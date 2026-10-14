MemeToro fonlama arayüzünü geliştiriyor: Site kapansa bile fonlara erişim

Kripto para siteleri, blokzincir işlemlerini kolaylaştırır. Ancak paranın kontrolü her zaman web sitesinin kendisinde değildir. Bir platform çevrimdışı olduğunda akıllı sözleşmeleri çalışmaya devam etse bile kullanıcılar alıştıkları butonlara, kontrol panellerine ve hesap bilgilerine erişemeyebilir.

Bu ayrım, alıcıların yatırdıkları fonları çekmeleri, tokenlarını talep etmeleri veya iade istemeleri gerekebilen memecoin ön satışlarında önem taşır.

MemeToro, BNB Chain üzerinde yapay zekâ destekli bir memecoin lansman platformu geliştiriyor. Platformun fonlama sistemi, web sitesinden bağımsız çalışacak şekilde tasarlanıyor. FairLaunchEscrow sözleşmesi, gerekli koşulları karşılayan işlemlerin proje ekibinden onay alınmadan gerçekleştirilebilmesini sağlayan izne tabi olmayan bir yapıyı destekliyor.

Proje ayrıca $MT ön satışının 8. aşamasında 163.000 doların üzerinde fon topladı. Bu aşamada token başına fiyat 0,00528 dolar olarak belirlendi.

MemeToro’nun en yeni fonlama mimarisi, pratik bir soruya odaklanıyor: Katılımcılar, alıştıkları web arayüzü kullanılamadığında fonlarına erişimi nasıl sürdürebilir?

MemeToro’nun akıllı sözleşmelere dayalı fonlama modeli, ön satışlara erişimi neden değiştirebilir?

Geleneksel bir web sitesi, insanların bir blokzincir uygulamasıyla etkileşim kurmak için kullandığı görsel kontrolleri sunar. Bununla birlikte, site erişilemez hâle gelse bile bir akıllı sözleşme bulunduğu blokzincir üzerinde çalışmaya devam edebilir.

MemeToro’nun FairLaunchEscrow tasarımı, bu iki sorumluluğu birbirinden ayırıyor.

Arayüzün, katılımcıların pozisyonlarını görüntülemelerine ve işlem göndermelerine yardımcı olması amaçlanıyor. Katılım, para çekme, iade veya token talep işlemlerine izin verilip verilmeyeceğini ise akıllı sözleşme belirliyor.

MemeToro’nun önerdiği fonlama modeli, birkaç önemli işlev içeriyor:

Onay gerektirmeyen para çekme işlemleri: Katılımcılar, ilan edilen para çekme süresi içinde ekip onayına ihtiyaç duymadan çıkış yapabiliyor.

Katılımcılar, ilan edilen para çekme süresi içinde ekip onayına ihtiyaç duymadan çıkış yapabiliyor. Sözleşmeye dayalı iadeler: Gerekli koşulları karşılayan katılımcılar, fonlama turu iadeye uygun duruma geçtiğinde fonlarını geri alabiliyor.

Gerekli koşulları karşılayan katılımcılar, fonlama turu iadeye uygun duruma geçtiğinde fonlarını geri alabiliyor. Herkese açık sonuçlandırma: Sözleşmenin koşulları izin verdiğinde herkes sonuçlandırma işlemini başlatabiliyor.

Bu yapı, tek bir web sitesine veya özel bir işletmeciye olan bağımlılığı azaltıyor.

MemeToro, bu mekanizmaları destekleyen kodları ve testleri yayımladı. Fonlama arayüzünün kullanıma hazır tam sürümü ve FairLaunchEscrow sözleşmesinin devreye alınması üzerindeki geliştirme çalışmaları ise sürüyor.

MemeToro, fonlama kurallarını web sitesinin çalışır durumda olmasından nasıl bağımsız tutuyor?

MemeToro’nun fonlama mimarisi, bir fonlama turunun durumunu web sitesi yerine sözleşmenin kontrol edeceği şekilde tasarlanıyor.

Bir katılımcı fon gönderdiğinde sözleşme bu katkıyı kaydediyor. Ardından sözleşmenin kuralları, katılımcının ne zaman para çekebileceğini, iadelerin ne zaman açılacağını ve başarılı bir turun ne zaman sonuçlandırılabileceğini belirliyor.

Süreç, basit bir sıralama izliyor:

Katılımcı, fonlama sözleşmesiyle etkileşime giriyor. Sözleşme, yatırılan tutarı kaydediyor. İlan edilen son tarihler, hangi işlemlerin yapılabileceğini belirliyor. Gerekli koşulları karşılayan kullanıcılar, para çekme veya iade işlemlerini gönderiyor. Blokzincir, kuralları karşılayan işlemleri gerçekleştiriyor.

MemeToro’nun web sitesi erişilemez hâle gelirse tasarlanan sözleşme mantığı otomatik olarak durmuyor.

Sözleşmenin devreye alınmış olması, ağın erişilebilir kalması ve gerekli işlem bilgilerinin bilinmesi koşuluyla bir katılımcı, uyumlu başka bir blokzincir arayüzü üzerinden işlem yapabilir.

Bu, teknik açıdan önemli bir ayrım. Web sitesinin çalışır durumda olması kullanım kolaylığını etkilerken akıllı sözleşmenin erişilebilirliği, temelindeki blokzincire ve devreye alınan koda bağlıdır.

