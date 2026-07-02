RLUSD’de dengeler değişti! XRP Ledger ilk kez çoğunluğu nasıl aldı?

Ripple’ın ABD doları endeksli stabilcoini RLUSD, son aylarda XRP Ledger ağına belirgin biçimde kaydı. Zincir üstü veriler, XRP Ledger üzerindeki RLUSD dolaşımının son altı ayda 40 kat arttığını gösteriyor. Bu değişimle birlikte RLUSD arzında ağırlık ilk kez XRP Ledger tarafına geçmiş durumda.

Arz dağılımında dikkat çeken değişim

Yakın zamana kadar RLUSD’nin büyük bölümü Ethereum ağı üzerinde bulunuyordu. Nisan ayında dolaşımdaki toplam arzın yalnızca %17’si XRP Ledger’da yer alırken, geri kalan kısmın önemli bölümü Ethereum’da tutuluyordu. Son aylarda tablo tersine döndü ve XRP Ledger’ın toplam arz içindeki payı %52’ye yükseldi.

RLUSD arzında XRP Ledger’ın payı %52’ye çıkarak ilk kez çoğunluğa ulaştı; altı aylık dönemde ağ üzerindeki dolaşımın 40 kat artması, dağılımın yön değiştirdiğine işaret etti.

Bu oran, XRP Ledger’ın RLUSD arzında ilk kez çoğunluğu ele geçirdiği anlamına geliyor. Böylece daha önce Ethereum merkezli görünen yapı, Ripple’ın yerel ekosistemine daha fazla yaklaşmış oldu. Veriler, XRP Ledger kullanımının RLUSD tarafında ivme kazandığını ortaya koyuyor.

Ripple’ın yeni stablecoin girişimindeki rolü

Ripple kısa süre önce Mastercard ve BlackRock gibi büyük finans ve teknoloji şirketlerinin de destek verdiği 140’tan fazla üyeli bir koalisyona katıldı. Bu yapı, ABD dolarına sabitlenmiş yeni bir stabilcoin olan Open USD’yi küresel ödemelerde ortak ve verimli bir araç olarak konumlandırıyor.

Ripple’ın bu girişimde yer alması, şirketin halihazırda sıkı düzenlemelere tabi RLUSD ürününe sahip olması nedeniyle dikkat çekti. Şirket açısından bu katılım, küresel likidite akışlarının merkezinde kalma çabası olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık, Open USD’nin devreye girmesi RLUSD’nin rekabet koşullarını da yeniden şekillendirebilir.

Mini sözlük: Open USD, birden fazla büyük şirketin destek verdiği, ABD dolarına sabitlenmiş yeni bir stabilcoin girişimi olarak öne çıkıyor. Stabilcoinler ise değerini genellikle bir itibari para birimine sabitleyen dijital varlıklar olarak kullanılıyor.

Stablecoin pazarındaki rekabet büyüyor

RLUSD’nin XRP Ledger’a yönelmesi, Ripple ekosistemi açısından önemli bir kullanım işareti olarak izleniyor. Özellikle yerel ağ üzerindeki arz payının kısa sürede %17’den %52’ye yükselmesi, bu alandaki tercihlerde belirgin bir değişime işaret ediyor.

Bununla birlikte stabilcoin piyasasında rekabet oldukça yüksek seyrediyor. CoinGecko verilerine göre Tether, 184 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük stabilcoin konumunu koruyor. Bu tablo içinde RLUSD’nin büyümesini sürdürüp sürdüremeyeceği ve Open USD gibi yeni girişimlerle nasıl bir rekabet yaşayacağı önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak.