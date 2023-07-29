Numeraire (NMR(, makine öğrenmesi ve finansal modelleme dünyasında benzersiz bir rol oynayan bir token olup, bu alanda önemli bir liderdir. Numerai ve NMR token, bu alanları birleştirerek, bilim insanlarını ve finansal modelcileri teşvik etmekte ve onlara doğru tahminler yapmaları karşılığında ödüllendirmektedir. Bu, hem bilim insanlarının kendi yeteneklerini geliştirmelerini ve hem de finansal sektörün daha doğru ve etkin yatırım stratejileri oluşturabilmelerini sağlar.

Numeraire (NMR) Nedir?

Numeraire (NMR), Numerai isimli bir hedge fon tarafından oluşturulmuş bir kripto para projesidir. Numerai, dünya genelindeki bilim insanlarından makine öğrenmesi modelleri oluşturmalarını ve bu modelleri finansal veri setleri üzerinde test etmelerini istemek için NMR token’ini kullanır. Bilim insanları, daha sonra modellerinin doğruluğuna göre ödüllendirilirler.

NMR, bir ERC-20 token’idir, yani Ethereum Blockchain‘i üzerinde çalışmaktadır. Buradaki amaç, halka açık bir merkeziyetsiz bir ağ oluşturarak makine öğrenmesi bilim insanlarının dünya çapında çalışmalarını teşvik etmektir. NMR, bu bilim insanlarını daha iyi ve daha etkin modellemeler yapmaya teşvik eden bir ödül mekanizması olarak işlev görür.

NMR Token Projesi

Numerai, finansal veriler üzerinde çalışacak makine öğrenmesi modelleri oluşturmak için bir crowdsourcing platformudur. Bilim insanları, Numerai platformunda makine öğrenmesi algoritmalarını oluştururlar ve test ederler. Algoritmalarının başarısı, yani tahminlerinin ne kadar doğru olduğuna göre NMR token’iyle ödüllendirilirler.

NMR token‘i, bilim insanlarına sunulan bir teşvik sistemidir. Bilim insanları, algoritmalarının doğru tahmin yapma yeteneğine göre NMR token’i kazanabilirler. Daha doğru tahminler yapabilen algoritmalar, daha fazla NMR token’i kazanır.

Bilim insanları, ayrıca NMR token’ini stake edebilirler, yani belirli bir tahminin doğruluğuna kendi tokenler’ini koyabilirler. Eğer tahminleri doğruysa, stake ettikleri token miktarının bir kısmını kazanırlar. Ancak, tahminleri yanlışsa, stake ettikleri tokenler’ini kaybederler. Bu, bilim insanlarını daha dikkatli ve doğru tahminler yapmaya teşvik etmektedir.

NMR Projesinin Kurucuları Kimlerdir?

Numerai ve dolayısıyla NMR projesinin arkasındaki isim Richard Craib‘dir. Craib, Güney Afrikalı bir matematikçi ve girişimcidir. Numerai’yi 2015 yılında kurdu ve 2017’de NMR token’ini piyasaya sürmüştür.

Craib, dünya genelindeki bilim insanlarının finansal veriler üzerinde çalışmalarını teşvik ederek ve onları doğru tahminler yapmaya teşvik ederek, hedge fonlarına daha doğru ve daha etkin bir yatırım stratejisi sağlama vizyonuna sahiptir.

Craib’in yanı sıra, Numerai ve NMR projesi, bir dizi deneyimli mühendis ve finansal uzmana sahiptir. Bu ekip, projenin başarısını sağlamak ve NMR token’inin kullanımını genişletmek için birlikte çalışmaktadır.

Numerai’nin ve NMR’nin Hedefi

Numerai ve NMR projesi, makine öğrenmesi ve finansal modelleme dünyasını birleştirerek, daha doğru ve daha etkin yatırım stratejileri oluşturmayı hedefliyor. Projenin son hedefi, finansal veri setleri üzerinde çalışabilecek ve daha doğru tahminler yapabilecek bir makine öğrenme modeli topluluğu oluşturmak.

Bu model topluluğu, bilim insanlarının çalışmalarının birleşiminden oluşur ve her bir bilim insanı, katkılarına göre NMR token ile ödüllendirilir. Bu, hem bilim insanlarının makine öğrenme yeteneklerini geliştirmelerini ve hem de hedge fonların daha doğru yatırım stratejileri oluşturabilmelerini teşvik eder.

NMR’nin Geleceği

NMR’nin geleceği, makine öğrenmesi ve finansal modellemenin daha fazla birleştirilmesine ve genişletilmesine bağlıdır. Numerai ve NMR projesi, finansal veri modellemesinin geleceğine yön veriyor ve bu alanda önemli bir lider.

NMR, bilim insanlarının ve finansal modelcilerin katılımını teşvik etmeye devam ederken, tokenin değeri ve kullanımı da büyüyecektir. Ayrıca, NMR’nin stake edilmesi ve ödül mekanizması, token’in artan benimsenmeyle geniş bir kullanıcı tabanı oluşturmasını ve makine öğrenme topluluğunda daha geniş kabul görmesini sağlayacaktır.