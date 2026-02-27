ZKsync Lite, 2026 Mayıs’ta Kapanıyor: Geçiş ve Varlık Güvenliği Planı Açıklandı

Winvest — Bitcoin investment
Özet

  • ZKsync, ödeme odaklı ZKsync Lite ağını 4 Mayıs 2026’da tamamen sonlandıracak.
  • Kullanıcılar varlıklarını, güncellenen köprü arayüzüyle güvenli şekilde taşıyabilecek.
  • Layer 2 çözümlerinde, akıllı kontrat uyumlu ve modüler modeller öne çıkıyor.
Ethereum ekosisteminde yer alan ZKsync, orijinal ödeme odaklı ZK-rollup çözümü ZKsync Lite’ın 4 Mayıs 2026 tarihinde tamamen kapanacağını duyurdu. Bu gelişme, projenin mühendislik kaynakları ile likiditesini ZKsync Era ve büyüyen “Elastic Chain” ekosistemi çevresinde yoğunlaştırma stratejisinin son aşamasını oluşturuyor.

İçindekiler
1 Kapanış Süreci ve ZKsync Lite’ın Rolü
2 Kullanıcı Varlıkları ve Geçiş Yolu
3 ZKrollup Ekosisteminde Yön Değişimi

Kapanış Süreci ve ZKsync Lite’ın Rolü

ZKsync Lite, 2020 yılında düşük maliyetli ETH ve token transferleri için piyasaya sürülmüştü. Ancak akıllı sözleşme desteğinden yoksun olan ZKsync Lite, kısa zamanda akıllı kontratlarla uyumlu olan ZKsync Era’nın gerisinde kaldı. Protokolü geliştiren Matter Labs, geliştirme odağını yeni nesil ölçeklenebilir çözümlere kaydırmak adına bu adımın zorunlu olduğunu ifade etti.

Kullanıcı Varlıkları ve Geçiş Yolu

Kapanış duyurusuyla birlikte, ZKsync Lite’ın 4 Mayıs 2026’dan itibaren yeni işlemleri işleme kapatacağı açıklandı. Buna rağmen kullanıcıların platformdaki varlıkları güvende kalmaya devam edecek ve isteyenler için özel bir arayüz üzerinden bu varlıkları çekmek mümkün olacak. ZKsync ekibi, kullanıcıların olası herhangi bir hizmet aksaması yaşamamaları için, varlıklarını bu tarihten önce ZKsync Era veya Ethereum ana ağa taşımalarını öneriyor.

Protokolün güncellenen köprü arayüzü sayesinde bakiye transferi daha kolay hale getirildiği bildirildi ve kapanışın ZKsync Era üzerinde hiçbir olumsuz etki yaratmayacağı vurgulandı.

Ayrıca, ağ üzerinde hizmet sunan şirketler ve bireysel kullanıcıların kalan bakiyelerini gözden geçirmesi ve gerekli işlemleri zamanında tamamlaması istendi.

ZKrollup Ekosisteminde Yön Değişimi

Layer 2 ekosisteminde son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle uygulamaya özel eski rollup çözümlerinin yerini daha modüler ve birlikte çalışabilir yapılara bırakmaya başladığını gösteriyor. ZKsync, bu değişimi yakalayarak yol haritasında “Kullanıcıya Ait Yapay Zeka” entegrasyonları ve donanım bazlı izolasyon özellikleri gibi yeniliklere yöneliyor. Benzer bir teknik dönüşüm NEAR Protocol’de de gözlenmişti.

Bunun yanında merkeziyetsiz finans uygulamalarının gelişmesi, protokolün sadece bireysel transferlere değil, karmaşık DeFi işlemlerine de güçlü destek sunmasını gerektiriyor. Bu dönüşüm, ZKsync’in rekabet gücünü artırma ve kullanıcı deneyimini geliştirme hedefleriyle uyumlu ilerliyor.

Kripto para piyasalarının genelinde de yapay zeka tabanlı teknolojiler ve küresel ortamda yaşanan değişimler merkeziyetsiz ağ yapılarında yeni yol haritalarının oluşturulmasını hızlandırıyor. Bitcoin gibi kripto varlıkların makro dinamiklere verdiği tepki, bu dönüşümün bir başka boyutunu oluşturuyor.

