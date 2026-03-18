Morgan Stanley Kripto ETF’lerine Bireysel Yatırımcı İlgisi Öne Çıkıyor

Morgan Stanley’nin Dijital Varlık Stratejisi biriminin yöneticisi Amy Oldenburg, Washington DC’de düzenlenen Blockchain Zirvesi’nde kripto ETF işlemlerinin firmalarının platformunda ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Oldenburg, banka ve finans dünyasında dijital varlıkların varlık yönetimine entegrasyonu sürecinin halen erken evrede olduğunu vurguluyor.

Kripto ETF’lerde Yatırımcı Profili

Morgan Stanley, ABD’nin büyük yatırım bankalarından biri ve portföy yönetimiyle varlıklı bireylere ve kurumsal müşterilere hizmet veriyor. Oldenburg, kripto ETF işlemlerinin yaklaşık yüzde 80’inin halen kendi hesabına işlem yapan, yani danışman desteği olmadan yatırım yapan kişilerden geldiğini açıkladı. Finansal danışmanların dijital varlıkları portföylerine ekleme konusunda halen net bir yol haritasına sahip olmadığı, geleneksel varlık yönetimi bakış açısının da bu süreci yavaşlattığı ifade ediliyor.

Mevcut tabloya göre başta spot piyasaya dayalı kripto ürünler yatırımcılardan milyarlarca dolar çekse de, danışman kontrollü portföylerde bu ürünlerin yaygın şekilde kullanılmaya başlanması daha gecikmeli ilerliyor. Özellikle aracı kurumların bu ürünleri kendi platformlarına açması, sektör genelinde entegrasyonun zaman aldığını gösteriyor.

Danışmanlar için Yönlendirme ve Eğitim

Morgan Stanley, finansal danışmanların portföylerde kripto paralara nasıl yer vereceğine ilişkin daha belirgin aralıklar önererek sürecin hızlanmasını hedefliyor. Oldenburg, dengeli büyüme portföylerinde kripto varlıklara yüzde 2’lik bir pay önerilerinin bulunduğunu, daha riskli büyüme stratejileri için ise bu oranın yüzde 4’e çıkabileceğini belirtiyor. Bu tür somut öneriler, finansal danışmanlar için temel bir başlangıç noktası oluşturuyor ve sıfırdan bir çerçeve oluşturmalarını gerektirmiyor.

Oldenburg, danışmanların dijital varlık okuryazarlığı ve portföy yapısı konusundaki soru işaretlerinin bu alandaki ilerlemeyi yavaşlattığını düşünüyor. Buradaki temel engelin aslında müşteri talebinden veya düzenleyici engellerden kaynaklanmadığı, daha çok bilgi ve araç eksikliği ile ilgili olduğu ifade ediliyor.

Bankadan Kendi Kripto Ürünleri Hamlesi

2026’da Morgan Stanley’nin kurumsal taraftaki hamleleri hız kazandı. Banka, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 6 Ocak’ta Bitcoin Trust ve Solana Trust başvuruları yaptı. Ertesi gün, yatırımcıların doğrudan staking ödüllerinden faydalanabileceği şekilde kurgulanmış bir Ethereum Trust için de başvuru gerçekleşti.

Banka ayrıca, E*Trade platformunda 5,2 milyon kullanıcıya kripto varlık alım-satımını doğrudan sunabilmek için çalışmalar yürütüyor. Böylece sadece kurumsal veya yüksek portföy büyüklüğüne sahip bireylere değil, daha geniş bir müşteri tabanına erişim hedefleniyor.

Banka tarafından sunulan kendi kripto fonları, staking imkanları ve perakende yatırımcıya yönelik alım-satım entegrasyonları, geleneksel kurumlar arasında kripto alanında en kapsamlı ürün çeşitliliğini ortaya koyuyor. Danışmanların bu ürünlere olan adaptasyonu ise halen zamana yayılmış durumda. Oldenburg’un vurguladığı gibi, burada kritik unsurun danışman eğitimi ve gerekli altyapı olduğu belirtiliyor.