MemeToro’nun tasarımı, bu sorumlulukları ayrı tutmayı amaçlıyor.

MemeToro’nun yeni çıkış süresi, lansman öncesinde daha fazla kontrol sağlıyor

MemeToro’nun en yeni FairLaunchEscrow güncellemesi, katılımcıların ilan edilen son tarihten önce fonlarını çekmelerine olanak tanıyan bir çıkış süresi getiriyor.

Sözleşme, bu süre boyunca sonuçlandırma işlemini engelleyecek şekilde tasarlanıyor. Bir fonlama turu azami hedefine hızla ulaşsa bile katılımcılar, para çekmek için kendilerine tanınan sürenin tamamını kullanabiliyor.

Böylece fonlama turunun, üzerinde anlaşılmış karar verme süresi sona ermeden nihai durumuna geçmesi önleniyor.

MemeToro ayrıca para çekme işlemlerinin, turun asgari fonlama hedefini karşılamaya devam edip etmediğini değiştirmesine izin veriyor.

Yeterli sayıda katılımcı çıkış yaparsa kalan tutar, lansman için gerekli eşiğin altına düşebilir. Bu durumda sözleşme, yetersiz fonlanan bir turu sonuçlandırmak yerine iade koşullarını uygulayabilir.

Bir diğer gelişme ise tekliflere ait dijital parmak izleriyle ilgili.

MemeToro’nun yapay zekâ ajanı, yapılandırılmış lansman teklifleri hazırlıyor. Bu tekliflere karşılık gelen dijital parmak izinin, yayımlanan fonlama koşullarıyla zincir üzerindeki tur arasında bağlantı kurması amaçlanıyor.

Bu özellik, katılımcılara kuralları web sitesindeki sunumdan bağımsız olarak kontrol etme olanağı veriyor.

MemeToro’nun $MT ekosistemi, geliştirme sürecini takip etmek için neden ek bir gerekçe sunuyor?

MemeToro, fonlama altyapısını daha geniş bir yapay zekâ destekli memecoin ekosistemiyle birlikte geliştiriyor.

Projenin yapay zekâ ajanı, kamuya açık trendleri araştırıyor, potansiyel memecoin fikirleri geliştiriyor ve lansman manifestoları hazırlıyor. Gelecekteki alım satım altyapısının, bu teklifleri BNB Chain üzerindeki piyasa faaliyetleriyle ilişkilendirmesi amaçlanıyor.

$MT tokenı; planlanan erişim, işlemler, staking, ödüller ve alım satımla bağlantılı işlevler aracılığıyla daha geniş ekosistemi destekliyor.

MemeToro, 8. aşamada 163.000 doların üzerinde fon topladı. Bu aşamada $MT’nin fiyatı 0,00528 dolar seviyesinde bulunuyor.

Tokenın toplam arzı 1,2 milyar adet. Dağılımda halka açık satış için 852 milyon, merkezi borsa rezervleri için 120 milyon, pazarlama ortakları için 90,72 milyon, alım satım için 60 milyon, ödüller için 53,28 milyon ve ekip için 24 milyon token ayrılıyor.

8. aşamadaki fiyat üzerinden 1.000 dolarla, ücretler hariç yaklaşık 189.394 $MT satın alınabiliyor.

$MT ileride 0,01056 dolardan işlem görürse bu miktarın varsayımsal değeri 2.000 dolar olur. Ama fiyat ve getirinin garanti edilmediğini unutmamak gerekiyor.

MemeToro web sitesi, $MT’ye katılım hakkında bilgi sunarken projenin GitHub deposu, geliştirilmekte olan fonlama sözleşmelerini belgeliyor.

Son değerlendirme: MemeToro, bir memecoinin ötesine uzanan bir yapı geliştiriyor

Blokzincire dayalı bir fonlama sistemi, tamamen bir web sitesinin çalışıp çalışmadığına bağlı olmamalı.

MemeToro’nun FairLaunchEscrow tasarımı; fonlama koşullarını, para çekme haklarını, iadeleri ve sonuçlandırma kurallarını kamuya açık akıllı sözleşmelere yerleştirerek bu sorunu ele alıyor.

En yeni çıkış süresi güncellemesi, ilan edilen para çekme dönemini koruyarak bu mimariyi güçlendiriyor.

MemeToro’nun tekliflere ait dijital parmak izleri de kamuya açık lansman bilgileriyle sözleşme parametreleri arasında bağlantı kurarak kullanışlı bir özellik daha ekliyor.

Bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, yapay zekâ destekli bir memecoin lansman platformunun araştırma, web sitesine erişim ve finansal işlemlerin yürütülmesini nasıl birbirinden ayırabileceğini gösteriyor.

Daha geniş $MT ekosistemi de bu teknik gelişmeleri yapay zekâ destekli keşif, ödüller ve planlanan memecoin alım satım faaliyetleriyle ilişkilendiriyor.

MemeToro için sıradaki önemli aşama, yayımlanan sözleşme tasarımını bağımsız incelemeden geçmiş, devreye alınmış ve katılımcıların BNB Chain üzerinde doğrudan kullanabileceği bir altyapıya dönüştürmek olacak.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi:

Web sitesi: https://memetoro.com/

X: https://x.com/memetoro_mt

Telegram: https://t.me/memetoro_mt

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gY0jgWy_DtA