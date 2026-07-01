Peersyst, XRP Ledger EVM yan zinciri için güvenlik odaklı v11 güncellemesini duyurdu

Blockchain geliştirme girişimi Peersyst, XRP Ledger EVM yan zinciri için yeni bir yükseltme hazırladığını açıkladı. XRPL EVM olarak anılan bu yapı, XRP Ledger üzerine Ethereum uyumlu akıllı sözleşme desteği ekleyen bir yan zincir olarak çalışıyor. Şirket, v11 sürümünün ağın ekonomik güvenliğini güçlendirmeye, zincirler arası bağlantıları daha güvenli hale getirmeye, doğrulayıcı yönetimini iyileştirmeye ve altyapıyı daha dayanıklı kılmaya odaklanacağını bildirdi.

Testnet teklifi bu hafta gelebilir

Peersyst, test ağında ilk teklifin bu hafta içinde sunulabileceğini, ana ağ geçişinin ise bunun ardından planlandığını belirtti. XRPL EVM yan zinciri Haziran 2025’te ana ağda devreye alınmıştı. O tarihten bu yana ağ üzerinde kademeli iyileştirmeler yapılırken, Haziran ayında Ripple USD stabilcoini RLUSD de bu ekosisteme entegre edildi.

Peersyst, v11 sürümünün yeni özellik eklemekten çok, ağı daha güvenli, daha dayanıklı ve işletmesi daha kolay hale getirmeyi hedeflediğini vurguluyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre bu sürümdeki değişikliklerin önemli bölümü geliştiriciler ve son kullanıcılar tarafından doğrudan hissedilmeyecek. Buna rağmen güncellemenin, ağın uzun vadeli güvenliği ve istikrarı açısından temel bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Doğrulayıcı yapısında iki önemli değişiklik

v11 sürümü özellikle doğrulayıcı yönetimi, zincirler arası altyapı ve iç güvenlik süreçlerinde bir dizi yenilik içeriyor. Peersyst, bu paketi güvenliği önceleyen bir sürüm olarak tanımlıyor. Buna göre ekonomik güvenliğin artırılması, saldırı yüzeyinin daraltılması ve doğrulayıcı katmanı ile IBC katmanının güçlendirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: IBC, farklı blokzincirlerin birbiriyle veri ve varlık aktarımı yapmasını sağlayan iletişim katmanını ifade eder. Proof of Authority ise doğrulayıcıların açık katılım yerine belirli bir yetki mekanizmasıyla seçildiği uzlaşı modelidir.

XRPL EVM, Proof of Authority uzlaşı modeliyle çalışıyor. Bu modelde doğrulayıcı kümesine katılım, açık staking yerine belirlenmiş bir otoritenin onayına bağlı tutuluyor. v11 ile birlikte standart doğrulayıcı oluşturma yolu ağın açılışından sonra kapatılıyor. Böylece yetkili mekanizma dışında herhangi bir tarafın doğrulayıcı kümesine katılması engelleniyor.

Güncellemenin getirdiği ikinci önemli değişiklik ise mevcut doğrulayıcıların sistemden ayrılma biçiminde ortaya çıkıyor. Yeni sürümle doğrulayıcılar, yetkili makamın müdahalesini beklemeden kendi istekleriyle ağdan çıkabilecek. Bu adımın operasyonel süreçleri sadeleştirmesi ve doğrulayıcı yönetiminde esnekliği artırması amaçlanıyor.

Yapay zeka destekli denetim süreci

Peersyst ayrıca XRPL EVM tarafında tekrar eden, yapay zeka destekli bir güvenlik denetimi yürütüldüğünü aktardı. Şirket, v11’in bu denetim sürecinden uçtan uca yararlanan ilk sürüm olacağını kaydetti. Bu yaklaşımın, ağın iç güvenlik süreçlerini daha sistematik hale getirmesi ve olası zafiyetlerin daha erken aşamada tespit edilmesine katkı sunması hedefleniyor.

v11 sürümü, ekonomik güvenliği öne çıkaran, saldırı yüzeyini azaltan ve doğrulayıcılarla IBC katmanlarını daha sağlam hale getiren bir güncelleme paketi niteliği taşıyor.