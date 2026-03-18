Kripto Para

Injective, USDC ve Circle’ın CCTP Protokolünü Doğrudan Entegre Ediyor

Özet

  • Injective, Circle ile anlaşarak yerel USDC entegrasyonu ve CCTP protokolünü devreye aldı.
  • Yerel USDC kullanımı likidite kalitesini artırırken köprü kaynaklı riskleri azaltıyor.
  • Yeni yapı kurumsal yatırımcılar için güvenli altyapı sağlarken zincirler arası transferi kolaylaştırıyor.
Kripto para alanında faaliyet gösteren Injective, finansal teknoloji şirketi Circle ile iş birliği yaparak stabilcoin USDC’nin doğrudan zincir üzerinde kullanılmasını sağladı. Bu entegrasyon kapsamında Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) desteği de aktif hale geldi. CCTP, farklı blokzincirleri arasında kripto varlık transferini mevcut köprü altyapılarını kullanmadan ve daha yüksek güvenlikle yapmaya imkân tanıyor.

İçindekiler
1 USDC’nin Yerel Entegrasyonu ile Sağlanan Farklar
2 CCTP Protokolü Nasıl Çalışıyor?
3 Kurumsal ve Ağlar Arası İşlem Potansiyeli

USDC’nin Yerel Entegrasyonu ile Sağlanan Farklar

Şimdiye kadar Injective üzerinde USDC kullanan kullanıcılar, varlıklarını bir köprü (bridge) aracılığıyla başka ağlardan getiriyor ve sarmalanmış (wrapped) halde kullanıyordu. Bu yaklaşım, köprü altyapısının olası güvenlik zaaflarını ve akıllı kontrat risklerini de beraberinde getiriyordu. Ayrıca, bu sarmalanmış token’lar, Circle’ın doğrudan çıkardığı orijinal USDC ile aynı regülasyon standartlarını taşımıyordu.

Circle tarafından doğrudan Injective ağı üzerinde basılan USDC, ABD dolarına 1:1 oranında dayalı ve şirketin mevcut düzenleyici çerçevesine tabi bir dijital varlık niteliğinde. Özellikle büyük kurumsal yatırımcılar ve piyasa yapıcılar için teminat kalitesinde netlik sağlaması bu ayrımı daha da önemli hâle getiriyor.

Injective ağında merkeziyetsiz borsa modülleri ve sürekli vadeliler piyasası bugüne dek bölünmüş sabit coin likiditesiyle çalışıyordu. Yerel USDC entegrasyonu sayesinde artık tek ve derin bir likidite havuzu oluşuyor. Bu da kaymalara yol açan likidite parçalanmasının önüne geçilmesine ve risk yönetiminin daha verimli yapılmasına katkı sağlıyor.

CCTP Protokolü Nasıl Çalışıyor?

CCTP, geleneksel köprü modelinden farklı olarak, takas edilen stabilcoin’in bir zincirde yakılıp (burn), uygun miktarın hedef zincir üzerinde doğrudan basılmasına (mint) dayanıyor. Önceki yöntemde, bir zincirdeki varlıklar kilitleniyor, diğer tarafta ise sarmalanmış token’lar oluşturuluyordu; ancak bu mekanizma ek saklama ve akıllı kontrat riski yaratıyordu.

Yeni sistemde, kullanıcı örneğin Ethereum, Solana veya Arbitrum gibi zincirlerdeki USDC’sini yakıyor ve eşdeğeri Injective’de doğrudan elde ediyor. Böylece köprü sözleşmelerinde tutulmuş varlık havuzu oluşmuyor ve güvenlik riski azalıyor. Ayrıca bu protokol izin gerektirmiyor. Geliştiriciler, üçüncü parti köprülere veya manuel işlemlere ihtiyaç duymadan tek işlemde zincirler arası USDC transferi içeren uygulamalar geliştirebiliyor.

Kurumsal ve Ağlar Arası İşlem Potansiyeli

Injective, Cosmos SDK altyapısıyla çalışan bir blokzinciri ve farklı ağlar arasında iletişim kurmak için Inter-Blockchain Communication (IBC) protokolünü kullanıyor. Injective’in ekosistemi bugüne dek daha çok Cosmos ağı ile sınırlıydı; ancak CCTP ile bu sınırlar genişliyor.

Ethereum, Solana, Arbitrum ve Injective ağları arasında doğrudan transfer olanağı, iki farklı ekosistemi etkin biçimde birbirine yaklaştırıyor. Böylece merkeziyetsiz finans (DeFi) tabanlı uygulamalar için yeni mimari olanaklar açılıyor. Yerel USDC entegrasyonu, özellikle gerçek dünya varlıklarının Injective ağı üzerinde işlenebilmesi konusunda kurumsal tarafta güvenilirlik oluşturmayı hedefliyor.

Injective 3.0 başlığı altındaki bu gelişme, gerçek dünya varlığının kullanımı ve kurumsal likiditeyi çekmeyi amaçlıyor. Yerel USDC, teminat altyapısı olarak ön plana çıkarken, uzun vadede ekosistemde kayda değer büyümenin yaşanıp yaşanmayacağı ise piyasa yapıcılar ve geliştirme ekiplerinin ürüne göstereceği ilgiye bağlı olacak.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Morgan Stanley Kripto ETF’lerine Bireysel Yatırımcı İlgisi Öne Çıkıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Morgan Stanley Kripto ETF’lerine Bireysel Yatırımcı İlgisi Öne Çıkıyor
Kripto Para
SEC ve CFTC’den Ortak Kripto Kılavuzu: Çoğu Kripto Varlık Artık Menkul Kıymet Olarak Görülmeyecek
Kripto Para
BNB Chain, ERC-8004 tabanlı yapay zekâ ajanlarında pazar liderliğine ulaştı
BLOCKCHAIN
Ethereum Yükselişini Sürdürürken 2.400 Dolar Direncine Yaklaştı
Ethereum (ETH)
Ripple, Brezilya’da Kurumsal Dijital Varlık Altyapısını Genişletiyor
Kripto Para
Lost your password?