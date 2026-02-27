ZeroLend’in Kapanışı Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Kredi Ekonomisini Gözler Önüne Serdi

ZeroLend protokolünün faaliyetlerini durdurması, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında kredi platformlarının karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Son dönemde yaşanan bu gelişme, DeFi kredi piyasalarında sürdürülebilirliğin ciddi şekilde sorgulanmasına neden oldu.

ZeroLend’in Kapanmasına Yol Açan Temel Etkenler

Temel olarak Ethereum tabanlı katman-2 ağlarında faaliyet gösteren ZeroLend, likidite azalmaları ve kullanıcı sayısındaki düşüş nedeniyle kapsamlı zararlar açıkladı. Protokolün kurucusu Ryker, üç yılın ardından operasyonları sonlandırmanın zorunlu hale geldiğini belirtti. Ryker yaptığı açıklamada, bazı blokzincirlerin zamanla ya tamamen etkinliğini yitirdiğini ya da mevcut likiditenin ciddi derecede azaldığını ifade etti. Bu durum, platformun bir kredi piyasası olarak işlevini sürdüremez hale gelmesine yol açtı.

Likiditedeki Hızlı Gerileme ve Altyapı Sorunları

Kasım 2024 döneminde yaklaşık 359 milyon dolarlık toplam kilitli değere ulaşan ZeroLend, ilerleyen aylarda bu rakamda sert bir düşüş yaşadı ve sadece 6,46 milyon dolara geriledi. Kurucunun aktardığına göre, oracle servislerinin verdiği fiyat verilerinin bazı ağlarda kesilmesi, uygulamanın güvenilir ve sürdürülebilir gelir elde etme kabiliyetini olumsuz etkiledi. Güvenilir veri akışı olmadan kredi platformlarının stabil çalışması neredeyse imkânsız hale geldi.

Ek olarak, kullanıcı faaliyetinde ve likiditede yaşanan düşüş, protokolün gelirlerinde ciddi kayıplara neden oldu. DeFi platformlarının düşük kâr marjıyla çalışması, güvenlik giderlerinin ve artan maliyetlerin de eklenmesiyle uzun süreler zarar edilmesine sebep oldu.

Protokolün Bitcoin ürünü üzerinde Şubat 2025’te gerçekleşen bir açık, kredi havuzlarındaki fonların çekilmesine yol açtı. Proje ekibi, kullanıcıların bir kısmına airdrop yöntemiyle geri ödeme yapılacağını duyurdu ancak bu olay, kullanıcı güvenini daha da zedeledi ve finansal yükü artırdı.

DeFi Kredi Ekonomisi İçin Çıkan Sonuçlar ve Uyarılar

ZeroLend’in kapanışı, DeFi kredi ekosisteminde büyük toplam değer kilitlemelerinin sürdürülebilirlik anlamına gelmediği gerçeğine bir kez daha dikkat çekti. Derin ve aktif likiditenin, çoklu ağ desteğinden ya da hızlı büyümeden daha önemli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca borç alma ve verme iştahının azaldığı dönemlerde Marjların inceldiği, küçük hacim düşüşlerinin ve artan giderlerin platformları hızla zarara sürükleyebileceği görülüyor.

DeFi kredi platformları; oracle, köprü ve dış servis sağlayıcılarına bağımlı olduklarından, ekosistemin sürdürülebilirliği bu hizmetlerin devamlılığına büyük oranda bağlı kalıyor. Güvenlik açıklarının ve saldırıların da etkisiyle risk yönetiminin ölçekle birlikte gelişmesi gerektiği tekrar gündeme geldi.

Diğer DeFi Kredi Protokolleri İçin Dersler

ZeroLend’in yaşadığı süreç, benzer merkeziyetsiz kredi platformlarına önemli mesajlar veriyor. Talep odaklı zincir genişlemesinin salt zincir sayısını artırmaktan daha kritik olduğu, derin likiditeye sahip ağlarda faaliyet göstermenin platformun geleceği için belirleyici olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, operasyonel ve güvenlik maliyetlerinde sıkı kontrolün gerekliliği, platformların ayakta kalabilmesi açısından ön planda tutuluyor.

Yapılan analizlere göre, verimli çalışmayan veya kullanıcı etkinliği düşük olan ağlarda genişlemeye gitmek protokole ek yük getirirken, karşılığında majör bir kazanç sağlamıyor. Ayrıca, düşük faaliyet dönemleri için stres testlerinin yapılması gerektiği; bu sayede protokollerin zorlu piyasa koşullarına karşı dayanıklılığı ölçülebilir hale geliyor.