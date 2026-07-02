XRP 24 saatte $1.0829’a yükseldi, kripto piyasasında $634 milyonluk kısa pozisyon tasfiye edildi

Kripto para piyasasında son 24 saatte sert fiyat hareketleri öne çıktı. Özellikle XRP’de görülen yukarı yönlü kırılma, düşüş beklentisiyle açılan kaldıraçlı işlemlerin önemli bölümünü tasfiye etti. CoinGlass verilerine göre, piyasa genelinde kapanmaya zorlanan marjin pozisyonlarının toplamı 634 milyon doları aştı.

Kısa pozisyonlarda belirgin baskı oluştu

Toplam kayıpların yaklaşık %73’ü kısa pozisyonlarda yoğunlaştı. Bu tablo, geniş çaplı piyasa yükselişi sırasında aşağı yönlü işlem açan yatırımcıların yakalandığını gösterdi. XRP tarafında ise dengesizlik daha da belirgin hale geldi; yerel kayıpların yaklaşık %80,6’sı kısa pozisyonlardan kaynaklandı.

XRP’deki yükseliş, daha önce 1.02 ile 1.06 dolar aralığında süren sakin seyrin ardından geldi ve düşüş yönlü kaldıraçlı işlemlerin önemli kısmını baskı altında bıraktı.

XRP, son dönemde 1.02 ile 1.06 dolar bandında görece yatay seyrettikten sonra 1.0525 dolar seviyesindeki direnci aşarak 1.0829 dolara çıktı. Bu hareket, ara seviyelerde yer alan ilk koruma amaçlı stop emirlerinin de devreye girmesine yol açtı.

Kritik seviye 1.30953 dolar olarak öne çıkıyor

Buna karşın, büyük XRP satıcıları açısından en yoğun baskı bölgesi halen daha yukarıda bulunuyor. Veriler, 1.30953 dolar seviyesinde 5.79 milyon dolarlık sermayenin toplandığını gösteriyor. Mevcut fiyat ile bu seviye arasındaki fark %20.93 düzeyinde bulunuyor.

CoinGlass, kripto türev piyasalarındaki tasfiye ve açık pozisyon verileriyle yakından izlenen bir veri platformu olarak biliniyor.

Kısa vadede geri çekilme ve destek testi izleniyor

Teknik görünümde, 1.0525 dolar üzerindeki kırılma XRP’nin mevcut seviyelere taşınmasını sağladı. Ancak aşırı alım sinyalleri, kısa vadede fiyatın fazla ısındığına işaret ediyor. Bu nedenle yukarı yönlü ilk ivmenin şimdilik zayıflamış olabileceği değerlendiriliyor.

İlk tasfiye dalgasının ardından piyasanın kısa süreli bir denge arayışına girmesi ve XRP’nin önceki direnç bölgesini destek olarak test etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki saatlerde en yakın senaryo olarak 1.065 dolar civarına sınırlı bir geri çekilme öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması halinde alıcıların daha sağlam bir zemin elde edebileceği ve orta vadede 1.30953 dolar bölgesinin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.