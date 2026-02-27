Polymarket’te İçeriden Bilgi Şüphesi: Axiom Soruşturması Sonrası Büyük Kazançlar Gündemde

Bir grup kripto cüzdanının, merkeziyetsiz finans platformu Axiom’u ilgilendiren zincir üstü bir soruşturmayla bağlantılı Polymarket sözleşmesinden 1,2 milyon doların üzerinde kazanç elde etmesi, tahmin piyasalarında içeriden bilgi kullanımına yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Onchain Analizlerde İçeriden Bilgi Şüphesi

Blokzincir üzerindeki hareketleri izleyen araştırmacı Defioasis, Polymarket’te en yüksek kazancı sağlayan ilk 10 cüzdandan sekizinin içeriden bilgiye sahip olabileceğine dikkat çekti. Araştırmada, özellikle üç cüzdanın sadece bu piyasada işlem yaptığı ve her birinin 100 bin doların üzerinde kazanç sağladığı ortaya kondu. Bu adreslerin daha önce neredeyse hiç başka piyasada işlem yapmaması ise içeriden erişim ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Axiom Platformunda Soruşturma ve İddialar

Söz konusu Polymarket kontratı, blokzincir dedektifi ZachXBT tarafından duyurulan kapsamlı bir soruşturmanın odağında yer aldı. Soruşturma kapsamında Axiom platformunun çalışanlarından Broox Bauer ve bazı kişilerin 2025’in başlarına kadar uzanan içeriden bilgiyle işlem yaptığı iddia edildi. Bulguların kamuoyuna açıklanmasının ardından Axiom yönetimi, gelişmelere ilişkin şaşkınlık ve üzüntü yaşandığını belirtti; içeriden bilginin kullanıldığı iddia edilen dahili araçların erişiminin kaldırıldığını açıkladı.

Defioasis, onchain hareketlere ilişkin değerlendirmesinde “Her biri sadece bu piyasada işlem yapmış ve toplamda 100 bin doların üzerinde kazanç sağlamış üç adresin içeriden bilgiye sahip olduğunu gösteren güçlü işaretler var” ifadesini kullandı.

Zincir üstündeki finansal hareketliliğe göre en çok kazanç elde eden sekiz adres 1,2 milyon dolar gelir sağladı. Buna karşın, elliden fazla farklı cüzdan toplamda 1,23 milyon dolar zarar kaydetti, bunlar arasında iki adresin ise tek başına 366 bin dolara yakın kaybı dikkat çekti.

Tahmin Piyasaları ve Düzenleme Tartışmaları

Axiom soruşturmasıyla yaşananlar, tahmin piyasalarında içeriden bilgiye dayalı işlem risklerini yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz aylarda, yine Polymarket platformunda bir kullanıcının Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun görevden alınmasına kısa süre kala önemli miktarda kazanç sağladığı da rapor edilmişti.

Amerikalı merkezi tahmin piyasası Kalshi’nin CEO’su Tarek Mansour, devlet görevlilerinin tahmin piyasalarında işlem yapmasını yasaklayacak yeni bir yasal düzenleme önerisini desteklediğini açıkladı.

Regülatif alanda ise Polymarket, faaliyet gösterdiği birçok ülkede baskı altında. Macaristan, Portekiz ve Ukrayna, lisanssız faaliyet endişesiyle platforma erişimi durdurdu. Daha önce Fransa, Belçika, Polonya, Singapur ve İsviçre de benzer şekilde Polymarket’in operasyonlarını kısıtlamıştı.