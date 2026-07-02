ONDO 24 saatte %2,82 yükseldi, Ondo Perps işlem hacmi $1,5 milyarı aştı

Ondo Finance’ın yerel tokeni ONDO, teknik açıdan kritik bir direnç bölgesine yaklaşırken piyasada hem fiyat yapısı hem de türev ürün tarafındaki hareketlilik izleniyor. ONDO, haberin hazırlandığı sırada $0.3182 seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte %2,82 yükseldi. Günlük işlem hacmi $64.95 milyon, piyasa değeri ise $1.55 milyar olarak kaydedildi.

Direnç bölgesi ve teknik görünüm

Kripto para analisti Umair Orakzai, ONDO fiyatının teknik analizde önemli görülen bir direnç alanına, sarı reddedilme bölgesine yaklaştığını belirtiyor. Buna karşın fiyat hareketinde temkinli bir görünüm öne çıkıyor. Analistler, bu tür bölgelerde yön teyidi gelmeden açılacak işlemlerde riskin artabileceğine dikkat çekiyor.

Mevcut teknik yapıda $0.2850 seviyesi destek olarak izleniyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut senaryonun geçerliliğini koruduğu değerlendiriliyor. Buna karşılık ONDO’nun bu desteğin altına inmesi halinde, kısa vadeli teknik görünümün zayıflayabileceği ifade ediliyor.

Analistler, direnç alanına girişten sonra düşüş yönlü bir mum kapanışı ya da daha düşük zaman dilimlerinde piyasa yapısının bozulmasının, kısa pozisyon düşünen yatırımcılar açısından teyit sinyali olarak izlenebileceğini vurguluyor.

Piyasada kısa pozisyon arayan yatırımcıların, özellikle direnç bölgesinde oluşabilecek düşüş yönlü kapanışları ve alt zaman dilimlerindeki yapı değişimini takip ettiği görülüyor. Uzmanlara göre sinyalin netliği arttıkça işlemin başarı olasılığı da yükseliyor.

Ondo Perps tarafında güçlü başlangıç

MSB Intel tarafından paylaşılan verilere göre Ondo Perps, halka açık beta süreci devam ederken $1.5 milyarın üzerinde işlem hacmine ulaştı. Bu tablo, resmi lansman öncesinde platforma yönelik ilginin güçlendiğine işaret ediyor. Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla öne çıkan bir proje olarak biliniyor.

Mini sözlük: Perps, vadesi bulunmayan vadeli işlem sözleşmelerini ifade eder. Merkeziyetsiz perps platformları ise kullanıcıların blokzincir üzerinde, aracı kuruma ihtiyaç duymadan kaldıraçlı uzun veya kısa pozisyon açmasına imkan tanır.

Beta aşamasında bu eşiğin aşılması, erken kullanıcı benimsenmesinin güçlü seyrettiğini gösteriyor. Aynı zamanda blokzincir tabanlı türev ürünlere yönelik ilginin, DeFi alanındaki genişlemeyle birlikte arttığını ortaya koyuyor. Bu gelişme, Ondo Perps’i merkeziyetsiz türev piyasasında daha görünür bir konuma taşıdı.

Piyasa hareketi altcoinlere de yansıdı

ONDO’daki son yükselişte genel piyasa koşullarının da etkili olduğu görülüyor. Bitcoin’deki sınırlı yukarı hareketin altcoinler üzerinde destekleyici bir etki yarattığı, ONDO’nun da bu eğilime eşlik ettiği değerlendiriliyor. Böylece hem türev platformundaki işlem artışı hem de piyasa genelindeki toparlanma, token fiyatına kısa vadede olumlu yansıdı.

Ondo Perps’in halka açık beta sürecinde $1.5 milyarı aşan hacme ulaşması, projenin resmi lansman öncesinde önemli bir eşiğe yaklaştığını gösteriyor.

Bununla birlikte piyasadaki yön arayışı sürüyor. Teknik direnç bölgesinden gelecek fiyat tepkisi ve $0.2850 desteğinin korunup korunmayacağı, ONDO’nun kısa vadeli seyrinde belirleyici olacak.