüş görüldü.

Wintermute traderlarından Jasper De Maere, “Fiyatlar jeopolitik baskılara rağmen ciddi bir geri çekilme yaşamıyorsa, bu durumun piyasanın gerçek bir talebi olduğunu gösterdiğini” belirtti. De Maere, son zamanlarda borsada ETF alımlarındaki artışın da bu tabloya destek verdiğini aktardı. Ayrıca, bu yılın başındaki yükselişlere kıyasla güncel hareketin borçlanma yerine spot talepten kaynaklandığını ekledi.

Fiyatların jeopolitik tansiyona karşın güçlü kalmasının, Bitcoin’e yönelik reel bir talebe işaret ettiği ve ETF’lere giren yeni fonların buna katkı sağladığı vurgulandı.

Öte yandan piyasanın yönünün önümüzdeki süreçte yine siyasi gelişmelere bağlı olacağı sıkça dile getiriliyor. Özellikle olası bir yeni ateşkes, Bitcoin’i 80.000 dolara yaklaştırabilir; gerilimin ise piyasada baskıyı sürdüreceği öngörülüyor.

KelpDAO hacki DeFi piyasasında panik yarattı

Bitcoin ve büyük kripto paralar genellikle güçlü bir performans sergilese de, merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörü yılın en büyük siber saldırısıyla sarsıldı. Piyasa değeri hızla artan DeFi uygulamaları arasında yer alan KelpDAO, son yılların en ciddi saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Saldırganlar, mevcut bir güvenlik açığından faydalanarak 292 milyon dolarlık varlığı platformdan çekti. Elde edilen bu varlıklar, DeFi ekosistemindeki birçok kredi protokolünde teminat olarak kullanıldı.

Bu durum, DeFi’de zincirleme panik yarattı. Kullanıcılar, kötü borç ve bulaşıcılık korkularıyla toplu şekilde varlıklarını protokollerden çekmeye başladı. DefiLlama verilerine göre, son iki günde merkeziyetsiz finans platformlarında kilitli toplam değer (TVL) 14 milyar dolar azaldı.

DeFi’nin toplam kilitli değeri yaklaşık 85 milyar dolara çekilerek son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekim ayı zirvesine göre ise yaklaşık yüzde 50’lik bir kayıp yaşandı. Kredi protokolleri arasında öne çıkan Aave’den ise 10 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti.

Anchorage Digital’in protokol ekibinden David Shuttleworth, yaşananların DeFi ekosisteminde ciddi bir risk-getiri dengesizliğine yol açtığını kaydetti. Shuttleworth, kullanıcıların sunulan getiriler riskleri karşılamadığı sürece platformlara mevduat yatırmaya eskisi kadar istekli olmayacaklarını söyledi.

DeFi protokollerinde son dönemde artan istismar dalgası nedeniyle kullanıcıların, önceki dönemlere göre çok daha düşük getirilere razı olmayacağı ifade edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Savaşın 51’inci günü, 1970 yılının grafiği 2026 kripto para piyasalarına ışık tutuyor

MicroStrategy’nin dev Bitcoin alımı kurumsal rekoru aşarken fiyat 76.000 dolarda dirençle karşılaştı

On-Chain metriklere göre Bitcoin (BTC) ayı dibinden gerçekten dönüyor mu?

Bitcoin’de 6 ayda yüzde 50’lik düşüş sonrası 2026’ya kritik politika sinyali!

Trump’ın ani açıklamalarıyla Bitcoin’de rekor hızlı dalgalanma ve dev tasfiye

Bitcoin fiyatında 77.000 dolar zirvesiyle ABD’de kriptoya ilgi hızla arttı

Strategy’den 34.164 BTC’lik dev alım MSTR hisselerine destek olmadı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Savaşın 51’inci günü, 1970 yılının grafiği 2026 kripto para piyasalarına ışık tutuyor
Bir Sonraki Yazı Kuzey Kore bağlantılı saldırganlardan Kelp protokolüne 500 milyon dolarlık darbe
Son Haberler

Bitcoin haftalık 1,4 milyar dolarlık rekor girişle zirve yaptı
Aave’de 230 milyon dolarlık risk: rsETH açığı krizi patlak verdi
Mastercard’dan XRP Ledger’a kritik adım: 2,5 milyar dolarlık büyüme dikkat çekti
Kuzey Kore bağlantılı saldırganlardan Kelp protokolüne 500 milyon dolarlık darbe
Savaşın 51’inci günü, 1970 yılının grafiği 2026 kripto para piyasalarına ışık tutuyor
