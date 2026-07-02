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Ondo Finance, 250’den fazla tokenleştirilmiş menkul kıymete ortak oy hakkı ekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ondo Finance, 250’den fazla tokenleştirilmiş menkul kıymete ortak oy hakkı ekledi.
  • 📄 Yatırımcılar artık kurumsal belgelere erişebilecek ve vekaleten oy kullanabilecek.
  • 📈 Tokenleştirilmiş hisse senedi pazarı Mayıs 2025’ten bu yana yaklaşık 14 kat büyüdü.
  • 🏦 Son bir yılda tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında görülen yaklaşık %600 artış, bu alanın ivmesini koruduğunu gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ondo Finance, tokenleştirilmiş hisse senetleri ve borsa yatırım fonlarına ortak oy hakkı eklemek için finansal altyapı sağlayıcısı Broadridge ile iş birliğine gitti. Bu adım, blokzincir tabanlı menkul kıymetlerde uzun süredir tartışılan temel eksiklerden biri olan yönetişim haklarına odaklanıyor.

İçindekiler
1 Yatırımcılara oy hakkı ve kurumsal belge erişimi
2 Tokenleştirilmiş hisselerde yeni dönem
3 Pazardaki büyüme hız kazandı

Yatırımcılara oy hakkı ve kurumsal belge erişimi

Perşembe günü yapılan duyuruya göre, Ondo üzerinden ihraç edilen 250’den fazla tokenleştirilmiş menkul kıymetin yatırımcıları vekaleten oy kullanabilecek ve düzenleyici bildirimler dahil ortaklara yönelik kurumsal belgelere erişebilecek. Böylece yatırımcıların yalnızca fiyat hareketine değil, ilgili varlığın ortaklık süreçlerine de daha doğrudan katılması amaçlanıyor.

Mini sözlük: Broadridge, yatırımcı iletişimi, oy kullanma süreçleri ve arka ofis operasyonları için finans sektörüne teknoloji sağlayan ABD merkezli bir altyapı şirketidir. Vekaleten oy kullanma ise hissedarların şirket genel kurullarındaki oylamalara doğrudan ya da yetki vererek katılabilmesini ifade eder.

Entegrasyon, Broadridge’in yatırımcı iletişim platformunun Web3 uyumlu bir sürümü üzerinden çalışıyor. Kullanıcılar, blokzincir cüzdanlarıyla kimlik doğrulaması yaparak geleneksel piyasalarda doğrudan hissedarlara sunulan yönetişim hizmetlerine erişebilecek.

Ondo üzerinden ihraç edilen 250’den fazla tokenleştirilmiş menkul kıymetin yatırımcıları vekaleten oy kullanabilecek ve düzenleyici bildirimler dahil ortaklara yönelik belgelere erişebilecek.

Tokenleştirilmiş hisselerde yeni dönem

Tokenleştirilmiş hisse senetleri, geleneksel finans ürünlerini zincir üstüne taşımaya çalışan dijital varlık şirketleri arasında son dönemde daha fazla ilgi görüyor. Bu model, daha hızlı takas ve günün her saati işlem imkanı gibi avantajlar sunsa da yatırımcıların klasik hisse sahipliğine eşlik eden haklara tam olarak ulaşıp ulaşamayacağı belirsizliğini koruyordu.

Ondo Finance, bu yönetişim özelliklerinin ABD saklama altyapısıyla çıkarılacak ilk tokenleştirilmiş menkul kıymetleriyle birlikte devreye alınacağını açıkladı. Bu kapsamda BlackRock’ın iShares Core S&P 500 ETF’sinin tokenleştirilmiş sürümü IVV ile Micron Technology hissesi MU da yer alıyor. Şirket, söz konusu varlıkların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun tokenleştirilmiş menkul kıymetlere yönelik üçüncü taraf saklama çerçevesi altında ihraç edilen ilk örnekler arasında bulunduğunu bildirdi.

Şirket, BlackRock’ın iShares Core S&P 500 ETF’si IVV ile Micron Technology hissesi MU dahil ilk ABD saklamalı tokenleştirilmiş menkul kıymetlerini piyasaya sunacağını açıkladı.

Pazardaki büyüme hız kazandı

Ondo, hızla büyüyen bu pazarda pay almaya çalışan şirketlerden biri konumunda bulunuyor. xStocks platformu üzerinden tokenleştirilmiş hisse senetleri sunan Backed Finance da faaliyet alanını genişletti ve ürünlerini birden fazla kripto para borsası ile blokzincir ağına taşıdı.

Şirketin paylaştığı verilere göre tokenleştirilmiş hisse senedi pazarı Mayıs 2025’ten bu yana yaklaşık 14 kat büyüdü.

BaşlıkDetay
Ondo kapsamı250’den fazla tokenleştirilmiş menkul kıymet
Yeni haklarVekaleten oy kullanma ve kurumsal belge erişimi
Pazar büyümesiMayıs 2025’ten bu yana yaklaşık 14 kat
RWA artışıSon bir yılda yaklaşık %600

Tokenizasyon, 2026’da kripto varlık sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından biri olarak öne çıktı. 21shares tarafından yayımlanan yakın tarihli rapor, bu eğilimi artan kurumsal benimseme ve güçlenen altyapıyla ilişkilendirdi. Binance verileri de hisse senetleri dahil tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam değerinin son bir yılda yaklaşık %600 arttığını gösterdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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